ETV Bharat / state

चीन किन्नौर में इस दर्रे से भारत के साथ व्यापार शुरू करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत, जानें पूरी खबर - TRADE THROUGH SHIPKI LA KINNAUR

शिपकी-ला के रास्ते व्यापार 2020 में कोरोना के कारण रोक दिया गया था.अब इसे फिर शुरू करने पर चीन ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है.

शिपकिला दर्रा
शिपकिला दर्रा (FILE PHOTO)
author img

By PTI

Published : August 25, 2025 at 11:06 AM IST

Updated : August 25, 2025 at 11:22 AM IST

3 Min Read

शिमला: चीन ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में स्थित शिपकी-ला दर्रे के रास्ते भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने के प्रस्ताव को सिद्धांतिक रूप में मंज़ूरी दे दी है. ये जानकारी राज्य सरकार ने रविवार को दी. शिपकी-ला के रास्ते व्यापार साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण रोक दिया गया था.

राज्य सरकार के बयान के अनुसार, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सरकार को बताया कि भारत सरकार ने चीन के साथ तीनों तय मार्गों शिपकी-ला (हिमाचल प्रदेश), लिपुलेख (उत्तराखंड) और नाथु ला (सिक्किम) से व्यापार फिर से शुरू करने पर चर्चा शुरू की है.

बयान में कहा गया, 'हिमाचल सरकार के लगातार प्रयासों का नतीजा है कि चीन ने हाल ही में विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान इस प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है. शिपकी-ला (किन्नौर) के रास्ते चीन के साथ व्यापार फिर से शुरू करने के हिमाचल प्रदेश सरकार के निरंतर प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं.'

राज्य सरकार ने कहा कि यह सफलता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के व्यक्तिगत प्रयासों से संभव मिली है. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर ऐतिहासिक भारत-तिब्बत व्यापार मार्ग को फिर से शुरू करने की मांग की थी. इसके बाद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को चीन के साथ उठाया और व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमति बनी. अब राज्य सरकार इस मामले को औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के साथ उठाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा था कि शिपकी-ला, जो कभी प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा था और 1994 के भारत-चीन समझौते में एक व्यापार मार्ग के रूप में तय किया गया था, ट्रांस-हिमालयी आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में अहम भूमिका निभाता रहा है. व्यापार के अलावा, शिपकी-ला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिले हैं.

राज्य सरकार ने यह भी बताया कि शिपकी-ला से होकर जाने वाला मार्ग, जो तिब्बत में गार्टोक होते हुए दारचेन और मानसरोवर तक जाता है, अन्य मार्गों की तुलना में छोटा है. हिमाचल प्रदेश में पहले से ही रामपुर बुशहर और पूह होते हुए शिपकी-ला तक सड़क संपर्क हैं, जिससे यहां यात्रा के लिए बेस कैंप और अन्य सुविधाएं विकसित करना आसान होगा.

विदेश मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र में बताया कि पांच साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे (उत्तराखंड) और नाथु ला दर्रे (सिक्किम) से फिर शुरू हो चुकी है और चीन के साथ शिपकी-ला को एक अतिरिक्त मार्ग बनाने पर बातचीत चल रही है. राज्य सरकार को उम्मीद है कि इन पहलों से न सिर्फ परंपरागत सीमा व्यापार बहाल होगा, बल्कि पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और हिमाचल प्रदेश में आर्थिक विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे.

ये भी पढ़ें: विधानसभा मानसून सेशन का आज छठा दिन, सदन में गूंजेगा नौकरियों का मुद्दा, विपक्ष ने पूछे हैं ये सवाल

शिमला: चीन ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में स्थित शिपकी-ला दर्रे के रास्ते भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने के प्रस्ताव को सिद्धांतिक रूप में मंज़ूरी दे दी है. ये जानकारी राज्य सरकार ने रविवार को दी. शिपकी-ला के रास्ते व्यापार साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण रोक दिया गया था.

राज्य सरकार के बयान के अनुसार, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सरकार को बताया कि भारत सरकार ने चीन के साथ तीनों तय मार्गों शिपकी-ला (हिमाचल प्रदेश), लिपुलेख (उत्तराखंड) और नाथु ला (सिक्किम) से व्यापार फिर से शुरू करने पर चर्चा शुरू की है.

बयान में कहा गया, 'हिमाचल सरकार के लगातार प्रयासों का नतीजा है कि चीन ने हाल ही में विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान इस प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है. शिपकी-ला (किन्नौर) के रास्ते चीन के साथ व्यापार फिर से शुरू करने के हिमाचल प्रदेश सरकार के निरंतर प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं.'

राज्य सरकार ने कहा कि यह सफलता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के व्यक्तिगत प्रयासों से संभव मिली है. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर ऐतिहासिक भारत-तिब्बत व्यापार मार्ग को फिर से शुरू करने की मांग की थी. इसके बाद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को चीन के साथ उठाया और व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमति बनी. अब राज्य सरकार इस मामले को औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के साथ उठाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा था कि शिपकी-ला, जो कभी प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा था और 1994 के भारत-चीन समझौते में एक व्यापार मार्ग के रूप में तय किया गया था, ट्रांस-हिमालयी आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में अहम भूमिका निभाता रहा है. व्यापार के अलावा, शिपकी-ला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिले हैं.

राज्य सरकार ने यह भी बताया कि शिपकी-ला से होकर जाने वाला मार्ग, जो तिब्बत में गार्टोक होते हुए दारचेन और मानसरोवर तक जाता है, अन्य मार्गों की तुलना में छोटा है. हिमाचल प्रदेश में पहले से ही रामपुर बुशहर और पूह होते हुए शिपकी-ला तक सड़क संपर्क हैं, जिससे यहां यात्रा के लिए बेस कैंप और अन्य सुविधाएं विकसित करना आसान होगा.

विदेश मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र में बताया कि पांच साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे (उत्तराखंड) और नाथु ला दर्रे (सिक्किम) से फिर शुरू हो चुकी है और चीन के साथ शिपकी-ला को एक अतिरिक्त मार्ग बनाने पर बातचीत चल रही है. राज्य सरकार को उम्मीद है कि इन पहलों से न सिर्फ परंपरागत सीमा व्यापार बहाल होगा, बल्कि पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और हिमाचल प्रदेश में आर्थिक विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे.

ये भी पढ़ें: विधानसभा मानसून सेशन का आज छठा दिन, सदन में गूंजेगा नौकरियों का मुद्दा, विपक्ष ने पूछे हैं ये सवाल

Last Updated : August 25, 2025 at 11:22 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RESUME TRADE THROUGH SHIPKI LASHIPKI LA KINNAURSILK ROUTEINDIA CHINA TRADETRADE THROUGH SHIPKI LA KINNAUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

कैंसर के मामलों में हिमाचल दूसरे नंबर पर, मरीजों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए सरकार कर रही ये काम

सीएम सुक्खू का बिजली बिल 3.76 लाख, आरएस बाली ने फूंकी मुख्यमंत्री से दोगुनी बिजली

शिमला में स्ट्रीट डॉग्स को मिलेगी 'DIGITAL पहचान', गले में लटका होगा QR कोड और GPS ट्रैकर

हिमाचल में बढ़ेगा BPL का दायरा, अब ये परिवार भी सूची में होंगे शामिल, बदलेगा नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.