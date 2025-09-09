ETV Bharat / state

बारिश में झमाझम हुआ चित्रकोट वाटरफॉल, खूबसूरती निहारने पहुंचे सैलानी, फुहारों से पर्यटकों को मिल रहा सुकून

चित्रकोट जल प्रपात का स्वरूप हुआ विशाल: मानसून के सीजन में चित्रकोट वाटरफॉल की खूबसूरती बेहद भव्य हो जाती है. जैसे-जैसे मूसलाधार बारिश होती है, वैसे-वैसे चित्रकोट जलप्रपात का स्वरूप और भी विशाल हो जाता है. सामान्य दिनों में यह झरना छोटा और शांत नजर आता है, लेकिन बारिश के दिनों में यह जलप्रपात अपनी पूरी चौड़ाई के साथ नीचे गिरता है. करीब 300 मीटर तक फैला यह जलप्रपात जब अपने पूरे वेग से नीचे गिरता है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानों बादल जमीन पर उतर आए हों.

बारिश में बढ़ जाती है चित्रकोट की खूबसूरती : बारिश का पानी जब बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी में उलट पुलट होकर तेज प्रवाह के साथ आता है, तो चित्रकोट जलप्रपात एक विशाल परदे की तरह फैलकर गर्जना करते हुए नीचे गिरता है.इसकी भव्यता और गिरते जलप्रपात की मटमैली फुहारों से निकलकर चेहरे पर पड़ती धुंध पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है और बड़ी सुकून देती है. इस सुकून को महसूस करने के लिए देश विदेश से पर्यटक बस्तर के चित्रकोट जलप्रपात का रुख कर रहे हैं.

बस्तर: बारिश के दिनों में बस्तर की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं. हरी भरी वादियों के बीच झरने का शोर यहां हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है.भारी बारिश के दिनों में बस्तर का वाटरफॉल चित्रकोट बेहद खूबसूरत हो जाता है. मानसून सीजन के दौरान यहां पर्यटकों की भारी भीड़ जुटती है. यही वजह है कि चित्रकोट जल प्रपात को भारत का मिनी नियाग्रा कहा जाता है.

मनोहारी बना चित्रकोट जलप्रपात: बरसात में चित्रकोट के चारों ओर हरियाली और घने जंगल सज जाते हैं. बारिश की फुहारों के बीच इंद्रधनुष का बनना यहां के नजारे को और मनोहारी बना देता है. दूर-दूर से आने वाले पर्यटक इस मौसम में झरने की गूंज और उसकी शीतल बौछारों का आनंद लेते हैं. जलप्रपात और अपनी तस्वीरें खींचने और प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए यह बारिश का मौसम सबसे उपयुक्त माना जाता है.बरसात के मौसम में चित्रकोट जलप्रपात का सौंदर्य अपने चरम पर होता है. इसकी गूंजती धाराएं, उठती फुहारें, इंद्रधनुषी छटा और आस-पास की हरियाली मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं. जो भी इस समय बस्तर आता है, वह इस दृश्य को अपनी स्मृतियों में संजोकर जीवनभर कभी भी भूल नहीं पाता है.

चित्रकोट की खूबसूरती के दीवाने हुए पर्यटक: यहां आने वाले पर्यटक चित्रकोट जलप्रपात की खूबसूरती के दीवाने हो गए हैं. पर्यटक अदिति ने कहा कि यह जलप्रपात बेहद खूबसूरत है. जितना सोचकर आये थे.उससे काफी उम्मीदों पर खरा उतरा है.काफी खूबसूरत और डरावना भी यह जलप्रपात है.इसे भारत का मिनी नियाग्रा कहना बिल्कुल सहीं है. सभी पर्यटक काफी एन्जॉय कर रहे हैं. सभी लोगों को बस्तर आना चाहिए और बस्तर के इस जलप्रपात को करीब से देखकर महसूस करना चाहिए.

"चित्रकोट जलप्रपात ने दिल जीत लिया": अमूमन यहां हर साल पर्यटकों की भीड़ रहती है.सबसे ज्यादा पर्यटक यहां बारिश के समय में आते हैं. यहां पहुंचे पर्यटक लेखराम साहू ने बताया कि इससे पहले भी बस्तर आये हैं और हमने तीरथगढ़ जलप्रपात देखे थे. पहली बार हम यहां चित्रकोट जलप्रपात को देखने परिवार के साथ आये हैं. काफी जबरदस्त नजारा है. एक साथ इतनी चौड़ाई से पानी गिरने का दृश्य काफी आकर्षक है. बस्तर आने से पहले थोड़ा डर था कि कहीं भारी बारिश से रास्ता बंद न हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चित्रकोट की खूबसूरती देखी जा रही है.

लाइट और लेजर की होनी चाहिए शुरुआत: पर्यटकों ने मांग की है कि चित्रकोट को डेवलप किया जाना चाहिए. चित्रकोट जलप्रपात के नजदीक लाइट और लेजर शो की व्यवस्था करनी चाहिए. करोड़ों रुपये की लागत से बनाये गए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाना चाहिए. जिससे रात के समय में भी इस पर्यटन स्थल की खूबसूरती से सैलानी वाकिफ हो सकें.