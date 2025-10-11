ETV Bharat / state

फर्जी सीबीआई और फर्जी न्यायालय के जरिए ठगी, पुलिस ने पकड़ा गिरोह

चित्तौड़गढ़ साइबर पुलिस ने फर्जी सीबीआई और न्यायालय बनाकर डिजिटल अरेस्ट धमकी से ठगी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.

पुलिस गिरफ्त में ठगी के आरोपी
पुलिस गिरफ्त में ठगी के आरोपी (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 11, 2025 at 8:13 PM IST

चित्तौड़गढ़: पुलिस थाना साइबर चित्तौड़गढ़ ने फर्जी सीबीआई अधिकारी और फर्जी न्यायालय से डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. दिल्ली और उत्तरप्रदेश से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक बाल अपचारी को डिटेन किया गया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है.

शिकायत और वारदात की विधि: पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि 2 अक्टूबर को बड़ीसादड़ी निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई. इसमें कहा गया कि 28 सितंबर को एक आरोपी ने ट्राई अधिकारी बनकर कॉल किया और बताया कि प्रार्थी के नाम से मुंबई में सिम कार्ड खरीदा गया है और केस दर्ज हुआ है. आरोपियों ने उसे फर्जी अनुसंधान अधिकारी और मुंबई के फर्जी सीबीआई अधिकारी से जोड़ा. आरोपियों ने उसे धमकाया और 27,80,000 रुपये ठगी करवा लिए. इसके लिए उसने एफडी तोड़ी और राशि फ्रॉडर्स के खाते में जमा कराई गई. आरोपियों ने पीड़ित का मोबाइल हैक करने के लिए APK फाइल भी इंस्टाल करवाई.

मामला साइबर थाना में आईटी एक्ट की धारा 66डी और 318(4) बीएनएस के तहत दर्ज किया गया. डीएसपी गिरिराज गर्ग के सुपरविजन और सीआई पोखरमल के नेतृत्व में साइबर थाना और साइबर सेल की टीम ने जांच शुरू की. टीम ने गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश में खाता धारकों की पहचान कर दो आरोपियों को डिटेन किया. गिरफ्तार आरोपी आशिष पुत्र उमेशचंद्र तिवारी, निवासी प्रताप विहार, गाजियाबाद और दीपक पुत्र आनंद पारासर, निवासी आनंद विहार, शकरपुर, दिल्ली हैं.

पूछताछ में अन्य सदस्यों के नाम सामने आए. इस पर नई दिल्ली में दबिश देकर एक बाल अपचारी को निरूद्ध किया गया. इसके साथ ही मोहम्मद शाकीब उर्फ शिवा पुत्र अब्दुल खालिक अंसारी, निवासी गोण्डे, जिला प्रतापगढ़, उत्तरप्रदेश को गिरफ्तार कर चित्तौड़गढ़ लाया गया. तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया. अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ जारी है.

