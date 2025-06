ETV Bharat / state

दिल्ली : चाइनीज मांझे से गला कटने से स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत - DELHI CHINESE MANJHA TOOK LIFE

दिल्ली में चाइनीस मांझे ने लील ली एक की जान ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : June 28, 2025 at 10:00 AM IST | Updated : June 28, 2025 at 10:22 AM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर जानलेवा चीनी मांझे ने इंसानी जिंदगी को निगल लिया. शुक्रवार की शाम उत्तर दिल्ली के रानी झांसी फ्लाईओवर पर एक स्कूटी सवार युवक का गला धारदार मांझे से कट गयी, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई.फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है , लेकिन इस मामले में बात करनेके लिए कोई अधिकारी सामने नही आया है . फ्लाईओवर के ऊपर स्कूटी सवार हुआ चीनी मांझे का शिकार : नॉर्थ दिल्ली के रानी झांसी फ्लाईओवर के ऊपर स्कूटी सवार की चाइनीज मांझे से गले गला कटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और क्राइम टीम मामले की जांच में जुट गई है . यह घटना शुक्रवार शाम करीब 6:05 बजे पर हुई. बता दें कि जिस तरह से लगातार 15 अगस्त को देखते हुए लोग चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा ही कहीं ना कहीं यह बेहद खतरनाक साबित होता है. इस पर सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए.

