इंस्टाग्राम पर आवाज उठाने वाले युवक पर हमला, कपासन में सियासी सरगर्मी तेज, कांग्रेस हुई हमलावर

सोशल मीडिया पर पानी की मांग को उठाने वाले युवक पर हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया है.

Chittorgarh Crime
इंस्टाग्राम पर आवाज उठाने वाले युवक पर हमला (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2025 at 8:38 PM IST

5 Min Read
चित्तौड़गढ़: जिले के कपासन उपखंड क्षेत्र में सोमवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने पानी की मांग को लेकर सक्रिय रहे एक युवक पर हमला कर दिया. युवक को गंभीर हालत में कपासन चिकित्सालय से चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया है. इस घटना ने न केवल क्षेत्र में दहशत फैलाई है, बल्कि राजनीति को भी गर्मा दिया है.

घटना राजेश्वर तालाब में पानी की मांग पर वीडियो पोस्ट करने वाले युवक पर कल हमला हुआ था. जिसमें गाड़ी सवार नकाबपोश बदमाशों ने सूरज माली को निशाना बनाया था. हमले में दोनों पैर तोड़कर सूरज को गंभीर रूप से घायल किया गया. इसके बाद मामला गर्मा गया बाद में एएसपी सरिता सिंह के निर्देशन में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया. वहीं, पीड़ित सूरज माली को उदयपुर रेफर किया गया.

इंस्टाग्राम पर उठा रहा था पानी का मुद्दा : पीड़ित युवक की पहचान भोपालखेड़ा निवासी सूरज माली के रूप में हुई है. सूरज पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कपासन के राजेश्वर सरोवर तालाब को भरने की मांग उठा रहा था. वह अपने वीडियो में स्थानीय विधायक अर्जुनलाल जीनगर को सीधे संबोधित करते हुए बार-बार गुहार लगाता था और 'जीनगर साहब!' कहते हुए मातृकुंडिया बांध से तालाब भरवाने की अपील कर रहा था. कांग्रेस में आरोप लगे हैं कि यही घटना सूरज पर हमले का कारण बनी है.

पढ़ें : RSS पथ संचलन विवाद: पुलिस पर हमला व राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज, 8 गिरफ्तार

घात लगाकर किया हमला : कपासन थाना अधिकारी रतन सिंह के मुताबिक सोमवार रात को कपासन-निंबाहेड़ा राजमार्ग पर गोराजी का निंबाहेड़ा क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने एसयूवी गाड़ी से आकर सूरज की बाइक को रोका और उस पर लोहे के सरिए और पाइप से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में उसके हाथ और पैरों पर गंभीर चोटें आईं और वह लहूलुहान हो गया. स्थानीय लोगों ने उसे तत्काल कपासन चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल से उदयपुर रेफर किया गया.

दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही कपासन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. कपासन सीआई रतनसिंह ने घायल युवक से अस्पताल में बातचीत कर हमले की जानकारी ली. पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है. हालांकि, अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है. पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना ने इस मुद्दे को तुरंत उठाते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है.

विधायक जीनगर ने एक्स पर दी सफाई : कपासन विधायक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि भूपालखेड़ा निवासी सूरज माली जी के साथ कुछ असामाजिक तत्वों के मारपीट किए जाने का मामला मेरी जानकारी में आया है. यह घटना अत्यंत निंदनीय है, जिसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी से वार्ता कर अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं.

नेता प्रतिपक्ष भी हमलावर : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली में भी लिखा है कि कपासन में पानी की समस्या पर भाजपा विधायक को वादा याद दिलाने पर एक युवक को बर्बरतापूर्वक पीटा गया, 6-7 बदमाशों द्वारा उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए. यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि प्रदेश में बन रही भयावह परंपरा का प्रतीक है. यह एक युवक पर हमला नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आवाज़ पर हमला है.

आज आमजन जैसे ही सरकार के ख़िलाफ आवाज उठाते हैं, सत्ता के संरक्षक उन पर अत्याचार करवाते हैं और फिर दबाव बनाकर सत्ता के पक्ष में बोलने के लिए मजबूर करते हैं. जूली ने आरोप लगाया है कि भाजपा राज में राजस्थान में न समस्याओं का समाधान हो रहा है और न ही न्याय मिल रहा है. गरीब, शोषित, वंचित और आमजन पर लगातार दमन और उत्पीड़न किया जा रहा है.

डोटासरा ने लगाया आरोप : प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस घटना को लेकर एक्स पर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए कहा कि चित्तौड़गढ़ के कपासन में सूरज माली जी के दोनों पैर इसलिए तोड़ दिए, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर स्थानीय भाजपा विधायक अर्जुन लाल जी जीनगर को चुनावी वादा याद दिलाते हुए क्षेत्र में पानी की मांग की थी.

भाजपा विधायक के पहले धमकाना और फिर जानलेवा हमले की यह घटना भाजपा सरकार के जंगलराज एवं तानाशाही रवैये की जिंदा मिसाल है. डोटासरा ने यह आरोप भी लगाया कि रिपोर्ट में आरोपी भाजपा विधायक नामजद हैं, लेकिन सत्ता के संरक्षण में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की.

उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री जी...क्या पानी-बिजली मांगना और हक की आवाज उठाना अपराध है ? कांग्रेस पार्टी इस कायराना हमले की कड़ी निंदा करती है. सरकर हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और पीड़ित को न्याय दिलाएं.

धरने पर बैठे आरएलपी कार्यकर्ता : राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी मारपीट की इस घटना का विरोध जताया है. हनुमान बेनीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता सुरेश जाट ने लिखा कि कपासन विधानसभा के राजेश्वर तालाब में पानी लाने की मुहिम चलाने वाले सूरज माली को स्थानीय विधायक के लोगो की ओर से पीटे जाने के बाद धरना स्थल लोगों में भारी आक्रोश है, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों की ओर से नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को बुलाने की मांग तेज हो गई है.

