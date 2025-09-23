ETV Bharat / state

कवर्धा में करोड़ों की ठगी, 9 साल बाद आरोपी गिरफ्तार, 1440 निवेशकों से किया फ्रॉड

कवर्धा पुलिस ने 1 करोड़ 84 लाख की ठगी के केस में आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Kawardha Police action
कवर्धा पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2025 at 7:09 PM IST

कवर्धा: छत्तीसगढ़ में ठगी के केसों में इजाफा हो रहा है. रायपुर दुर्ग सहित प्रदेश के कई जिलों में ठगी की वारदात हो रही है. इस बीच कवर्धा पुलिस ने एक ठगी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. 22 सितंबर को भोरमदेव पुलिस ने 1 करोड़ 84 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी पंचू पनधारे को गिरफ्तार किया है.

9 साल से आरोपी था फरार: ठगी का आरोपी पंचू पनधारे बीते 9 साल से फरार चल रहा था. कबीरधाम के एसडीओपी आशीष शुक्ला ने जानकारी दी है कि आरोपी ने साल 2016 में चिटफंड के नाम पर 1440 निवेशकों से भारी रकम की ठगी की थी. उसके खिलाफ भोरमदेव में अपराध क्रमांक 75/16 धारा 420, 406, 34 चिटफंड एवं धन परिचालन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था. केस दर्ज होने के बाद से वह फरार था और 9 साल बाद 23 सितंबर 2025 को उसकी गिरफ्तारी हुई है.

कवर्धा में बिग फ्रॉड का आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)

कवर्धा एसपी के निर्देश पर तेज हुई कार्रवाई: एसडीओपी आशीष शुक्ला ने बताया की ठगी के केसों को लेकर कवर्धा एसपी ने आरोपियों पर सख्त एक्शन की हिदायत दी है. जिसके बाद से लगातार कवर्धा पुलिस कार्रवाई कर रही है. हर थाने में इस तरह के केसों पर तत्परता से काम किया जा रहा है.

जांच टीम ने तकनीकी साधनों का उपयोग कर कई राज्यों में छानबीन की. लगातार प्रयासों के बाद पुलिस को महाराष्ट्र के गोंदिया में आरोपी की मौजूदगी की सूचना मिली. टीम ने दबिश देकर आरोपी पंचू पनधारे को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है- आशीष शुक्ला, एसडीओपी, कवर्धा

आरोपी को कोर्ट में किया गया पेश: एसडीओपी आशीष शुक्ला ने बताया कि आरोपी को 22 सितंबर को गिरफ्तार किया गया. और उसे कोर्ट में पेश किया गया. गिरफ्तारी के बाद जिलेभर में पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना हो रही है. कवर्धा पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में इस तरह का एक्शन और तेज होगा.

