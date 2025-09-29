ETV Bharat / state

हिमाचल में चिट्टे की बड़ी खेप बरामद, 518.4 ग्राम हेरोइन के साथ पंजाब के 2 युवक गिरफ्तार

घुमारवीं पुलिस थाने के अनुसार, पुलिस को पहले से गुप्त सूचना मिली थी कि पंजाब से एक वाहन के जरिए भारी मात्रा में नशीला पदार्थ हिमाचल की सीमा में लाया जा रहा है. इसी आधार पर पुलिस थाना घुमारवीं की टीम ने सोमवार को बलोह टोल प्लाजा के पास फोरलेन पर नाकाबंदी की योजना बनाई. सघन जांच के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध गाड़ी को रोका और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो पुलिस टीम के भी होश उड़ गए. तलाशी के दौरान पुलिस ने गाड़ी में सवार 2 युवकों के पास से कुल 518.4 ग्राम हेरोइन बरामद की.

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में घुमारवीं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. बिलासपुर जिले के घुमारवीं थाना पुलिस ने सोमवार (29 सितंबर) को फोरलेन पर बलोह टोल प्लाजा के पास विशेष नाकाबंदी के दौरान चिट्टे (हेरोइन) की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 युवकों को मौके से गिरफ्तार कर 518.4 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए (20-30 लाख) में आंकी जा रही है.

संदीप धवल, एसपी, बिलासपुर (ETV Bharat)

चिट्टे के साथ पंजाब के 2 युवक गिरफ्तार

बिलासपुर पुलिस अधीक्षक (एसपी) संदीप धवल ने इस बड़ी कार्रवाई की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि, आरोपियों की पहचान राहुल (उम्र- 20 वर्ष) निवासी वार्ड नंबर 2, फतेहगढ़ चुरियां, जिला गुरदासपुर (पंजाब) और अभी कुमार (उम्र- 20 वर्ष) निवासी मकान नंबर 886, गली नंबर 3, चमरंग रोड, जिला अमृतसर (पंजाब) के रूप में हुई है. दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है.

नशा तस्करी में बड़े नेटवर्क के शामिल होने की आशंका

बिलासपुर के एसपी के अनुसार, यह अब तक की सबसे बड़ी हेरोइन बरामदगी है जो जिला बिलासपुर में की गई है. इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि नशा कहां से लाया गया था और इसे कहां सप्लाई किया जाना था. इसमें किसी बड़े नेटवर्क के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है. जिला पुलिस नशा तस्करों पर पूरी तरह से शिकंजा कसने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रही है. फील्ड में तैनात पुलिस टीमें सक्रिय हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं.

"हिमाचल को नशे से मुक्त करने के लिए पुलिस की यह मुहिम लगातार जारी रहेगी. स्थानीय लोगों ने घुमारवीं पुलिस की इस कार्रवाई पर संतोष जताया है और मांग की है कि ऐसे तस्करों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके. सामाजिक संगठनों और अभिभावकों ने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए सीमाओं पर और ज्यादा सतर्कता बरती जाए." - संदीप धवल, एसपी, बिलासपुर

