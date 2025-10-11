ETV Bharat / state

फर्जी सीबीआई और फर्जी न्यायालय के जरिए ठगी, पुलिस ने पकड़ा गिरोह

पुलिस गिरफ्त में ठगी के आरोपी ( ETV Bharat Chittorgarh )

Published : October 11, 2025

चित्तौड़गढ़: पुलिस थाना साइबर चित्तौड़गढ़ ने फर्जी सीबीआई अधिकारी और फर्जी न्यायालय से डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. दिल्ली और उत्तरप्रदेश से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक बाल अपचारी को डिटेन किया गया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है. शिकायत और वारदात की विधि: पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि 2 अक्टूबर को बड़ीसादड़ी निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई. इसमें कहा गया कि 28 सितंबर को एक आरोपी ने ट्राई अधिकारी बनकर कॉल किया और बताया कि प्रार्थी के नाम से मुंबई में सिम कार्ड खरीदा गया है और केस दर्ज हुआ है. आरोपियों ने उसे फर्जी अनुसंधान अधिकारी और मुंबई के फर्जी सीबीआई अधिकारी से जोड़ा. आरोपियों ने उसे धमकाया और 27,80,000 रुपये ठगी करवा लिए. इसके लिए उसने एफडी तोड़ी और राशि फ्रॉडर्स के खाते में जमा कराई गई. आरोपियों ने पीड़ित का मोबाइल हैक करने के लिए APK फाइल भी इंस्टाल करवाई.