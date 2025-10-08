ETV Bharat / state

लोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मणिशंकर पांडेय का दावा- 'मौका मिला तो चिराग पासवान बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री'

राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि पिछले 2 साल से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देकर पूरे प्रदेश में चिराग पासवान ने सभाएं की हैं.

चिराग बनेंगे बिहार के सीएम.
चिराग बनेंगे बिहार के सीएम. (Photo Credit: ETV Bharat)
वाराणसी: बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है. ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया है. खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान भी सुर्खियों में बने हुए हैं. चिराग पासवान ने 40 से ज्यादा विधानसभा में सीटें मांगने का दावा कर दिया है, जिसे लेकर एनडीए और भाजपा के नेता चिराग पासवान के आवास पर बैठकें कर रहे हैं. चिराग को मनाने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने दावा किया है, कि मौका मिला तो चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे.

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास गुट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता मणिशंकर पांडेय ने कहा कि चिराग पासवान चाहते हैं, कि बिहार जल्द से जल्द देश के विकासशील राज्यों में शामिल हो. इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं. अगर मौका मिलेगा तो चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे. इस बार नहीं तो अगली बार लेकिन यह तय है, कि एक दिन चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे.

राष्ट्रीय प्रवक्ता मणिशंकर पांडेय. (Video Credit: ETV Bharat)

एनडीए में नहीं कोई विवाद: उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए और लोक जनशक्ति पार्टी में किसी प्रकार का विवाद नहीं है. हमें लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली थीं और हमने सभी पर जीत दर्ज की है. इसलिए हम चाहते हैं, कि हर लोकसभा में हमें एक-दो विधानसभा सीटें मिलनी ही चाहिए. यही वजह है, कि हम 50 से ज्यादा विधानसभा सीटें मांग कर रहे हैं. जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा.

प्रशांत के साथ गठबंधन नहीं: प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के एक होने के सवाल पर मणिशंकर पांडेय ने कहा कि दोनों नेता बिहार के लिए सोचते हैं. दोनों समक्ष हैं. दोनों ही विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. चिराग पासवान अभी एनडीए के साथ हैं. वह किसी भी दूसरे दल से गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं. हम लोग एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं. हम प्रशांत किशोर के साथ नहीं जा रहे हैं.

राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि पिछले 2 साल से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देकर पूरे प्रदेश में चिराग पासवान ने सभाएं की हैं. लगातार मेहनत किया है, ताकि एनडीए के साथ चुनाव लड़कर 180 से ज्यादा सीटें जीत सकें. हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं. चिराग पासवान बिहार की खुशहाली के लिए और बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं.

