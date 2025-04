ETV Bharat / state

राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग में चिरमिरी के खिलाड़ियों ने जीता गोल्ड, इटली में इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए सलेक्शन - NATIONAL POWERLIFTING CHAMPIONSHIP

राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप ( ETV Bharat Chhattisgarh )

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ के चिरमिरी जैसे छोटे शहर के तीन युवाओं ने राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में अपने जज्बे और मेहनत का ऐसा प्रदर्शन किया कि न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि अब वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 13 अप्रैल को आयोजित 'प्रो लीग 2025 नॉर्थ इंडिया एंड फेडरेशन कप पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप' में चिरमिरी के तीनों खिलाड़ियों ने प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. प्रतियोगिता में देशभर से कुल 400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था. इनमें से चिरमिरी के दिवस प्रसाद, रवि कुमार और पिंटू मलिक ने अपनी-अपनी वेट कैटेगरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता. खास बात यह रही कि चिरमिरी से तीनों खिलाड़ियों का चयन अब इटली में होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जहां भारत से केवल 18 खिलाड़ी ही चयनित किए गए हैं. इस गौरवशाली उपलब्धि के साथ बिलासपुर के निसार अहमद ने भी अपने वर्ग में गोल्ड जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है. चिरमिरी के खिलाड़ियों ने जीता गोल्ड (ETV Bharat Chhattisgarh)

