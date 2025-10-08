ETV Bharat / state

NDA में चिराग को लेकर ही परेशानी! 25 सीटों के साथ राज्यसभा और विधान परिषद की रखी मांग

बिहार एनडीए में दो दिनों के अंदर सीट शेयरिंग का मामला सुलझ सकता है. मामला चिराग पासवान को लेकर अभी तक फंसा हुआ है. पढ़ें

CHIRAG PASWAN
चिराग पासवान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 8, 2025 at 2:22 PM IST

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर समझौता अंतिम दौर में है. दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की बैठक होने वाली थी, लेकिन कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की तरफ से हरी झंडी नहीं मिलने के बाद बैठक नहीं हो पाई.

चिराग के कारण दिल्ली में बैठक टली! : पार्टी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार, संजय झा भी कल दिल्ली जाने वाले थे लेकिन नहीं गए, पटना में ही हैं. ऐसे पटना में एनडीए के सभी घटक दल के शीर्ष नेता पहुंच चुके हैं. चिराग पासवान भी आ चुके हैं. उपेंद्र कुशवाहा आज शाम तक पटना पहुंच सकते हैं. ऐसे में जो जानकारी मिल रही है कि आज नहीं तो कल एनडीए में सीटों पर सहमति बन सकती है.

चिराग ने क्या रखी मांग? : वैसे लोजपा (आर) नेताओं से जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े के साथ हुई मुलाकात में चिराग पासवान की तरफ से 25 विधानसभा सीटों की सूची सौंपी गई है. इसके साथ एक विधान परिषद और एक राज्यसभा की सीट की भी मांग की गई है. लोजपा ने पांच लोकसभा सीटों में अधिकांश विधानसभा की सीटें देने की मांग की है. भाजपा, जदयू और हम के सीटिंग सीट पर भी लोजपा की तरफ से दावेदारी की गई है.

कौन-कौन सीट चाह रही LJPR ? : लोजपा नेताओं से ही जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बीजेपी की गोविंदगंज सीट की डिमांड हो रही है, जिस पर राजू तिवारी चुनाव लड़ेंगे. वहीं वैशाली सीटिंग सीट की भी मांग की जा रही है. लालगंज, महुआ सीट की भी डिमांड हो रही है.

इसके साथ ही मटिहानी सीट पर भी लोजपा अपनी दावेदारी ठोक रहा है. 2020 विधानसभा चुनाव में लोजपा ने एकमात्र मटिहानी सीट ही जीता था लेकिन मटिहानी के विधायक राजकुमार जदयू में शामिल हो गए थे. अब लोजपा उस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. मटिहानी सीट के विधायक मंगलवार को संजय झा से भी उनके आवास पर मुलाकात की है.

इसके साथ ही चिराग पासवान हम की सिकन्दरा सीट की भी मांग कर रहे हैं. यही नहीं चकाई सीट की भी डिमांड की गई है. जिसपर सुमित सिंह विधायक हैं. चूंकि 25 विधानसभा सीटों की सूची में कई सीटिंग सीट होने के कारण विवाद है. इसके अलावा राज्यसभा की एक सीट और विधान परिषद की एक सीट की भी मांग की गई है.

कुशवाहा और मांझी की कितनी सीटें ? : जीतन मांझी को आठ सीट देने की बात हो रही है. वहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी 7 सीट दिया जाएगा. जीतन राम मांझी 10 से अधिक सीट चाह रहे थे. जदयू और भाजपा नेताओं से जो जानकारी मिल रही है एनडीए में विवाद अब केवल चिराग पासवान के साथ ही बचा है. वैसे जीतन मांझी भी बहुत खुश नहीं है लेकिन उन्हें मना लिया जाएगा.

चिराग का रुख स्पष्ट : जानकारी के अनुसार, लोजपा (आर) के साथ जो विवाद है भाजपा नेतृत्व उसे सुलझाने में लगा है. आज नहीं तो कल एनडीए में सीटों का ऐलान हो सकता है. हालांकि आज चिराग पासवान की तरफ से एक्स पर किए गए पोस्ट से उनके तेवर जल्दबाजी में समझौता करने वाला नहीं दिख रहा है.

BIHAR ELECTION 2025चिराग पासवानNDA SEAT SHARINGएनडीए में सीट शेयरिंगCHIRAG PASWAN

