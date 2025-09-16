ETV Bharat / state

रांची में 251 चौकीदारों को मिला नियुक्ति पत्र, नशे के विरुद्ध युद्ध में निभाएंगे अहम भूमिका!

नियुक्ति पत्र सौंपते डीसी समेत अन्य ( Etv Bharat )

रांचीः जिला प्रशासन ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण पहल के तहत चौकीदारों की सीधी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर अंतिम रूप से चयनित 251 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया. यह कार्यक्रम समाहरणालय, ब्लॉक-ए सभागार में आयोजित हुआ. जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री ने की.

नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी

नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के संवेदनशील दिशा-निर्देशों के आलोक में यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शिता के साथ की गई है. सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए चौकीदारों का चयन हुआ है. उन्होंने कहा कि चौकीदारों को जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करना होगा.

समाज सेवा के प्रति आह्वान

उपायुक्त ने नवचयनित चौकीदारों से समाज सेवा के प्रति समर्पण और उत्साह बनाए रखने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बाद उनकी पदस्थापन होगी और इस दौरान उन्हें समाज की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी. चौकीदारों को गांव और राज्य के विकास में योगदान देने का अवसर मिला है.

नियुक्ति पत्र के साथ महिला चौकीदार (ETV Bharat)

नशे से दूर रहने की सख्त सलाह

इस कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने नशे के खतरों पर भी विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में आने का यह सुनहरा अवसर है. जिससे समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा लेकिन नशा व्यक्ति और परिवार दोनों के लिए विनाशकारी है. उन्होंने खैनी, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहने की सलाह दी.