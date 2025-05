ETV Bharat / state

बिहार में है 'फौजी का गांव', जहां हर घर से निकलता है सेना का जवान, युवाओं में देश के लिए मर-मिटने का जज्बा - VILLAGE OF ARMY

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद चर्चा में चिरियावां गांव ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 10, 2025 at 6:07 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 6:20 PM IST 9 Min Read

गया: भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच गया का एक गांव चर्चा में है, क्योंकि इस गांव की पहचान 'विलेज ऑफ आर्मी' के रूप में है. इस गांव के अधिकतर घरों से एक या दो व्यक्ति सेना या अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवा दे रहे हैं. जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर बथानी सब डिवीजन के चिरियावां गांव की कहानी जितनी प्रेरणादायी है, उतनी ही दिलचस्प भी है. हर घर का बेटा देश का सैनिक: हर घर का सदस्य सेना में होने के बावजूद भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच यहां के लोग बेफिक्र हैं. आम दिनों की तरह ही लोग अपने कामकाज में लगे हैं. ईटीवी भारत की टीम जब गांव पहुंची तो देखा कि कुछ युवक गांव के ग्राउंड में फौज में भर्ती के लिए अपनी दौड़ की प्रैक्टिस में जुटे हैं, जबकि कुछ लोग गांव से कुछ दूरी पर स्थित तालाब में मछली पकड़ रहे थे. इन में युवकों के साथ पूर्व आर्मी जवान भी शामिल थे. 'विलेज ऑफ आर्मी' नाम से चिरियावां गांव की पहचान (ETV Bharat) चिंता नहीं, गर्व है अपने बच्चों पर: पूर्व आर्मी जवान महेंद्र सिंह कहते हैं कि जब देश की सुरक्षा के लिए हमने अपने बच्चों को सीमा पर भेज दिया है तो फिर उनके लिए चिंतित होने की जरूरत क्या है? एक फौजी के लिए युद्ध उसका कर्तव्य, प्रशिक्षण और उसके फर्ज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है. वे कहते हैं, 'एक फौजी के लिए युद्ध में शामिल होना सम्मान और गर्व की बात है. राष्ट्रीयता की भावना पैदा होती है. हम फौजी पूरे देश के लिए सोचते हैं. अपने बच्चों से रूटीन के अनुसार ही बातचीत होती है. हमारे गांव के कई जवान कश्मीर समेत विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं. पल-पल की खबर रखते हैं ग्रामीण: हालांकि यहां के लोग भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के पल-पल की खबर समाचार पत्रों, टेलीविजनों और वेबसाइट रिपोर्ट के माध्यम से ले रहे हैं, लेकिन वो अपने घर के फौजी सदस्य से इस संबंध में कोई बात नहीं करते हैं. किसी भी घर के व्यक्ति के चेहरे पर जरा सी भी चिंता नजर नहीं आती. गांव के युवक उत्साहित होकर कहते हैं, 'ऐसे समय में चिंता नहीं बल्कि अपने जवानों का हौसला बढ़ाने की जरूरत होती है. गांव का हर व्यक्ति जिसके घर का कोई सदस्य फौज में है, वह अपने फौजी जवान का हौसला बढ़ाता है. हम अपनी समस्या उन्हें नहीं बताते हैं.' सेना भर्ती की तैयारी करते चिरियावां के युवा (ETV Bharat) हर घर से लोग सेना में शामिल: गांव के रघुवंश सिंह बताते हैं कि वह भारतीय एयरफोर्स में पूर्व मास्टर वारंट ऑफिसर रह चुके हैं. देश की सीमा की रक्षा