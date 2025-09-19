ETV Bharat / state

इंस्टाग्राम पर पानी की मांग उठाने वाले युवक पर हमले के तीन आरोपी गिरफ्तार

हमले में प्रयुक्त बिना नम्बरी सफेद रंग की एसयूवी गाड़ी को जब्त किया. गिरफ्तार आरोपियों से अन्य शेष आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा रही है. वहीं, एसयूवी गाड़ी जिसके नाम पर है, उसके खिलाफ भी पुलिस प्रकरण दर्ज करेगी.

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि कपासन क्षेत्र में गणपति फैक्ट्री के पास सूरज माली पर जानलेवा हमला हुआ था. प्रार्थी ने बताया कि आरोपियों ने सोशल मीडिया पर पानी की मांग उठाने की बात को लेकर उलाहना देते हुए हमला किया था. इस मामले में प्रकरण दर्ज कर एएसपी मुख्यालय, डिप्टी कपासन के अलावा पुलिस थानों और सायबर सेल व डीएसटी की संयुक्त टीम का गठन किया. पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद आरोपित भीलवाड़ा जिले के कारोई थानांतर्गत दौलपुरा निवासी कैलाशचन्द्र पुत्र नानूराम गुर्जर व राधेश्याम पुत्र चम्पालाल गुर्जर तथा गोवलिया निवासी मदनलाल पुत्र नारायणलाल गुर्जर को गिरफ्तार किया है.

वहीं, पूरा मामला पुलिस के गले की फांस बन गया है. इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हमले में प्रयुक्तएसयूवी गाड़ी को जब्त कर लिया है. हमले के मामले में क्षेत्रीय विधायक अर्जुनलाल जीनगर पर भी पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाए हैं.

चित्तौड़गढ़: जिले के कपासन उपखंड क्षेत्र के तालाबों में मातृकुंडिया बांध से पानी की मांग उठाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले युवक सूरज माली पर हमले का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. घटना के बाद माली समाज के लोगों के साथ-साथ कपासन उपखंड के लोग आंदोलित हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.

80 कैमरों के फुटेज देखे, 200 वाहनों की जांच : पुलिस अधीक्षक ने बताया कि संयुक्त टीम ने घटनास्थल का दौरा किया. टीम ने चित्तौड़गढ़ से उदयपुर जाने वाले राजमार्ग एवं रेलमगरा, मातृकुंडिया कारोई, जिला भीलवाडा जाने वाले मार्गों पर कच्चे रास्तो एवं सिंहपुर टोल प्लाजा पर सीसी टीवी कैमरो के फुटेज खंगाले. घटनास्थल के चारों तरफ के करीब 80 सीसी टीवी कैमरों के फुटेज खगाले गए एवं 200 वाहनों की जांच की.

रेकी कर किया हमला : पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने घटना से एक दिन पहले मोनो मार्क फैक्ट्री पर कच्चे रास्तों से होकर आने व जाने की रेकी की थी. इसके अलावा सूरज माली के फैक्ट्री में काम पर आने व जाने के समय व रूट का पता कर एक दिन पूर्व सम्पूर्ण जानकारी जुटा ली थी. आरोपियों ने हमले में प्रयुक्त वाहन की नम्बर प्लेट हटा दी. सूरज माली के फैक्ट्री से निकलते ही पीछा शुरू कर दिया था. हमले के बाद में आरोपित पैदल ही कच्चे रास्ते से होकर फरार हो गए. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक के अनुसंधान से हमले का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है.

माली समाज की हुई बैठक, एक लाख की आर्थिक सहायता : इधर, सूरज माली पर हुए हमले के बाद शुक्रवार को मातृकुंडिया में विभिन्न जिलों से आए माली समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों की एक विशेष बैठक आयोजित की गई. इसमें घटनाक्रम पर चर्चा हुई. बैठक के दौरान सूरज माली की सहायता के लिए समाज की ओर से एक लाख रुपए प्रस्तावित किए हैं.

आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने, मामले का निष्पक्ष अनुसंधान करने, सूरज माली को मुआवजा दिलाने, सरकारी नौकरी देने और श्रेष्ठ अस्पतालोंं में इलाज कराने के साथ-साथ इस मामले में आंदोलनरत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करने की मांग की है. इधर, कपासन क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हमले के प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर कल के बाद उपखंड क्षेत्र में बड़ा आंदोलन किया जाएगा. गौरतलब है कि पूरा मामला वायरल वीडियो से जोड़ कर देखा जा रहा है.