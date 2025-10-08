ETV Bharat / state

लोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मणिशंकर पांडेय का दावा- 'मौका मिला तो चिराग पासवान बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री'

चिराग बनेंगे बिहार के सीएम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : October 8, 2025 at 3:05 PM IST

वाराणसी: बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है. ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया है. खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान भी सुर्खियों में बने हुए हैं. चिराग पासवान ने 40 से ज्यादा विधानसभा में सीटें मांगने का दावा कर दिया है, जिसे लेकर एनडीए और भाजपा के नेता चिराग पासवान के आवास पर बैठकें कर रहे हैं. चिराग को मनाने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने दावा किया है, कि मौका मिला तो चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास गुट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता मणिशंकर पांडेय ने कहा कि चिराग पासवान चाहते हैं, कि बिहार जल्द से जल्द देश के विकासशील राज्यों में शामिल हो. इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं. अगर मौका मिलेगा तो चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे. इस बार नहीं तो अगली बार लेकिन यह तय है, कि एक दिन चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे. राष्ट्रीय प्रवक्ता मणिशंकर पांडेय. (Video Credit: ETV Bharat)