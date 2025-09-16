रांची में 251 चौकीदारों को मिला नियुक्ति पत्र, नशे के विरुद्ध युद्ध में निभाएंगे अहम भूमिका!
रांची जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण पहल पर चौकीदारों की सीधी नियुक्ति शहर में होने जा रही है.
Published : September 16, 2025 at 5:04 PM IST
रांचीः जिला प्रशासन ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण पहल के तहत चौकीदारों की सीधी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर अंतिम रूप से चयनित 251 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया. यह कार्यक्रम समाहरणालय, ब्लॉक-ए सभागार में आयोजित हुआ. जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री ने की.
नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी
नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के संवेदनशील दिशा-निर्देशों के आलोक में यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शिता के साथ की गई है. सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए चौकीदारों का चयन हुआ है. उन्होंने कहा कि चौकीदारों को जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करना होगा.
समाज सेवा के प्रति आह्वान
उपायुक्त ने नवचयनित चौकीदारों से समाज सेवा के प्रति समर्पण और उत्साह बनाए रखने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बाद उनकी पदस्थापन होगी और इस दौरान उन्हें समाज की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी. चौकीदारों को गांव और राज्य के विकास में योगदान देने का अवसर मिला है.
नशे से दूर रहने की सख्त सलाह
इस कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने नशे के खतरों पर भी विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में आने का यह सुनहरा अवसर है. जिससे समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा लेकिन नशा व्यक्ति और परिवार दोनों के लिए विनाशकारी है. उन्होंने खैनी, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहने की सलाह दी.
अफीम की खेती पर जीरो टॉलरेंस
डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि देश में ड्रग्स का चलन बढ़ रहा है और कुछ क्षेत्रों में गैरकानूनी अफीम की खेती की जाती है. उन्होंने चौकीदारों को चेताया कि वे अपने क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें और तुरंत प्रशासन को सूचना दें. उन्होंने साफ कहा कि अफीम की खेती और मादक पदार्थों के व्यापार के खिलाफ जिला प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगा.
अधिकारियों की अपील
सदर अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों ने भी नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी. उन्होंने चौकीदारों से अपने कार्यों को संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ निभाने की अपील की. अधिकारियों ने कहा कि चौकीदार गांव में शांति, सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.
इस अवसर पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्रवीण पुष्कर, पुलिस अधीक्षक शहर अजीत कुमार, प्रभारी उप समाहर्ता विवेक सुमन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडेय और सर्जेंट मेजर आनंद खलखो भी मौजूद रहे रहे.
