ETV Bharat / state

पुलिस वाहन के ड्राइवर को थप्पड़ मारने के आरोप में DSP पर गिरी गाज, APO कर जयपुर भेजा गया

चौहटन डीएसपी को अपने सरकारी वाहन के ड्राइवर को थप्पड़ मारने के आरोप में एपीओ कर दिया गया.

Jeevanlal Khatri, Dsp
जीवनलाल खत्री, पुलिस उपाधीक्षक (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2025 at 11:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर: अपने सरकारी ड्राइवर को थप्पड़ मारने के मामले में चौहटन पुलिस उपाधीक्षक जीवनलाल खत्री को एपीओ कर दिया गया. मामले की विभागीय जांच चल रही है. जीवनलाल पर पुलिस वाहन के ड्राइवर (हेड कांस्टेबल) रामूराम मेघवाल ने थप्पड़ मारने का आरोप है.

पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि घटना के बाद मैंने डीएसपी जीवनलाल के रीडर गोपीकिशन से फोन पर बात की. रीडर ने माना कि डीएसपी ने ड्राइवर को थप्पड़ मारा था. इस मामले की जांच एएसपी जसाराम बॉस को सौंपी गई. डीएसपी, ड्राइवर और रीडर ने लिखित में अपनी गलती स्वीकारी है. इस मामले में अब रेंज ऑफिस से एडिशनल एसपी आकर आगे की जांच करेंगे. डीएसपी जीवनलाल खत्री को एपीओ कर दिया है. इससे पहले डीएसपी थप्पड़ मारने की घटना से इनकार करते रहे. चालक को पहले ही पुलिस लाइन में लगा दिया गया था.

पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना (वीडियो ईटीवी भारत बाड़मेर)

पढ़ें: DSP पर अपने सरकारी ड्राइवर को थप्पड़ मारने का आरोप, पीड़ित बोला- ऐसे माहौल में नहीं कर सकता नौकरी

गौरतलब है कि 11 सितंबर की रात धनाऊ थाना इलाके से जांच के बाद डीएसपी जीवनलाल सरकारी गाड़ी से चौहटन लौट रहे थे. इस दौरान डीएसपी जीवनलाल और पुलिस ड्राइवर रामूराम के बीच किसी बात पर बहस हो गई. आरोप है कि डीएसपी ने ड्राइवर से गाली गलौज की और थप्पड़ मार दिया. इसके बाद मामला चर्चा में आ गया. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHOHTAN DSP APODYSP JEEVANLAL KHATRICLASH BETWEEN POLICEMENBOTH PARTIES ADMITTED FAULTDSP SLAPPED HEAD CONSTABLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दुर्गा पूजा व दिवाली पर विशेष ट्रेन: कोटा से कोलकाता, पुणे, कानपुर और गांधीधाम की यात्रा होगी आसान, जानिए टाइम टेबल

एक भारत, श्रेष्ठ भारत की झलक: उदयपुर में वाइब्रेंट गुजरात में दिखा मेवाड़ी-गुजराती संस्कृति का अनूठा संगम

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

13 साल बाद क्यों बंद हो गया Hike, जो WhatsApp को भी देता था टक्कर!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.