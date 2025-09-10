ETV Bharat / state

चित्रगुप्त मंदिर राजसात करने का आदेश, कायस्थ समाज नाराज, स्वास्थ्य मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप

मनेंद्रगढ़ में साईं मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर को राजसात करने को लेकर कायस्थ समाज लामबंद हुआ है.

Chitragupta and Sai Temple Rajsat
मंदिर राजसात करने पर कायस्थ समाज नाराज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

September 10, 2025

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मनेन्द्रगढ़ में साईं मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर को राजसात करने के फैसले के खिलाफ कायस्थ समाज लामबंद हो गया है. समाज के लोगों ने प्रशासन के इस फैसले पर नाराजगी जताई है.समाज ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बात कही है.

मंदिर को नुकसान पहुंचाए बिना हो निर्माण : कायस्थ समाज के जिला अध्यक्ष स्वप्निल सिन्हा ने कहा कि प्रशासन का यह फैसला असंवेदनशील है. आज तक किसी भी मंदिर को राजसात नहीं किया गया है. अस्पताल उन्नयन का काम मंदिर को नुकसान पहुंचाए बिना भी किया जा सकता है.

Chitragupta and Sai Temple Rajsat
क्या है कोर्ट का निर्देश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम विकास के अवरोधक नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन वे अपने धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए लड़ेंगे.समाज के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और मंदिरों को राजसात ना करे- स्वप्निल सिन्हा,जिलाध्यक्ष कायस्थ समाज

मंदिर राजसात करने पर कायस्थ समाज नाराज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस मामले में कायस्थ समाज के जिला अध्यक्ष स्वप्निल सिन्हा और जिलाध्यक्ष कांग्रेस एमसीबी अशोक श्रीवास्तव ने बयान जारी किए हैं. जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वो अपने धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे.वहीं इस मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Chitragupta and Sai Temple Rajsat
तहसीलदार का नोटिस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी मंदिर को राजसात किया जाए. इससे कायस्थ समाज को काफी आघात पहुंचा है. मैं स्वयं कायस्थ समाज से आता हूं.साथ ही कांग्रेस का जिलाध्यक्ष भी हूं.मेरे कारण कहीं माननीय मंत्री जी की मंशा अस्पताल का उन्नयन के बहाने सामाजिक मंदिर को नुकसान पहुंचाने की तो नहीं है- अशोक श्रीवास्तव,जिलाध्यक्ष कांग्रेस

Chitragupta and Sai Temple Rajsat
क्या है कोर्ट का निर्देश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है समाज की मुख्य मांग : मंदिर बचाने को लेकर कायस्थ समाज ने तीन मांगें रखी हैं.

मंदिरों को राजसात न करना: कायस्थ समाज की मांग है कि प्रशासन अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और मंदिरों को राजसात न करे.

वैकल्पिक व्यवस्था : समाज के लोगों ने कहा कि अस्पताल उन्नयन का कार्य मंदिर को नुकसान पहुंचाए बिना भी किया जा सकता है.

उच्च अदालत में अपील : कायस्थ समाज ने ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही है.

Chitragupta and Sai Temple Rajsat
कायस्थ समाज ने लिखा पत्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्यों हो रहा है विरोध :मनेंद्रगढ़ में 200 बिस्तर वाला आधुनिक अस्पताल बनना है. जिसके लिए साईं मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर को राजसात करने का फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है. जिससे कायस्थ समाज के लोगों में गहरी चिंता देखी जा रही है. कायस्थ समाज के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि शहर में बड़े अस्पताल के निर्माण की खुशी है, लेकिन सरगुजा संभाग के एकमात्र चित्रगुप्त मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए. समाज ने मंदिर परिसर को भावनात्मक, धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का केंद्र बताया. प्रतिनिधियों ने कहा कि यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि कायस्थ समाज की पहचान और श्रद्धा का प्रतीक है.इसलिए इसे क्षति पहुंचाए बिना ही अस्पताल का निर्माण होना चाहिए.

चित्रगुप्त मंदिरसाईं मंदिरKAYASTHA COMMUNITYDISPLEASURE OVER DECISIONCHITRAGUPTA AND SAI TEMPLE RAJSAT

