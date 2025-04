ETV Bharat / state

बड़ा हादसा टला : किशनगढ़ पंप स्टेशन पर क्लोरीन गैस रिसाव से मचा हड़कंप, NDRF ने पाया काबू - CHLORINE GAS LEAK IN KISHANGARH

किशनगढ़ में क्लोरीन गैस रिसाव ( फोटो ईटीवी भारत किशनगढ़ )

अजमेर. जिले के किशनगढ़ स्थित मसानिया वाटर वर्क्स पंप स्टेशन पर क्लोरीन गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया. पंप स्टेशन में पानी की शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान क्लोरीन गैस के वाल्व में लीकेज बढ़ने से गैस तेजी से फैलने लगी. गैस रिसाव के चलते क्षेत्रवासियों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत होने लगी. स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने एक किलोमीटर क्षेत्र में आवाजाही पर रोक लगा दी. गैस रिसाव से मची अफरा-तफरी : उपखंड अधिकारी निशा सहारन ने जानकारी दी कि गैस वाल्व लीकेज के कारण रिसाव हुआ था. सहारन ने जानकारी देते हुए बताया पंप स्टेशन पर क्लोरीन गैस का वाल्व लीकेज होने के चलते क्षेत्र में गैस फैल गई 20 लोगों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है. एहतियातन पूरी रात क्षेत्र में आवाजाही प्रतिबंधित रही. पुलिस और चिकित्सा विभाग की टीमें अब भी अलर्ट मोड में हैं. गैस के रिसाव से हड़कंप (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

