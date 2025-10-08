ETV Bharat / state

'सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा', चिराग पासवान ने तोड़ी चुप्पी

खगड़िया : बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भले ही अंतिम दौर में चर्चा चल रही हो, पर इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है. सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर हो रही है.

चिराग पासवान ने स्थिति को किया स्पष्ट : ऐसे में पहले जीतन राम मांझी ने अपना रुख स्पष्ट किया. वहीं अब चिराग पासवान ने भी स्थिति को साफ कर दिया है. चिराग पासवान ने सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अपनी चुप्पी तोड़ी है. एलजेपीआर प्रमुख ने तो यहां तक कह दिया कि 'सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा.'

चिराग ने तोड़ी चुप्पी : दरअसल, चिराग पासवान खगड़िया के जोगबन्नी पहुंचे हुए थे. चुंकि अभी सबसे ज्यादा चर्चा सीट शेयरिंग को लेकर ही हो रही है. ऐसे में पत्रकारों ने उनसे इसी मुद्दे पर सवाल पूछा. केन्द्रीय मंत्री ने साफ कर दिया कि कहीं कोई समस्या नहीं है.

''मीडिया में जो चलाया जा रहा है कि चिराग पासवान नाराज हैं, इतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. कहीं कोई समस्या नहीं है. सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा. मैं सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मांग करता हूं.''- चिराग पासवान, केन्द्रीय मंत्री