'सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा', चिराग पासवान ने तोड़ी चुप्पी

बिहार में ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी रहस्यों से पर्दा उठता जा रहा है. इसी बीच चिराग पासवान ने भी अपनी बात रखी.

CHIRAG PASWAN
चिराग पासवान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 8, 2025 at 3:29 PM IST

2 Min Read
खगड़िया : बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भले ही अंतिम दौर में चर्चा चल रही हो, पर इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है. सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर हो रही है.

चिराग पासवान ने स्थिति को किया स्पष्ट : ऐसे में पहले जीतन राम मांझी ने अपना रुख स्पष्ट किया. वहीं अब चिराग पासवान ने भी स्थिति को साफ कर दिया है. चिराग पासवान ने सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अपनी चुप्पी तोड़ी है. एलजेपीआर प्रमुख ने तो यहां तक कह दिया कि 'सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा.'

चिराग ने तोड़ी चुप्पी : दरअसल, चिराग पासवान खगड़िया के जोगबन्नी पहुंचे हुए थे. चुंकि अभी सबसे ज्यादा चर्चा सीट शेयरिंग को लेकर ही हो रही है. ऐसे में पत्रकारों ने उनसे इसी मुद्दे पर सवाल पूछा. केन्द्रीय मंत्री ने साफ कर दिया कि कहीं कोई समस्या नहीं है.

''मीडिया में जो चलाया जा रहा है कि चिराग पासवान नाराज हैं, इतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. कहीं कोई समस्या नहीं है. सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा. मैं सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मांग करता हूं.''- चिराग पासवान, केन्द्रीय मंत्री

जीतन राम मांझी को चाहिए 15 सीट : इससे पहले जीतन राम मांझी ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी. उन्होंने कहा था कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पर एनडीए के साथ खड़े रहेंगे. हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट जरूर डाला था कि दे दो केवल 15 ग्राम.

'NDA में ऑल इज वेल' : कहा जा रहा है कि दो दिनों के अंदर बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मामला सुलझ जाएगा. जल्द ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी. ऐसे में दोनों घटक दलों के शीर्ष नेताओं की प्रतिक्रिया ने यह साफ कर दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए ऑल इज वेल ही रहने वाला है.