करने के लिए भारतीय सेना में सेवा देना गर्व की बात होती है. चिरियावां गांव के बढ़े-बूढ़े जवान बच्चे सभी को इस गर्व का एहसास होना भी लाजमी है. वे कहते हैं कि गांव की आबादी 80 से 90 घरों की है. हर घर से कम से कम एक व्यक्ति जरूर भारतीय सेना में सेवा दे रहा है. आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बिहार पुलिस समेत अन्य सेवाओं में यहां के लोग अपनी सेवा दे रहे हैं. "गांव के हर व्यक्ति की भारतीय सेना को लेकर भावना गहरी है. गर्व हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इस गांव के बच्चे बच्चे में सेना में जाने का गजब का जज्बा है. यहां के हर घर के लाल पर नाज है कि वो देश की सेवा और रक्षा में लगा है. मेरा बेटा धनंजय सिंह भी सेना में कर्नल के पद पर है. हमें उस पर गर्व है. यहां गांव के हर मां-बाप, भाई-बहन, दोस्त और रिश्तेदार को अपने फौजी जवान पर गर्व है."- रघुवंश सिंह, पूर्व मास्टर वारंट ऑफिसर, एयरफोर्स

चिरियावां गांव के युवक (ETV Bharat) सेना में भर्ती होने के बाद ही शादी-ब्याह: चिरियावां गांव फौजियों के गांव के नाम से भी प्रसिद्ध है. इसकी वजह भी है. इस गांव से वर्तमान में भारतीय सेना में 100 से ज्यादा लोग सेवारत हैं. गांव के युवक कहते हैं कि फौज में जाने से पहले यहां के युवा शादी जैसे रिश्ते को भी ठुकरा देते हैं. जब तक वो फौज में बहाल नहीं होते वो शादी नहीं करते. अब तो यहां के युवकों के लिए यह एक परंपरा बन गई है. "जो फौज या अन्य अर्धसैनिक बलों में जाने की तैयारी करते हैं, तब तक उनके माता-पिता भी शादी के लिए उन युवकों को जोर नहीं देते, जब तक कि वो सेवा के लिए चयनित नहीं होते. गांव के युवकों ने बरसों पहले संकल्प लिया था कि फौज में जाने से पहले वो शादी-ब्याह की सोचेंगे भी नहीं. गांव के पहाड़ और जंगलों से तपकर सेना में जाने के लिए वो हर दिन कड़ी मेहनत कर तैयारी करते हैं."- संजीव कुमार स्थानीय युवक गया स्थित चिरियावां स्कूल (ETV Bharat) 50 सालों में किसी को वीरगति प्राप्त नहीं हुई: चिरियावा गांव के लोग बताते हैं कि पहली बार रघुवंश सिंह और रणजीत सिंह सेना में गए थे. इन 50 वर्षों में देवी मां की कृपा और आशीर्वाद से आज तक किसी को नुकसान नहीं हुआ है. कुछ घटनाओं में जख्मी जरूर हुए हैं लेकिन किसी की जान नहीं गई. इस गांव के कई जवान 1999 के कारगिल युद्ध में भी शामिल हुए थे और पाकिस्तान को धूल चटाई थी. रघुवंश सिंह भी कारगिल युद्ध के अवसर पर रिजर्व फोर्स में थे. फिर से देश की सेवा करना चाहते हैं पूर्व सैनिक: भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर खिरियावा गांव के पूर्व सैनिक भी तैयारी में हैं. वो सुबह शाम वर्जिश कर खुद को फिट करने में लगे हैं. खेतों में काम कर खुद को मजबूत कर रहे हैं. पूर्व फौजी महेंद्र सिंह कहते हैं 'आई एम वेटिंग'. वहीं, पूर्व एयर फोर्स मास्टर वारंट ऑफिसर रघुवंश सिंह कहते हैं, 'मैंने खुद देश की सेवा की और अपने एक बेटे को भी सेना में भेजा है, वो पिछले 15 सालों से भारत माता की सरहद की निगहबानी में लगा है.' पहाड़ की गोद में बसा है चिरियावां गांव (ETV Bharat) "मैं देश की सीमा की सुरक्षा और बलिदान के लिए आदेश के इंतजार में हूं. सेवानिवृत्त जरूर हुआ हूं लेकिन जज्बा और दिलेरी आज भी वही है. अगर युद्ध होता है तो हम पूर्व सैनिक फिर से देश की रक्षा के लिए सरहद पर लड़ने को तैयार हैं. वीरगति प्राप्त करने का जज्बा वही पुराना है."- महेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक वर्दी पहनकर गांव में प्रवेश नहीं करते जवान: चिरियावां गांव की कहानी जितनी प्रेरणादायी है, उतनी ही दिलचस्प भी है. पिछले 50 वर्षों से यहां एक परंपरा है कि कोई भी फौजी अपने गांव चिरियावां में वर्दी पहन कर नहीं आता. तीन पीढ़ियों पहले बनी इस परंपरा को आज भी सेना में बहाल गांव का हर शख्स निभा रहा हैं. इस बारे में गांव के 65 वर्षीय सुरेंद्र सिंह विस्तार से बताते हैं. उनके परिवार के 6 सदस्य सेना में रह चुके हैं. इन में अभी तीन सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, जबकि तीन कार्यरत हैं. गया का चिरियावां गांव (ETV Bharat) क्या है वर्दी नहीं पहनने की वजह?: सुरेंद्र सिंह कहते हैं कि उनके परिवार के कई व्यक्ति 1975 के बाद से सेना में भर्ती होने लगे थे. उनके एक भाई रघुवंश सिंह की 1975 में एयर फोर्स में नौकरी हुई थी, उस समय सुरेंद्र सिंह के बाबा 'दादा जी' साहेब सिंह जीवित थे. साहेब सिंह गांव के गार्जियन के रूप में थे और गांव का हर व्यक्ति उनकी बातों को मानता था. ऐसे में जब उनके भाई रघुवंश सिंह पहली बार एयरफोर्स में जॉइनिंग के बाद वर्दी में घर पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा हो गई. उसी समय किसी व्यक्ति ने अपने बेटे को रघुवंश सिंह की मिसाल देकर ताना मारा. साहेब सिंह को ये बात पसंद नहीं आई कि उनके घर के बच्चे की सफलता किसी बेरोजगार युवक के लिए मजाक बन जाए. उन्होंने नियम बनाया कि गांव का कोई भी युवक जो सेना, पुलिस या अर्धसैनिक बल में नौकरी करेगा, वह अपने गांव में वर्दी पहनकर नहीं आएगा. तब से आज तक गांव का कोई भी व्यक्ति वर्दी पहनकर घर नहीं आता है. देवी मां के मंदिर से पहनकर जाते हैं वर्दी: चिरियावां गांव के युवा सेना में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. गांव के युवक जय प्रकाश कुमार कहते हैं कि गांव की आबादी से कुछ दूरी पर देवी मां का मंदिर है. उस मंदिर के प्रति यहां के फौजियों में गहरी आस्था है. मंदिर के सामने ही एक बड़ा मैदान है. जहां फौज में जाने के लिए गांव के युवक तैयारी करते हैं. एक बड़े पहाड़ की गोद में स्थित इस मैदान से कड़ी मेहनत कर युवक फौज में पहुंचते हैं. छुट्टी के बाद जब डवान ड्यूटी पर लौटते हैं तो वह मंदिर पहुंचकर पहले पूजा-प्रार्थना करते हैं, उसके बाद अपनी वर्दी उसी मंदिर से पहनकर देश की रक्षा के लिए निकल पड़ते हैं. चिरियावां गांव स्थित मंदिर (ETV Bharat) "जो फौजी बन चुके हैं वो अगर छुट्टी में आएं तो पहले इस मंदिर पर आकर माथा टेक कर अपनी आस्था और श्रद्धा व्यक्त करते हैं, तभी वह अपने परिवार से मिलते हैं. जब वो छुट्टी बिताकर अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, तब भी वह मंदिर पहुंचकर माथा टेक कर ही जाते हैं. ऐसी मान्यता है कि देवी मां उनकी रक्षा और सदा आशीर्वाद बनाए रखती हैं लेकिन अगर किसी खास परिस्थिति में छुट्टी रद्द कर उन्हें फौज में बुलाया जाता है तो तब वह मंदिर पहुंचकर पहले पूजा-प्रार्थना करते हैं और फिर अपनी वर्दी वहीं मंदिर से पहनकर मिशन की जीत और देश की रक्षा के लिए रवाना होते हैं."- जयप्रकाश कुमार, स्थानीय युवक ये भी पढ़ें: 'जब तक फौज में नहीं जाएंगे शादी नहीं करेंगें', विवाह नहीं करने की शपथ लेने वाला अनूठा गांव है ये

