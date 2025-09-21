ETV Bharat / state

कांग्रेस राज में खुले घूमते थे अपराधी, हमने पहुंचाए जेल - सीपी जोशी

सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस नेता अपने शासन में अपराधियों को संरक्षण देते थे जबकि भाजपा बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है.

CP Joshi talking to media in Bhilwara
भीलवाड़ा में मीडिया से बात करते सीपी जोशी (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2025 at 2:32 PM IST

Updated : September 21, 2025 at 3:05 PM IST

भीलवाड़ा: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला बोला. जोशी ने रविवार को कहा कि कांग्रेस शासन में अपराधी अपराध के बाद खुले घूमते थे. उनको राजनीतिक संरक्षण था, जबकि भाजपा शासन में अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए. हमारी सरकार अपराधियों को संरक्षण नहीं देती है.

पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे. जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े में पार्टी कार्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया. जोशी ने विश्वास जताया कि मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जल्द कार्यकारिणी घोषित कर देंगे.

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बोले... (ETV Bharat Bhilwara)

अपराधियों का भाजपा राज में स्थान नहीं: पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जोशी ने कहा कि अपराध और अपराधियों का भाजपा राज में कोई स्थान नहीं है. कांग्रेस को अपने शासन देखना चाहिए, जब पेपर लीक के आरोपी खुले घूमते थे. पेपर लीक के आरोपियों को कांग्रेसी नेताओं का संरक्षण था. भाजपा सरकार ने इनको जेल में डाला. कांग्रेस राज में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था. अपराधी राजनेताओं के साथ घूमते थे. हमारी सरकार में अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता. भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, विधायक जब्बर सिंह सांखला एवं लादूलाल पितलिया, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर आदि मौजूद थे.

