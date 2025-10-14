ETV Bharat / state

परिवार के पहुंचने से पहले ही नदी में कर दिया अस्थियों का विसर्जन, जांच शुरू

मोक्षधाम में अस्थियां लेने गया परिवार उस समय चौंक गया, जब अस्थियां ही नहीं मिलीं. तंत्र-मंत्र या कुछ और ? पुलिस ने शुरू की जांच...

Immersion of Ashes
परिवार के पहुंचने से पहले अस्थियों का विसर्जन (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 1:25 PM IST

चित्तौड़गढ़: जिले के घोसुंडा कस्बे में मंगलवार को अजीब वाकया सामने आया. एक बुजुर्ग की मौत के बाद मोक्षधाम में तीसरे दिन अस्थियां लेने गए परिवार के लोगों का होश उड़ गया, जब अस्थियां ही नहीं मिली. जांच की तो पता चला कि अज्ञात व्यक्ति ने निकट से ही बह रही बेड़च नदी में अस्थियों का विसर्जन कर दिया. इस पर मामले की शिकायत चंदेरिया थाना पुलिस को दी गई.

जानकारी के बाद चंदेरिया थाना पुलिस का जाप्ता मौके पर पहुंचा और मामले की जानकारी ली. इस संबंध में परिवार की ओर से पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई है. परिजनों ने पारिवारिक विवाद से इंकार किया है. वहीं, चंदेरिया थाना पुलिस पारिवारिक विवाद मान कर जांच में जुटी है.

यह है पूरा मामला : चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से कभी 15 किलोमीटर दूर स्थित घोसुंडा कस्बा निवासी बुजुर्ग शांतिबाई पत्नी भगवान लाल भगवान भोई का उदयपुर चिकित्सालय में उपचार चल रहा था. रविवार को बुजुर्ग का निधन हो गया था. इस पर रविवार को ही परिजनों ने घोसुंडा गांव में मोक्षधाम पर अंतिम संस्कार कर दिया. यहां गांव में मोक्षधाम बेड़च नदी के किनारे ही स्थित है. वहीं, तीसरे की रस्म निभाने के लिए मंगलवार को परिवार के सदस्य मोक्षधाम पहुंचे.

पढ़ें : ना परिवार, ना रिश्तेदार ! उदयपुर में लावारिस शवों को अंतिम सम्मान दे रही है युवाओं की टोली

परिवार के सदस्य मोक्षधाम पहुंचे तो सकते में आ गए, क्योंकि मोक्षधाम में अस्थियां और राख नहीं थी. इसकी जानकारी गांव में फैली तो कई ग्रामीण और रिश्तेदार भी मौके पर पहुंच गए. जांच की तो सामने आया कि अस्थियों का विसर्जन किसी ने बेड़च नदी में कर दिया था. इसकी सूचना चंदेरिया थाना पुलिस को दी गई. इस पर घोसुंडा चौकी से कांस्टेबल प्रहलाद सिंह के अलावा चंदेरिया पुलिस का जाप्ता मौके पर पहुंचा.

चंदेरिया थाने से हेड कांस्टेबल एवं ड्यूटी प्रभारी शक्ति सिंह ने घोसुंडा मोक्षधाम पहुंच कर मौका मुआयना किया. इसमें अस्थियां चोरी होने की बात सामने नहीं आई. बताया गया है कि शांतिबाई के तीन पुत्र थे, जिनमें से एक का पहले ही निधन हो गया था. बड़े पुत्र भैरूलाल की ओर से पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई है. बुजुर्ग के पौत्र गोपाल भोई ने बताया कि दो दिन पूर्व दादी का उदयपुर चिकित्सालय में उपचार के दौरान निधन हो गया था. अंतिम संस्कार के बाद मंगलवार को परिवार के लोग मोक्षधाम पहुंचे. मौके पर अस्थियां ही नहीं मिली. अस्थियों का किसी ने नदी में विसर्जन कर दिया. इस संबंध में चंदेरिया थाने में रिपोर्ट दी है.

पहले थी तंत्र-मंत्र की आशंका : अस्थियां नहीं मिलने पर परिवार के सदस्यों को एक बार तो तंत्र-मंत्र की आशंका लगी, लेकिन बाद में जब नदी किनारे पहुंचे तो वहां कुछ राख बिखरी हुई थी. घोसुंडा में जहां मोक्षधाम है उससे कुछ ही दूरी पर घोसुंडा बांध भी है. हाल ही में पानी की अच्छी आवक हुई है, जिसके कारण नदी में पानी तेज गति से बह रहा है. ऐसे में अस्थियां नदी में बह गईं. मौके पर मिले साक्ष्य के आधार पर पता चला कि अस्थियां चोरी नहीं हुईं हैं. अज्ञात व्यक्ति ने अस्थियों का विसर्जन वहीं मौके पर नदी में ही कर दिया.

तंत्र-मंत्र के लिए अस्थियां चोरी का मामला नहीं है. किसी ने मोक्षधाम के पास से ही बह रही नदी में अस्थियों का विसर्जन कर दिया. परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर जांच की जा रही है. अस्थियों के विसर्जन का कारण अभी सामने नहीं आया है. - शक्ति सिंह, हेड कांस्टेबल, चंदेरिया थाना.