गया: भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच गया का एक गांव चर्चा में है, क्योंकि इस गांव की पहचान 'विलेज ऑफ आर्मी' के रूप में है. इस गांव के अधिकतर घरों से एक या दो व्यक्ति सेना या अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवा दे रहे हैं. जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर बथानी सब डिवीजन के चिरियावां गांव की कहानी जितनी प्रेरणादायी है, उतनी ही दिलचस्प भी है. हर घर का बेटा देश का सैनिक: हर घर का सदस्य सेना में होने के बावजूद भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच यहां के लोग बेफिक्र हैं. आम दिनों की तरह ही लोग अपने कामकाज में लगे हैं. ईटीवी भारत की टीम जब गांव पहुंची तो देखा कि कुछ युवक गांव के ग्राउंड में फौज में भर्ती के लिए अपनी दौड़ की प्रैक्टिस में जुटे हैं, जबकि कुछ लोग गांव से कुछ दूरी पर स्थित तालाब में मछली पकड़ रहे थे. इन में युवकों के साथ पूर्व आर्मी जवान भी शामिल थे. 'विलेज ऑफ आर्मी' नाम से चिरियावां गांव की पहचान (ETV Bharat) चिंता नहीं, गर्व है अपने बच्चों पर: पूर्व आर्मी जवान महेंद्र सिंह कहते हैं कि जब देश की सुरक्षा के लिए हमने अपने बच्चों को सीमा पर भेज दिया है तो फिर उनके लिए चिंतित होने की जरूरत क्या है? एक फौजी के लिए युद्ध उसका कर्तव्य, प्रशिक्षण और उसके फर्ज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है. वे कहते हैं, 'एक फौजी के लिए युद्ध में शामिल होना सम्मान और गर्व की बात है. राष्ट्रीयता की भावना पैदा होती है. हम फौजी पूरे देश के लिए सोचते हैं. अपने बच्चों से रूटीन के अनुसार ही बातचीत होती है. हमारे गांव के कई जवान कश्मीर समेत विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं. पल-पल की खबर रखते हैं ग्रामीण: हालांकि यहां के लोग भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के पल-पल की खबर समाचार पत्रों, टेलीविजनों और वेबसाइट रिपोर्ट के माध्यम से ले रहे हैं, लेकिन वो अपने घर के फौजी सदस्य से इस संबंध में कोई बात नहीं करते हैं. किसी भी घर के व्यक्ति के चेहरे पर जरा सी भी चिंता नजर नहीं आती. गांव के युवक उत्साहित होकर कहते हैं, 'ऐसे समय में चिंता नहीं बल्कि अपने जवानों का हौसला बढ़ाने की जरूरत होती है. गांव का हर व्यक्ति जिसके घर का कोई सदस्य फौज में है, वह अपने फौजी जवान का हौसला बढ़ाता है. हम अपनी समस्या उन्हें नहीं बताते हैं.' सेना भर्ती की तैयारी करते चिरियावां के युवा (ETV Bharat) हर घर से लोग सेना में शामिल: गांव के रघुवंश सिंह बताते हैं कि वह भारतीय एयरफोर्स में पूर्व मास्टर वारंट ऑफिसर रह चुके हैं. देश की सीमा की रक्षा करने के लिए भारतीय सेना में सेवा देना गर्व की बात होती है. चिरियावां गांव के बढ़े-बूढ़े जवान बच्चे सभी को इस गर्व का एहसास होना भी लाजमी है. वे कहते हैं कि गांव की आबादी 80 से 90 घरों की है. हर घर से कम से कम एक व्यक्ति जरूर भारतीय सेना में सेवा दे रहा है. आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बिहार पुलिस समेत अन्य सेवाओं में यहां के लोग अपनी सेवा दे रहे हैं. "गांव के हर व्यक्ति की भारतीय सेना को लेकर भावना गहरी है. गर्व हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इस गांव के बच्चे बच्चे में सेना में जाने का गजब का जज्बा है. यहां के हर घर के लाल पर नाज है कि वो देश की सेवा और रक्षा में लगा है. मेरा बेटा धनंजय सिंह भी सेना में कर्नल के पद पर है. हमें उस पर गर्व है. यहां गांव के हर मां-बाप, भाई-बहन, दोस्त और रिश्तेदार को अपने फौजी जवान पर गर्व है."- रघुवंश सिंह, पूर्व मास्टर वारंट ऑफिसर, एयरफोर्स चिरियावां गांव के युवक (ETV Bharat) सेना में भर्ती होने के बाद ही शादी-ब्याह: चिरियावां गांव फौजियों के गांव के नाम से भी प्रसिद्ध है. इसकी वजह भी है. इस गांव से वर्तमान में भारतीय सेना में 100 से ज्यादा लोग सेवारत हैं. गांव के युवक कहते हैं कि फौज में जाने से पहले यहां के युवा शादी जैसे रिश्ते को भी ठुकरा देते हैं. जब तक वो फौज में बहाल नहीं होते वो शादी नहीं करते. अब तो यहां के युवकों के लिए यह एक परंपरा बन गई है. "जो फौज या अन्य अर्धसैनिक बलों में जाने की तैयारी करते हैं, तब तक उनके माता-पिता भी शादी के लिए उन युवकों को जोर नहीं देते, जब तक कि वो सेवा के लिए चयनित नहीं होते. गांव के युवकों ने बरसों पहले संकल्प लिया था कि फौज में जाने से पहले वो शादी-ब्याह की सोचेंगे भी नहीं. गांव के पहाड़ और जंगलों से तपकर सेना में जाने के लिए वो हर दिन कड़ी मेहनत कर तैयारी करते हैं."- संजीव कुमार स्थानीय युवक गया स्थित चिरियावां स्कूल (ETV Bharat) 50 सालों में किसी को वीरगति प्राप्त नहीं हुई: चिरियावा गांव के लोग बताते हैं कि पहली बार रघुवंश सिंह और रणजीत सिंह सेना में गए थे. इन 50 वर्षों में देवी मां की कृपा और आशीर्वाद से आज तक किसी को नुकसान नहीं हुआ है. कुछ घटनाओं में जख्मी जरूर हुए हैं लेकिन किसी की जान नहीं गई. इस गांव के कई जवान 1999 के कारगिल युद्ध में भी शामिल हुए थे और पाकिस्तान को धूल चटाई थी. रघुवंश सिंह भी कारगिल युद्ध के अवसर पर रिजर्व फोर्स में थे. फिर से देश की सेवा करना चाहते हैं पूर्व सैनिक: भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर खिरियावा गांव के पूर्व सैनिक भी तैयारी में हैं. वो सुबह शाम वर्जिश कर खुद को फिट करने में लगे हैं. खेतों में काम कर खुद को मजबूत कर रहे हैं. पूर्व फौजी महेंद्र सिंह कहते हैं 'आई एम वेटिंग'. वहीं, पूर्व एयर फोर्स मास्टर वारंट ऑफिसर रघुवंश सिंह कहते हैं, 'मैंने खुद देश की सेवा की और अपने एक बेटे को भी सेना में भेजा है, वो पिछले 15 सालों से भारत माता की सरहद की निगहबानी में लगा है.' पहाड़ की गोद में बसा है चिरियावां गांव (ETV Bharat) "मैं देश की सीमा की सुरक्षा और बलिदान के लिए आदेश के इंतजार में हूं. सेवानिवृत्त जरूर हुआ हूं लेकिन जज्बा और दिलेरी आज भी वही है. अगर युद्ध होता है तो हम पूर्व सैनिक फिर से देश की रक्षा के लिए सरहद पर लड़ने को तैयार हैं. वीरगति प्राप्त करने का जज्बा वही पुराना है."- महेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक वर्दी पहनकर गांव में प्रवेश नहीं करते जवान: चिरियावां गांव की कहानी जितनी प्रेरणादायी है, उतनी ही दिलचस्प भी है. पिछले 50 वर्षों से यहां एक परंपरा है कि कोई भी फौजी अपने गांव चिरियावां में वर्दी पहन कर नहीं आता. तीन पीढ़ियों पहले बनी इस परंपरा को आज भी सेना में बहाल गांव का हर शख्स निभा रहा हैं. इस बारे में गांव के 65 वर्षीय सुरेंद्र सिंह विस्तार से बताते हैं. उनके परिवार के 6 सदस्य सेना में रह चुके हैं. इन में अभी तीन सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, जबकि तीन कार्यरत हैं. गया का चिरियावां गांव (ETV Bharat) क्या है वर्दी नहीं पहनने की वजह?: सुरेंद्र सिंह कहते हैं कि उनके परिवार के कई व्यक्ति 1975 के बाद से सेना में भर्ती होने लगे थे. उनके एक भाई रघुवंश सिंह की 1975 में एयर फोर्स में नौकरी हुई थी, उस समय सुरेंद्र सिंह के बाबा 'दादा जी' साहेब सिंह जीवित थे. साहेब सिंह गांव के गार्जियन के रूप में थे और गांव का हर व्यक्ति उनकी बातों को मानता था. ऐसे में जब उनके भाई रघुवंश सिंह पहली बार एयरफोर्स में जॉइनिंग के बाद वर्दी में घर पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा हो गई. उसी समय किसी व्यक्ति ने अपने बेटे को रघुवंश सिंह की मिसाल देकर ताना मारा. साहेब सिंह को ये बात पसंद नहीं आई कि उनके घर के बच्चे की सफलता किसी बेरोजगार युवक के लिए मजाक बन जाए. उन्होंने नियम बनाया कि गांव का कोई भी युवक जो सेना, पुलिस या अर्धसैनिक बल में नौकरी करेगा, वह अपने गांव में वर्दी पहनकर नहीं आएगा. तब से आज तक गांव का कोई भी व्यक्ति वर्दी पहनकर घर नहीं आता है. देवी मां के मंदिर से पहनकर जाते हैं वर्दी: चिरियावां गांव के युवा सेना में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. गांव के युवक जय प्रकाश कुमार कहते हैं कि गांव की आबादी से कुछ दूरी पर देवी मां का मंदिर है. उस मंदिर के प्रति यहां के फौजियों में गहरी आस्था है. मंदिर के सामने ही एक बड़ा मैदान है. जहां फौज में जाने के लिए गांव के युवक तैयारी करते हैं. एक बड़े पहाड़ की गोद में स्थित इस मैदान से कड़ी मेहनत कर युवक फौज में पहुंचते हैं. छुट्टी के बाद जब डवान ड्यूटी पर लौटते हैं तो वह मंदिर पहुंचकर पहले पूजा-प्रार्थना करते हैं, उसके बाद अपनी वर्दी उसी मंदिर से पहनकर देश की रक्षा के लिए निकल पड़ते हैं. चिरियावां गांव स्थित मंदिर (ETV Bharat) "जो फौजी बन चुके हैं वो अगर छुट्टी में आएं तो पहले इस मंदिर पर आकर माथा टेक कर अपनी आस्था और श्रद्धा व्यक्त करते हैं, तभी वह अपने परिवार से मिलते हैं. जब वो छुट्टी बिताकर अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, तब भी वह मंदिर पहुंचकर माथा टेक कर ही जाते हैं. ऐसी मान्यता है कि देवी मां उनकी रक्षा और सदा आशीर्वाद बनाए रखती हैं लेकिन अगर किसी खास परिस्थिति में छुट्टी रद्द कर उन्हें फौज में बुलाया जाता है तो तब वह मंदिर पहुंचकर पहले पूजा-प्रार्थना करते हैं और फिर अपनी वर्दी वहीं मंदिर से पहनकर मिशन की जीत और देश की रक्षा के लिए रवाना होते हैं."- जयप्रकाश कुमार, स्थानीय युवक ये भी पढ़ें: 'जब तक फौज में नहीं जाएंगे शादी नहीं करेंगें', विवाह नहीं करने की शपथ लेने वाला अनूठा गांव है ये

Last Updated : May 10, 2025 at 6:20 PM IST