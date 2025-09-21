ETV Bharat / state

कांग्रेस राज में खुले घूमते थे अपराधी, हमने पहुंचाए जेल - सीपी जोशी

भीलवाड़ा में मीडिया से बात करते सीपी जोशी ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला बोला. जोशी ने रविवार को कहा कि कांग्रेस शासन में अपराधी अपराध के बाद खुले घूमते थे. उनको राजनीतिक संरक्षण था, जबकि भाजपा शासन में अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए. हमारी सरकार अपराधियों को संरक्षण नहीं देती है. पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे. जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े में पार्टी कार्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया. जोशी ने विश्वास जताया कि मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जल्द कार्यकारिणी घोषित कर देंगे.

