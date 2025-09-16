विश्व के फार्मा सेक्टर का सिरमौर बनेगा हिमाचल, जानिए, बल्क ड्रग पार्क बन जाने पर कैसे खत्म होगा चीन का दबदबा?

ETV Bharat / state

हिमाचल में बल्क ड्रग पार्क बन जाने पर खत्म होगा चीन का दबदबा. हिमाचल विश्व के फार्मा सेक्टर का सिरमौर बनेगा.

विश्व के फार्मा सेक्टर का सिरमौर बनेगा हिमाचल
विश्व के फार्मा सेक्टर का सिरमौर बनेगा हिमाचल (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 8:45 PM IST

Updated : September 16, 2025 at 9:10 PM IST

शिमला: हिमाचल के सोलन जिले का इंडस्ट्रियल एरिया बीबीएन यानी बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़, एशिया का फार्मा हब कहलाता है. यहां सालाना पचास हजार करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होता है. देश व दुनिया की नामी फार्मा कंपनियां यहां उत्पादन करती हैं. कोरोना काल में बीबीएन की दवाइयों की धूम अमेरिका तक हुई थी. अब हिमाचल की इस खासियत का विस्तार एशिया से विश्व भर में होने की राह पकड़ चुका है. ये संभव होगा ऊना जिला के हरोली में स्थापित हो रहे बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट के माध्यम से. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में तीन बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का ऐलान किया था. उनमें से एक हिमाचल के हिस्से आया है. कोरोना काल में ही 13 अक्टूबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था. उस समय राज्य में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार कार्यरत थी. फिर सत्ता परिवर्तन के साथ अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार है, लेकिन बल्क ड्रग पार्क के रास्ते की बॉटलेनेक्स एक-एक करके दूर हो रही हैं.

हाल ही में इस परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है. ऐसे में एक बार फिर ये परियोजना चर्चा में आ गई है. केंद्र सरकार की तरफ से इस मंजूरी के मिलने के बाद अब काम और तेजी से होगा. दिलचस्प बात ये है कि परियोजना राज्य के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के निर्वाचन क्षेत्र हरोली के पोलियां बीत में स्थापित की जा रही है. बल्क ड्रग पार्क क्या है और इससे हिमाचल को क्या लाभ होंगे, हिमाचल व भारत का नाम विश्व के फार्मा सेक्टर में कैसे बढ़ेगा, इसे लेकर जानकारी यहां दी जा रही है.

बल्क ड्रग पार्क की एबीसी

केंद्र की मोदी सरकार ने 21 मार्च 2020 को बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी. परियोजना की लागत 1924 करोड़ रुपए के करीब है. इससे अधिकतम 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा. केंद्र सरकार अनुदान के रूप में 1118 करोड़ की रकम जारी करेगी. शेष 806 करोड़ रुपए की रकम हिमाचल सरकार को देनी है. परियोजना के लिए 1400 एकड़ भूमि राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाई है. परियोजना से फार्मा कंपनियों के लिए कच्चा माल तैयार किया जाएगा.

क्या होता है बल्क ड्रग पार्क

जैसा नाम से ध्वनित हो रहा है. बल्क यानी थोक यानी भारी संख्या में और ड्रग माने दवा व पार्क यानी ऐसा स्पेस जहां इसकी गतिविधियां की जाएं. फार्मा सेक्टर की भाषा में इसे एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इनग्रेडिएंट्स कहते हैं. साधारण बोली में इसे दवा निर्माण के लिए कच्चा सामान कहा जा सकता है. यानी ऐसा विशाल परियोजना क्षेत्र, जहां दवा निर्माण के लिए कच्चा माल तैयार किया जाए. अभी तक इस सेक्टर में चीन का दबदबा था. चीन से कच्चा माल निर्यात किया जाता था. अब ये हिमाचल में ही तैयार होगा.

हरोली विधानसभा के पोलियां बीत इलाके में परियोजना में एक ही पार्क यानी स्थान पर कच्चा माल तैयार करने का ढांचा बनेगा. जैसे ही दवा निर्माण का कच्चा माल यहां तैयार होगा, बीबीएन के दवा उद्योग को सस्ता कच्चा माल मिलेगा. इससे दवा के दाम भी कम होंगे और निर्माण में भी तेजी आएगी. एपीआई का निर्यात करीब-करीब शून्य हो जाएगा. इससे देश का धन भी बचेगा. ऊना जिला के बीबीएन की दूरी भी अधिक नहीं है. फिर यहां से देश के अन्य राज्यों में कच्चा माल भेजने के लिए चंडीगढ़ से आगे रेल नेटवर्क भी मददगार होगा.

