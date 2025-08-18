ETV Bharat / state

अजमेर दरगाह के कमजोर भवनों को लेकर चिश्तिया महाराज फाउंडेशन ने उठाए सवाल

चिश्तिया महाराज फाउंडेशन ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय और सीएमओ से दखल की मांग की है.

AJMER DARGAH
दरगाह भवन (ETV Bharat Ajmer)
Published : August 18, 2025

अजमेर: दिल्ली के निजामुदीन इलाके में पिछले दिनों हुए हादसे के बाद अजमेर शरीफ दरगाह के कमजोर भवनों को लेकर स्थानीय लोगों में डर का माहौल है. इसी को लेकर अजमेर दरगाह के खादिम और चिश्तिया महाराज फाउंडेशन ने दरगाह प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं.

फाउंडेशन के अध्यक्ष सैय्यद फरीद महाराज ने दरगाह कमेटी को चेतावनी देते हुए कहा कि दरगाह की पुरानी इमारतों के रखरखाव और जायरीन की सुरक्षा को लेकर विशेषज्ञ इंजीनियर्स की मदद से सटीक जांच कराई जानी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले चार सालों से दरगाह परिसर की 700 साल पुरानी इमारतों की संरचना का लेखा-जोखा मांगा जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

फरीद महाराज ने कहा कि जिस तरह निजामुद्दीन में पत्ते शाह दरगाह पर हादसा हुआ. उसी तरह अजमेर दरगाह में भी कोई अनहोनी न हो, इसके लिए कमेटी को गंभीरता से काम करना होगा. उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय, सीएमओ, जिला प्रशासन और दरगाह कमेटी को मास्टर प्लान के तहत सुझाव दिए गए हैं. साथ ही दरगाह से जुड़े लोग विकास कार्यों में पूरा सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई गंभीर पहल नहीं दिख रही है.

पहले भी हुए हैं छत गिरने के हादसे: गौरतलब है कि अजमेर दरगाह में 2 जुलाई को हुजरा नंबर 114 की छत की दीवार और छज्जा गिरा था, जबकि 15 जुलाई को हमीदिया दालान की छत का प्लास्टर भी नीचे आ गया था. सौभाग्य से इन हादसों में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक नेताओं ने दरगाह की जर्जर इमारतों और जायरीन की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे. दिल्ली के निजामुद्दीन हादसे के बाद अब चिश्तिया महाराज फाउंडेशन ने दरगाह भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं.

मरम्मत का काम शुरू: दरगाह नाजिम मोहम्मद बिलाल खान के अनुसार दरगाह के जर्जर भवनों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही परिसर के कमजोर हुजरों, दीवारों और छतों की मरम्मत की जा रही है.

