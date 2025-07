ETV Bharat / state

चाइना+1 रणनीति से उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा वैश्विक निवेश, इन्वेस्ट यूपी अमेरिका और यूके में करेगा रोड शो - INVEST UP ROADSHOWS IN US AND UK

Published : July 4, 2025 at 10:18 PM IST

लखनऊ: निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट यूपी ने अब चाइना+1 रणनीति पर विशेष ध्यान दे रहा है. इसका लक्ष्य चीन के विकल्प की तलाश कर रही वैश्विक विनिर्माण कंपनियों को प्रदेश में आकर्षित करना है. जियोपॉलेटिकल टेंशन और वैश्विक सप्लाई चेन में बदलावों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदेश के लिए बड़ी संभावना दिख रही है. जहां उच्च गुणवत्ता वाले उद्योगों के लिए बेहतर गंतव्य के रूप में प्रदेश को स्थापित किया जा रहा है. वहीं वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों के समकक्ष, एक भरोसेमंद और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन का हब बनाने पर भी काम किया जा रहा है. बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश का लक्ष्य: इस पहल के अंतर्गत इन्वेस्ट यूपी, अमेरिका, यूरोप और यूनाइटेड किंगडम में वैश्विक रोड शो, राउंडटेबल चर्चाएं और रणनीतिक व्यावसायिक संवाद आयोजित कर रही है. इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश की निवेश-अनुकूल नीतियों, क्षेत्रीय क्षमताओं और औद्योगिक तत्परता को वैश्विक दिग्गजों और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के समक्ष प्रस्तुत कर, बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना है. इस वैश्विक आउटरीच के तहत न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजेल्स, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, मिलान, एम्स्टर्डम और बर्मिंघम जैसे प्रमुख शहरों में उच्च स्तरीय बी2जी (बिजनेस-टू-गवर्नमेंट) बैठकें और चर्चाएं आयोजित की जाएंगी।



भारतीय दूतावासों तथा यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल (USIBC), भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI जैसे प्रमुख व्यापार संघों के सहयोग से आयोजित इन कार्यक्रमों का उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के निर्णय निर्माताओं के साथ उत्तर प्रदेश की भागीदारी को सुदृढ़ करना है.



अमेरिका में उत्तर प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों की अग्रणी कंपनियों के साथ संवाद स्थापित करेगा: परिधान क्षेत्र: पीवीएच कॉर्पोरेशन, राल्फ लॉरेन, कोच.

पीवीएच कॉर्पोरेशन, राल्फ लॉरेन, कोच. डिजिटल एवं क्लाउड सेवाएं: गूगल, अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस), माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, ओरेकल.

गूगल, अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस), माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, ओरेकल. क्लाउड डेटा सेंटर: इक्विनिक्स, स्टैक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपभोक्ता वस्तुएं एवं विनिर्माण: स्केचर्स, मैटल, टॉम्स, जैक्स पैसिफिक. यूरोप और यूनाइटेड किंगडम में इन्वेस्ट यूपी निम्नलिखित क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों से संवाद करेगा: ऑटोमोबाइल: बीएमडब्ल्यू, बॉश, कॉन्टिनेंटल.

बीएमडब्ल्यू, बॉश, कॉन्टिनेंटल. रसायन: बीएएसएफ, एवोनिक, अक्ज़ोनोबेल.

बीएएसएफ, एवोनिक, अक्ज़ोनोबेल. रिन्यूएबल ऊर्जा: एसएमए सोलर, शेल लक्ज़री.

एसएमए सोलर, शेल लक्ज़री. फैशन एवं फुटवियर: प्राडा, गुच्ची, वर्साचे, जिओक्स.

प्राडा, गुच्ची, वर्साचे, जिओक्स. खिलौने: लेगो, हैमलीज़.

लेगो, हैमलीज़. खाद्य प्रसंस्करण: यूनिलीवर, डियाजियो, टेट एंड लाइल जीवन विज्ञान: जीएसके (ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन), ऐस्ट्राज़ेनेका, स्मिथ एंड नेफ्यू.

घरेलू और वैश्विक निवेशकों को सुविधाएं मिलेंगी: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास के एक परिवर्तनकारी चरण से गुजर रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट दृष्टिकोण और निर्णायक नेतृत्व से संचालित है. हम एक व्यापक रणनीति को लागू कर रहे हैं. इसमें क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक नीतियां, समयबद्ध अनुमतियां और व्यापार सुगमता के लिए निरंतर सुधार शामिल हैं. विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और सबसे बड़े उपभोक्ता आधार के साथ, ये पहल उत्तर प्रदेश को घरेलू और वैश्विक दोनों निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित कर रही हैं. सेक्टर-विशिष्ट नीति से होगा अर्थव्यवस्था का विकास: हमारा उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि दीर्घकालिक मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण और समावेशी, रोजगार-संचालित सतत विकास को प्रेरित करना है. इस पहल के साथ उत्तर प्रदेश, प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए अपनी सेक्टर-विशिष्ट नीति प्रोत्साहनों का सक्रिय रूप से लाभ उठा रहा है. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 3,700 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव एचसीएल-फॉक्सकॉन ओएसएटी (OSAT) सुविधा को आगे बढ़ाता है, जो राज्य की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. राज्य एक पीएम मित्र (PM MITRA) मेगा टेक्सटाइल पार्क और सिंथेटिक, रक्षा एवं चिकित्सा वस्त्रों पर केंद्रित दस मिनी टेक्सटाइल पार्कों के माध्यम से अपनी वस्त्र मूल्य श्रृंखला को भी सुदृढ़ कर रहा है. नोएडा-ग्रेटर नोएडा भारत का अग्रणी डेटा सेंटर हब बना: ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) पारिस्थितिकी तंत्र, ईवी नीति 2023 के अंतर्गत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, जिसका लक्ष्य 2028 तक 36 गीगावॉट-घंटा (GWh) बैटरी उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है. वहीं नोएडा-ग्रेटर नोएडा भारत के अग्रणी डेटा सेंटर हब के रूप में उभर रहा है. यहां एक एकीकृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सिटी की योजना भी प्रगति पर है. 33 से अधिक सेक्टर-विशिष्ट नीतियों, तेज अनुमोदन प्रणाली और सुगम सिंगल विंडो पोर्टल (निवेश मित्रा के फलस्वरूप, उत्तर प्रदेश ने 2024-25 में भारत में सबसे अधिक नई फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन दर्ज कीं, जो राज्य में बढ़ते निवेश विश्वास को दर्शाता है.



वैश्विक पहुंच, प्रगतिशील नीतिगत पहलों और बुनियादी ढांचे की तत्परता के समन्वय से उत्तर प्रदेश 'चाइना+1' रणनीति का लाभ उठाने और भारत के अगले प्रमुख विनिर्माण एवं नवाचार केंद्र के रूप में उभरने की दिशा में सशक्त रूप से अग्रसर है.