चिरायु योजना से बच्चों को मिलेगा जीवनदान, बलौदाबाजार में विशेष हेल्थ कैंप - CHIRAYU SCHEME BALODABAZAR

हर धड़कन जरूरी है इस सोच के साथ बलौदाबाजार में विशेष बाल हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया.

Chirayu Scheme Balodabazar Health Camp
चिरायु योजना से बच्चों को मिलेगा जीवनदान, समय पर पहचान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2025 at 9:15 PM IST

बलौदाबाजार: जिला अस्पताल में गुरुवार को चिरायु योजना के तहत विशेष बाल हृदय रोग जांच शिविर आयोजित किया गया. कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर यह शिविर लगाया गया, जहां बच्चों को निःशुल्क जांच और इलाज की सुविधा दी गई.

समय पर जांच से मिली उम्मीद: शिविर में 50 बच्चों की जांच हुई, जिनमें से 24 को सर्जरी की आवश्यकता पाई गई. इन सर्जरी का खर्च शासन उठाएगा. शिविर में बाल हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. टी. डी. माखीजा ने बच्चों की ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी और रक्त जांच की.

चिरायु योजना से बच्चों को मिलेगा जीवनदान, बलौदाबाजार में विशेष हेल्थ कैंप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूलों और आंगनबाड़ियों में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है. इस बार कुछ बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की आशंका पाई गई, इसलिए विस्तृत जांच के लिए शिविर आयोजित किया गया- डॉ. राजेश कुमार अवस्थी, CMHO

एक बच्चे के दिल में छेद: जांच शिविर में पहुंची एक मां ने बताया कि, मेरा बच्चा जब 2 3 महीना का हुआ तब निमोनिया हो गया था. 2 बार बच्चे को भर्ती करना पड़ा बाद में डॉक्टर साहब बताए कि बच्चे के दिल मे छेद हैं.

Chirayu Scheme Balodabazar Health Camp
चिरायु योजना से बच्चों को मिलेगा जीवनदान, बलौदाबाजार में विशेष हेल्थ कैंप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेरे बच्चे की तबीयत खराब है फिर मुझे सूचना मिली कि बलौदाबाजार जिला अस्पताल में इसका इलाज हो रहा, ऐसे में मैं अपने बच्चे को लेकर आई हूं- कुमारी नावरंगे

आंगनबाड़ी केंद्र में चिरायु टीम ने जांच की थी और हमें जिला अस्पताल भेजा. यहां निःशुल्क इलाज मिल रहा है, इसके लिए हम आभारी हैं- पामेन्द्र नारंगे, सिमगा ब्लॉक के ग्राम भैंसा

Chirayu Scheme Balodabazar Health Camp
चिरायु योजना से बच्चों को मिलेगा जीवनदान, बलौदाबाजार में विशेष हेल्थ कैंप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विशेषज्ञ की सलाह: बाल हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. टी. डी. माखीजा ने कहा कि कई बार बच्चों में हृदय रोग के लक्षण जन्म से होते हैं, लेकिन पहचान देर से होती है. नजरअंदाज ना करें, चिरायु योजना के तहत सभी सर्जरी पूरी तरह निःशुल्क होंगी.

दूध पीते समय नीला पड़ना, सांस लेने में तकलीफ, वजन न बढ़ना या जल्दी थकना – ये शुरुआती संकेत हैं. इन्हें नजरअंदाज न करें- डॉक्टर माखीजा

यह शिविर साबित करता है कि समय पर पहचान और इलाज से कई मासूम जिंदगियां बच सकती हैं. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा आर्थिक कारणों से इलाज से वंचित न रहे.

