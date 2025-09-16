ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौके पर मौत, शव क्षत-विक्षत

चित्तौड़गढ़ में सड़क हादसे के बाद जुटी भीड़. ( ETV Bharat bikaner )

September 16, 2025

चित्तौड़गढ़ः जिले के भदेसर थाना इलाके में मंगलवार को उदयपुर-चित्तौड़गढ़ सिक्सलेन पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे के बाद अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया. हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक का शरीर बुरी तरह से कुचल गया, जबकि दूसरे का सिर धड़ से अलग हो गया. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नियंत्रित किया. भदेसर थाना अधिकारी धर्मराज मीणा ने बताया कि मंगलवार को यह हादसा बानसेन के पास होटल के सामने पुलिया पर हुआ. उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ के दो युवक उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की ओर बाइक से जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और अनियंत्रित ट्रक उन्हें कुचलते हुए आगे तक घसीटता चला गया. हादसे के बाद ट्रक भी पलट गया और सड़क पर जाम लग गया. पढ़ेंः अलवर में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार ने बुझाया दो परिवारों का चिराग, थार और कार की टक्कर में दो युवकों की मौत मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थेः थानाधिकारी ने बताया कि दोनों युवक फाइनेंस कंपनी में काम करते थे और बाइक पर रिकवरी के लिए निकले थे. इसके बाद वे चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी सेठ मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस ऑफिस लौट रहे थे.