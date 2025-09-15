ETV Bharat / state

पुलिस वाहन के ड्राइवर को थप्पड़ मारने के आरोप में DSP पर गिरी गाज, APO कर जयपुर भेजा गया

बाड़मेर: अपने सरकारी ड्राइवर को थप्पड़ मारने के मामले में चौहटन पुलिस उपाधीक्षक जीवनलाल खत्री को एपीओ कर दिया गया. मामले की विभागीय जांच चल रही है. जीवनलाल पर पुलिस वाहन के ड्राइवर (हेड कांस्टेबल) रामूराम मेघवाल ने थप्पड़ मारने का आरोप है.

पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि घटना के बाद मैंने डीएसपी जीवनलाल के रीडर गोपीकिशन से फोन पर बात की. रीडर ने माना कि डीएसपी ने ड्राइवर को थप्पड़ मारा था. इस मामले की जांच एएसपी जसाराम बॉस को सौंपी गई. डीएसपी, ड्राइवर और रीडर ने लिखित में अपनी गलती स्वीकारी है. इस मामले में अब रेंज ऑफिस से एडिशनल एसपी आकर आगे की जांच करेंगे. डीएसपी जीवनलाल खत्री को एपीओ कर दिया है. इससे पहले डीएसपी थप्पड़ मारने की घटना से इनकार करते रहे. चालक को पहले ही पुलिस लाइन में लगा दिया गया था.