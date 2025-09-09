दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में काम फिर शुरू, अगले साल टूर्नामेंट कराने का दावा

दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में काम फिर शुरू, अगले साल टूर्नामेंट कराने का दावा
एडहॉक कमेटी का दावा है कि चौंप में नए स्टेडियम का काम फिर शुरू हो गया है. यहां अगले साल मैच शुरू हो जाएंगे.
Published : September 9, 2025 at 8:51 PM IST
जयपुर: चौंप में बन रहे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण कार्य एक बार फिर शुरू हो गया है. दावा किया जा रहा है कि स्टेडियम के पहले फेज का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अगले साल अप्रैल में यहां राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने का दावा कर रहा है. राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत का कहना है कि स्टेडियम का निर्माण कार्य एक बार फिर से शुरू हो चुका है और सरकार पूरी तरीके से सहयोग कर रही है. अगले साल इसमें क्रिकेट मैच खेले जा सकेंगे.
कुमावत ने बताया कि हमने करीब 2 साल बाद आरसीए की एडहॉक कमेटी की बैठक आयोजित की थी. पहली बार बिना विवाद के कमेटी के फैसलों पर आम सहमति बनी. उन्होंने कहा कि जल्द ही हमारा खुद का स्टेडियम होगा और हमारा लक्ष्य है कि अगले साल अप्रैल में राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट नए स्टेडियम में शुरू किए जाएं. इसके साथ ही आगामी रणजी सीजन के मुकाबले भी चौंप में तैयार हो रहे स्टेडियम में खेले जा सकेंगे. उन्होंने कहा कि इससे पहले आरसीए में जो एडहॉक कमेटी कार्य कर रही थी, उन्होंने चौंप क्रिकेट स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन पर सवाल उठाया था. लेकिन मौजूदा एडहॉक कमेटी ने उस कंस्ट्रक्शन को हरी झंडी दे दी थी. जहां निर्माण रूका था, वहां से आगे स्टेडियम का काम शुरू हो गया है.
300 करोड़ का सीएसआर: कुमावत ने बताया कि जैसे ही हमने एडहॉक कमेटी का कार्यभार संभाला, तो चौंप में बन रहे स्टेडियम के दस्तावेजों की जांच की. इसमें सामने आया कि तकरीबन 300 करोड़ के सीएसआर फंड से स्टेडियम का निर्माण होगा. ऐसे में हमने भी राजस्थान के 33 जिलों में स्टेडियम बनाने की बात कही है. इसमें कुछ फंड राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन खर्च करेगा और सीएसआर फंड से स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा. चौंप स्टेडियम के निर्माण को लेकर एक कमेटी बनायी गई है. जिसमें एडहॉक कमेटी के सदस्य पिंकेश पोरवाल, आशीष तिवारी व मोहित यादव को शामिल किया गया है. कमेटी स्टेडियम में निर्माण में काम लिए गए मटेरियल की गुणवत्ता की जांच के साथ ही स्टेडियम निर्माण के सभी पहलुओं की रिपोर्ट तैयार करेगी.
75 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता: अगर सब कुछ सही रहा और चौंप में यह स्टेडियम बनकर तैयार होता है, तो यह दुनिया का तीसरा और देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा. अहमदाबाद में बने नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1 लाख 10 हजार है. तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की क्षमता एक लाख दर्शक है. इस तरह नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है. चौंप क्रिकेट स्टेडियम में 75 हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी.