गोरखपुर में पर्यटन का नया ठिकाना 'चिलुआताल', रामगढ़ताल की तरह पर्यटन का बनेगा केंद्र, 97% काम पूरा - GORAKHPUR NEWS

1100 एकड़ क्षेत्रफल में फैले चिलुआताल को भी रामगढ़ताल की तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है. यह सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है.

गोरखपुर में पर्यटक दो ताल का अब लुत्फ उठा सकेंगे.
गोरखपुर में पर्यटक दो ताल का अब लुत्फ उठा सकेंगे. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 4:43 PM IST

गोरखपुर : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रामगढ़ताल इस समय आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. रामगढ़ताल की बराबरी मुंबई के मरीन ड्राइव से की जाती है. इसे पूर्वांचल का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है. पर्यटकों की यहां भीड़ लगी रहती है और हर कोई यहां आकर सेल्फी लेना नहीं भूलता है. शहर के दक्षिण-पूर्वी छोर पर 1800 एकड़ क्षेत्र में फैला रामगढ़ताल फैला हुआ है. लाइट एंड साउंड शो के साथ शाम ढलते ही ताल का नजारा अद्भुत होता है. शाम-सुबह बजने वाला भजन लोगों को शूकुन देता है.

चिलुआताल सीएम योगी का है ड्रीम प्रोजेक्ट : इसी तरह शहर के उत्तरी छोर पर स्थित 1100 एकड़ क्षेत्रफल में फैले चिलुआताल को भी रामगढ़ताल की तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है. चिलुआताल का डेवलपमेंट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है. यह ताल शहर की बड़ी आबादी के साथ नेपाल, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर से आने वाले पर्यटकों के लिए पिकनिक का बड़ा केंद्र बनेगा. इस ताल के रेंज में तीन विश्वविद्यालय, दो मेडिकल कॉलेज, सैनिक स्कूल, हिंदुस्तान उर्वरक कारखाना भी हैं.

नए गोरखपुर का होगा एहसास : गोरखपुर-नेपाल रोड पर इस महत्वपूर्ण ताल से शहर में प्रवेश करते हुए लोगों को एक नए गोरखपुर का एहसास होगा. इसमें 570 मीटर पाथवे का निर्माण कराया गया है. ताल के किनारे रेलिंग, सोलर लाइट, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, सीसी बेंच, एप्रोच रोड, बोल्डर पीचिंग जैसे बुनियादी कार्यों के अलावा, लेक व्यू प्वाइंट जैसे कार्य भी लगभग पूरा कर लिए गए हैं.

1100 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है चिलुआताल.
1100 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है चिलुआताल. (Photo Credit; ETV Bharat)

मनोरंंजन के साथ रोजगार का भी बनेगा सेंटर : उपनिदेशक पर्यटन रविंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि चिलुआताल पर्यटन और मनोरंजन के साथ-साथ रोजगार का भी केंद्र बनेगा. यहां आने वाले पर्यटकों को रामगढ़ ताल जैसा नजारा मिलेगा. निर्माण कार्य पूरा होते ही ताल के आसपास खानपान की दुकानों का आवंटन शुरू होगा. आने वाले दिनों में लोग सैर सपाटे के लिए यहां आएंगे. करीब 20 करोड़ 39 लाख रुपए से इसे एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है. इस ताल के सुंदरीकरण का काम लगभग 97% पूरा हो चुका है.

चिलुआताल में दुकानों का भी निर्माण पूरा हो गया है.
चिलुआताल में दुकानों का भी निर्माण पूरा हो गया है. (Photo Credit; ETV Bharat)

