विश्व के फार्मा सेक्टर का सिरमौर बनेगा हिमाचल, जानिए, बल्क ड्रग पार्क बन जाने पर कैसे खत्म होगा चीन का दबदबा?

शिमला: हिमाचल के सोलन जिले का इंडस्ट्रियल एरिया बीबीएन यानी बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़, एशिया का फार्मा हब कहलाता है. यहां सालाना पचास हजार करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होता है. देश व दुनिया की नामी फार्मा कंपनियां यहां उत्पादन करती हैं. कोरोना काल में बीबीएन की दवाइयों की धूम अमेरिका तक हुई थी. अब हिमाचल की इस खासियत का विस्तार एशिया से विश्व भर में होने की राह पकड़ चुका है. ये संभव होगा ऊना जिला के हरोली में स्थापित हो रहे बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट के माध्यम से. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में तीन बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का ऐलान किया था. उनमें से एक हिमाचल के हिस्से आया है. कोरोना काल में ही 13 अक्टूबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था. उस समय राज्य में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार कार्यरत थी. फिर सत्ता परिवर्तन के साथ अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार है, लेकिन बल्क ड्रग पार्क के रास्ते की बॉटलेनेक्स एक-एक करके दूर हो रही हैं.

हाल ही में इस परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है. ऐसे में एक बार फिर ये परियोजना चर्चा में आ गई है. केंद्र सरकार की तरफ से इस मंजूरी के मिलने के बाद अब काम और तेजी से होगा. दिलचस्प बात ये है कि परियोजना राज्य के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के निर्वाचन क्षेत्र हरोली के पोलियां बीत में स्थापित की जा रही है. बल्क ड्रग पार्क क्या है और इससे हिमाचल को क्या लाभ होंगे, हिमाचल व भारत का नाम विश्व के फार्मा सेक्टर में कैसे बढ़ेगा, इसे लेकर जानकारी यहां दी जा रही है.

बल्क ड्रग पार्क की एबीसी

केंद्र की मोदी सरकार ने 21 मार्च 2020 को बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी. परियोजना की लागत 1924 करोड़ रुपए के करीब है. इससे अधिकतम 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा. केंद्र सरकार अनुदान के रूप में 1118 करोड़ की रकम जारी करेगी. शेष 806 करोड़ रुपए की रकम हिमाचल सरकार को देनी है. परियोजना के लिए 1400 एकड़ भूमि राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाई है. परियोजना से फार्मा कंपनियों के लिए कच्चा माल तैयार किया जाएगा.

क्या होता है बल्क ड्रग पार्क

जैसा नाम से ध्वनित हो रहा है. बल्क यानी थोक यानी भारी संख्या में और ड्रग माने दवा व पार्क यानी ऐसा स्पेस जहां इसकी गतिविधियां की जाएं. फार्मा सेक्टर की भाषा में इसे एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इनग्रेडिएंट्स कहते हैं. साधारण बोली में इसे दवा निर्माण के लिए कच्चा सामान कहा जा सकता है. यानी ऐसा विशाल परियोजना क्षेत्र, जहां दवा निर्माण के लिए कच्चा माल तैयार किया जाए. अभी तक इस सेक्टर में चीन का दबदबा था. चीन से कच्चा माल निर्यात किया जाता था. अब ये हिमाचल में ही तैयार होगा.

हरोली विधानसभा के पोलियां बीत इलाके में परियोजना में एक ही पार्क यानी स्थान पर कच्चा माल तैयार करने का ढांचा बनेगा. जैसे ही दवा निर्माण का कच्चा माल यहां तैयार होगा, बीबीएन के दवा उद्योग को सस्ता कच्चा माल मिलेगा. इससे दवा के दाम भी कम होंगे और निर्माण में भी तेजी आएगी. एपीआई का निर्यात करीब-करीब शून्य हो जाएगा. इससे देश का धन भी बचेगा. ऊना जिला के बीबीएन की दूरी भी अधिक नहीं है. फिर यहां से देश के अन्य राज्यों में कच्चा माल भेजने के लिए चंडीगढ़ से आगे रेल नेटवर्क भी मददगार होगा.

अब तक कहां पहुंचा मामला

राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए उद्योग विभाग के तहत बल्क ड्रग पार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम से एक हाई पावर कमेटी बनाई है. इस कमेटी ने 287 करोड़ रुपए की लागत से साइट प्लान व अन्य ढांचा निर्माण के लिए निविदा जारी की है. हालांकि, एक कंपनी ने इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत से वो खारिज हो गई है. राज्य सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान खुद कमेटी के कार्यों को मॉनिटर करते हैं. यहां विश्व स्तर का ट्रीटमेंट प्लांट तैयार होगा. केंद्र से अभी इस परियोजना के लिए किस्तों में 225 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं. वर्ष 2024 में पर्यावरण मंजूरी के लिए दस्तावेज भेजे गए थे, जिसके बाद केंद्र ने अभी दो दिन पहले मंजूरी प्रदान कर दी है. परियोजना स्थल में 120 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी. उसके लिए ऊना और टाहलीवाल से बिना किसी बाधा के आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी. इसके लिए दो ट्रांसमिशन लाइनों की योजना बनाई गई है.