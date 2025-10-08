'सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा', चिराग पासवान ने तोड़ी चुप्पी
बिहार में ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी रहस्यों से पर्दा उठता जा रहा है. इसी बीच चिराग पासवान ने भी अपनी बात रखी.
Published : October 8, 2025 at 3:29 PM IST
खगड़िया : बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भले ही अंतिम दौर में चर्चा चल रही हो, पर इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है. सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर हो रही है.
चिराग पासवान ने स्थिति को किया स्पष्ट : ऐसे में पहले जीतन राम मांझी ने अपना रुख स्पष्ट किया. वहीं अब चिराग पासवान ने भी स्थिति को साफ कर दिया है. चिराग पासवान ने सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अपनी चुप्पी तोड़ी है. एलजेपीआर प्रमुख ने तो यहां तक कह दिया कि 'सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा.'
चिराग ने तोड़ी चुप्पी : दरअसल, चिराग पासवान खगड़िया के जोगबन्नी पहुंचे हुए थे. चुंकि अभी सबसे ज्यादा चर्चा सीट शेयरिंग को लेकर ही हो रही है. ऐसे में पत्रकारों ने उनसे इसी मुद्दे पर सवाल पूछा. केन्द्रीय मंत्री ने साफ कर दिया कि कहीं कोई समस्या नहीं है.
''मीडिया में जो चलाया जा रहा है कि चिराग पासवान नाराज हैं, इतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. कहीं कोई समस्या नहीं है. सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा. मैं सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मांग करता हूं.''- चिराग पासवान, केन्द्रीय मंत्री
पापा हमेशा कहा करते थे —— युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) October 8, 2025
" जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत।
जीना है तो मरना सीखो,
कदम-कदम पर लड़ना सीखो।"#ramvilaspaswan pic.twitter.com/9kcc2VswAo
जीतन राम मांझी को चाहिए 15 सीट : इससे पहले जीतन राम मांझी ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी. उन्होंने कहा था कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पर एनडीए के साथ खड़े रहेंगे. हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट जरूर डाला था कि दे दो केवल 15 ग्राम.
“हो न्याय अगर तो आधा दो,— Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) October 8, 2025
यदि उसमें भी कोई बाधा हो,
तो दे दो केवल 15 ग्राम,
रखो अपनी धरती तमाम,
HAM वही ख़ुशी से खाएंगें,
परिजन पे असी ना उठाएँगे”
'NDA में ऑल इज वेल' : कहा जा रहा है कि दो दिनों के अंदर बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मामला सुलझ जाएगा. जल्द ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी. ऐसे में दोनों घटक दलों के शीर्ष नेताओं की प्रतिक्रिया ने यह साफ कर दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए ऑल इज वेल ही रहने वाला है.
ये भी पढ़ें :-
NDA में चिराग को लेकर ही परेशानी! 25 सीटों के साथ राज्यसभा और विधान परिषद की रखी मांग
किंगमेकर या गेम चेंजर.. क्या है चिराग पासवान का प्लान, बढ़ायी NDA की टेंशन
चिराग पासवान के कारण NDA में फंसा सीट शेयरिंग का पेंच, BJP के सामने रख दी 4 शर्तें!