अब तक कहां पहुंचा मामला

राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए उद्योग विभाग के तहत बल्क ड्रग पार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम से एक हाई पावर कमेटी बनाई है. इस कमेटी ने 287 करोड़ रुपए की लागत से साइट प्लान व अन्य ढांचा निर्माण के लिए निविदा जारी की है. हालांकि, एक कंपनी ने इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत से वो खारिज हो गई है. राज्य सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान खुद कमेटी के कार्यों को मॉनिटर करते हैं. यहां विश्व स्तर का ट्रीटमेंट प्लांट तैयार होगा. केंद्र से अभी इस परियोजना के लिए किस्तों में 225 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं. वर्ष 2024 में पर्यावरण मंजूरी के लिए दस्तावेज भेजे गए थे, जिसके बाद केंद्र ने अभी दो दिन पहले मंजूरी प्रदान कर दी है. परियोजना स्थल में 120 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी. उसके लिए ऊना और टाहलीवाल से बिना किसी बाधा के आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी. इसके लिए दो ट्रांसमिशन लाइनों की योजना बनाई गई है.

क्या कहते हैं सीएम सुखविंदर सिंह

परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी मिलने पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुशी जताई है. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार इस परियोजना के लिए पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है. यहां संबंधित विभागों को पानी, बिजली, सडक़ जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. परियोजना में उद्योग, बिजली, जल शक्ति, लोक निर्माण विभाग व राजस्व विभाग की खास अहमियत है. परियोजना स्थल में भूमिगत जलस्तर के सुधार एवं रखरखाव के लिए जल शक्ति विभाग को 11.75 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से पार्क को स्थायी बिजली आपूर्ति की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं. एचपी ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीटीसीएल) और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को बल्क ड्रग पार्क के लिए बाहरी विद्युत बुनियादी ढांचे का निर्माण शुरू करने के लिए कहा गया है.

क्या कहते हैं दवा उद्योग के प्रतिनिधि

परियोजना का सबसे अधिक लाभ ऊना जिला को होगा। इसके अलावा 20 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा. परोक्ष रूप से ये रोजगार पचास हजार से अधिक होगा. ऐसे में रोजगार एक बड़ा पहलू है, लेकिन दवा उद्योग से जुड़े लोग सबसे अधिक राहत महसूस कर रहे हैं. बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ दवा उद्योग एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने पर्यावरण मंजूरी मिलने को बड़ा कदम बताया है. राजीव अग्रवाल ने कहा, "अब परियोजना का काम तेजी से होगा". वहीं, फार्मा टेस्टिंग लैब के सीईओ संजय शर्मा ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार सहित सभी एजेंसियों का आभार जताते हुए कहा कि इस परियोजना से हिमाचल के फार्मा सेक्टर की धूम पूरी दुनिया में होगी.

हरोली ब्लॉक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कौशल ने राज्य सरकार को पर्यावरण मंजूरी मिलने पर बधाई दी है. वहीं, फेडरेशन ऑफ फार्मा एंटरप्रेन्योर्स के मुखिया बीआर सीकरी ने कहा है कि परियोजना के देश में एक शानदार फार्मा इको-सिस्टम का निर्माण होगा. हिमाचल दवा उत्पादक संघ के मुखिया डॉ. राजेश गुप्ता के अनुसार यह मंजूरी हिमाचल के फार्मा सेक्टर के लिए एक नए युग का आरंभ है. बल्क ड्रग पार्क परियोजना आरंभ होने से हिमाचल में दवाओं की क्वालिटी शानदार होगी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत व हिमाचल का नाम होगा.

उन्होंने बताया परियोजना के लिए पूर्व की जयराम सरकार व मौजूदा सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किया है. पूर्व में जयराम सरकार के समय में परियोजना की डीपीआर तैयार की गई थी. तब केंद्र सरकार ने भी हिमाचल की डीपीआर की सराहना की थी. उस समय राज्य के उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति ने इसके लिए सक्रिय प्रयास किए थे. अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार ने डीपीआर को मंजूरी प्रदान कर दी थी.

कोरोना काल में 150 देशों में पहुंची बीबीएन की दवाएं

कोरोना काल में एशिया के फार्मा हब बीबीएन की दवाएं डेढ़ सौ से अधिक देशों तक सप्लाई हुई. यहां तक कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश कहे जाने वाले अमेरिका को भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की सप्लाई बद्दी से ही हुई थी. पीएम नरेंद्र मोदी ने 31 मई 2022 को शिमला में अपने भाषण में एशिया के फार्मा हब बीबीएन की तारीफ करते हुए कहा था कि कोरोना काल में यहां से 150 देशों को दवाएं भेजी गई थी। बीबीएन में रेड्डीज लैब, कोलगेट पॉमोलिव, कैडिला, सिप्ला, सन फार्मा सहित नामी कंपनियों की यूनिट्स हैं. देश की 49 फीसदी दवाओं का निरूपण यानी फार्मूलेशन किया जाता है. बीबीएन में देश-विदेश की 700 से अधिक कंपनियां उत्पादन कर रही हैं.

