कोरबा: बुधवार को शहर में मसीही समाज के अनुयायियों ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया. समाज के लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए, जिन्होंने रैली निकालकर प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा. उन्होंने कहा है कि देश का संविधान हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार और इसे मानने का अधिकार देता है. जोकि हमारा एक मौलिक अधिकार है.
घर तक पहुंच रहे आसामाजिक तत्व: समाज ने कहा कि, कुछ असामाजिक तत्व के लोग लगातार हमें परेशान कर रहे हैं. छोटी सी प्रार्थना भी जब हम करते हैं तब वह धर्मांतरण का आरोप लगाकर हमारे घर और चर्च तक पहुंच रहे हैं. घर में बर्थडे, सालगिरह या कोई भी छोटा सा धार्मिक आयोजन भी नहीं कर पा रहे. ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद 25 का जिक्र किया गया है. इसके मुताबिक अपने धर्म का पालन करना, मानना मौलिक अधिकार है.
भारत देश के निवासी होने का गर्व: दुर्ग में ननों की गिरफ्तारी के बाद धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ के साथ देश में छाया हुआ है. मसीही समाज का कहना है कि, हमारे लोग लगातार परेशानी झेल रहे हैं. हमें गर्व है कि हम भारत देश के निवासी हैं, जिसका गौरवशाली इतिहास है. देश में संविधान से ही सारे नियमों का संचालन होता है. यह हमारा मौलिक अधिकार है कि धर्म का प्रचार प्रसार करें.
हम पर अक्सर या झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि हम धर्मांतरण करवा रहे हैं. धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है. इकट्ठा होकर प्रशासन को संविधान का पालन करने और अपने धर्म के पालन के लिए उन्हें ज्ञापन सौंप रहे हैं-सीमा गोस्वामी, अध्यक्ष कोरबा चर्च वेलफेयर एसोसिएशन
हमें गर्व है कि हम भारत जैसे प्रिय देश के निवासी हैं और जिसका गौरवशाली इतिहास है. बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा. इसी संविधान में उल्लेख किया गया है कि हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं.- अटल बाघ, मसीही समाज के अनुयाई
समाज के लोगों का कहना है कि, संविधान हमें अपने धार्मिक आयोजनों को पूर्ण करने का अधिकार देता है. इसी बात के लिए हम प्रशासन को जागृत करने इकट्ठा हुए हैं. हमें बचपन से सिखाया गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख इसाई सभी भाई-भाई. बचपन से हम यह नारा सुनते आ रहर हैं. सभी हमारे अपने हैं. उन्हें हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप अपने धर्म का पालन करते हैं. उसके प्रति जागरुक हैं, ठीक उसी तरह से हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं.