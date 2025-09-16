चित्तौड़गढ़ में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौके पर मौत, शव क्षत-विक्षत
चित्तौड़गढ़ में एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : September 16, 2025 at 7:38 PM IST
चित्तौड़गढ़ः जिले के भदेसर थाना इलाके में मंगलवार को उदयपुर-चित्तौड़गढ़ सिक्सलेन पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे के बाद अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया. हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक का शरीर बुरी तरह से कुचल गया, जबकि दूसरे का सिर धड़ से अलग हो गया. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नियंत्रित किया.
भदेसर थाना अधिकारी धर्मराज मीणा ने बताया कि मंगलवार को यह हादसा बानसेन के पास होटल के सामने पुलिया पर हुआ. उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ के दो युवक उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की ओर बाइक से जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और अनियंत्रित ट्रक उन्हें कुचलते हुए आगे तक घसीटता चला गया. हादसे के बाद ट्रक भी पलट गया और सड़क पर जाम लग गया.
मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थेः थानाधिकारी ने बताया कि दोनों युवक फाइनेंस कंपनी में काम करते थे और बाइक पर रिकवरी के लिए निकले थे. इसके बाद वे चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी सेठ मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस ऑफिस लौट रहे थे.
शवों की हालत देखकर सहम गए लोगः प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर के बाद दोनों युवकों का शव विभत्स स्थिति में हो गया. एक युवक का शरीर पूरी तरह से कुचल गया था,जबकि दूसरे युवक का सिर धड़ से अलग हो गया. शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए. ट्रक के अगले हिस्से में बाइक फंसी हुई थी. पिछले हिस्से में एक युवक का शव दबा हुआ था. यह भयावह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोग सहम गए.
पुलिस ने मौके से मिले दो मोबाइल और बाइक नंबर के आधार पर मृतकों की शिनाख्त की. मृतकों की पहचान चित्तौड़गढ़ शहर के ऊपरलापाड़ा निवासी अक्षित पुत्र प्रहलाद सोनी और नगरपालिका कॉलोनी निवासी कपिल मेनारिया के रूप में हुई है. पुलिस ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद उनकी शिनाख्त की पुष्टि की गई.
ट्रक हटाने के लिए मंगवाई क्रेनः हादसे के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई. पुलिया संकरी होने के कारण वाहनों को निकालने तक का रास्ता नहीं बचा. पुलिस ने तुरंत यातायात को डायवर्ट किया और क्रेन मंगवाकर ट्रक को हटाने की कार्रवाई शुरू की. अक्षित और कपिल की मौत की सूचना मिलते ही परिवारों में कोहराम मच गया. दोनों की मौत से चित्तौड़गढ़ शहर में भी शोक की लहर दौड़ गई है. परिजन मौके पर पहुंचे, तो पुलिस ने शिनाख्त की पुष्टि कर शव उन्हें सौंप दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.