ETV Bharat / state

चिल्लामरका अभियान: बीजापुर में सीआरपीएफ ने 5 आईईडी किया डिफ्यूज

बीडीएस की टीम ने एरिया डॉमिनेशन के दौरान नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया.

5 IEDS DEFUSED
बीजापुर में सीआरपीएफ ने 5 आईईडी किया डिफ्यूज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 22, 2025 at 9:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर: भोपालपटनम ब्लॉक के नेशनल पार्क एरिया में सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है. चिल्लामरका कैंप से निकली 214 बटालियन सीआरपीएफ, 206 बटालियन, जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के जवानों और बीडीएस की संयुक्त टीम ने एरिया डॉमिनेशन अभियान के दौरान नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया.

सीआरपीएफ ने 5 आईईडी किया डिफ्यूज: फोर्स से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को सुरक्षाबलों की टीम चिल्लामरका से कांडलापड़ती के लिए निकली थी. जंगल और पहाड़ों में सर्च ऑपरेशन के दौरान चिल्लामरका से लगभग 4 किलोमीटर दूर काडला की ओर जाते समय जवानों को बम प्लांट होने का संदेह हुआ. तत्काल बीडीएस टीम को मौके पर जांच के लिए बुलाया गया.

नक्सली साजिश नाकाम: तलाशी के दौरान बीडीएस टीम ने नाले किनारे सीरीज में लगे 5 आईईडी मिले. सभी बम जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नक्सलियों ने लगाए थे. विशेषज्ञों की देखरेख में सभी विस्फोटकों को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया. सुरक्षाबलों की इस कार्रवाई से नक्सलियों की एक बड़ी योजना विफल हो गई. वहीं, जवानों की सतर्कता के चलते संभावित बड़ी घटना टल गई.

सुरक्षाबलों को निशाना बनाने की कोशिश: अधिकारियों ने बताया कि नक्सली लगातार जंगल और पहाड़ी रास्तों पर आईईडी लगाकर सुरक्षाबलों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं. लेकिन सतर्क संयुक्त बलों की मुस्तैदी से इनकी चालें कामयाब नहीं हो पा रही हैं. नेशनल पार्क और आसपास का इलाका लंबे समय से नक्सल गतिविधियों का गढ़ माना जाता है. आए दिन यहां सुरक्षा बल एरिया डॉमिनेशन और सर्च अभियान चलाते हैं ताकि नक्सली मूवमेंट पर नियंत्रण रखा जा सके. सोमवार की कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जवान हर परिस्थिति में सतर्क हैं और नक्सलियों की किसी भी खतरनाक मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे. सुरक्षाबलों की इस सफलता से क्षेत्र में रहने वाले आम ग्रामीणों में जवानों को लेकर विश्वास और बढ़ा है.

बस्तर में IED ब्लास्ट की बड़ी घटनाएं

  • 20 जुलाई: बीजापुर के भोपालपट्टनम में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में एक नाबालिग घायल
  • 14 जुलाई: बीजापुर के मद्देड़ थाना क्षेत्र में प्लांट बम पर पड़ा पैर, चार घायल
  • 2 जुलाई: बीजापुर में जंगल में पुटु बीनने के लिए गया ग्रामीण प्रेशर आईईडी की चपेट में आया.
  • 9 जून: सुकमा आईईडी ब्लास्ट में ASP शहीद
  • 30 मई 2025: बीजापुर के मद्देड़ नेशनल पार्क में आईईडी ब्लास्ट, 3 ग्रामीण घायल.
  • 6 मई 2025: बीजापुर IED ब्लास्ट में CRPF अधिकारी घायल.
  • 26 अप्रैल 2025: बीजापुर में डीआरजी का जवान IED ब्लास्ट की चपेट में आया.
  • 21 अप्रैल 2025: बीजापुर IED ब्लास्ट, सीएएफ जवान शहीद
  • 9 अप्रैल 2025: बीजापुर में IED ब्लास्ट, CRPF जवान घायल.
  • 7 अप्रैल 2025: अबूझमाड़ के जंगल में IED ब्लास्ट, एक ग्रामीण घायल
  • 4 अप्रैल 2025: नारायणपुर में नक्सलियों का आईईडी ब्लास्ट, 1 की मौत, एक घायल
  • 30 मार्च 2025: बीजापुर नक्सल एनकाउंटर के दूसरे दिन IED ब्लास्ट, महिला की मौत
  • 28 मार्च 2025: नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट, बस्तर फाइटर्स का जवान घायल. बीजापुर के चेरपाल पालनार में 45 किलो की IED बरामद,
  • 23 मार्च 2025: बीजापुर में एसटीएफ की गाड़ी IED ब्लास्ट की चपेट में, 2 जवान घायल.
  • 20 मार्च 2025: बीजापुर में गंगलूर के कुरचोली और भीमाराम 3 आईईडी बरामद. अबूझमाड़ में आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान घायल.
  • 7 मार्च 2025: नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट, मजदूर की मौत, दूसरा मजदूर घायल.
  • 21 फरवरी 2025: अबूझमाड़ में आईईडी ब्लास्ट, डीआरजी जवान घायल.
  • 15 फरवरी 2025: बीजापुर में IED ब्लास्ट, जवान घायल.
  • 17 जनवरी 2025: नारायणपुर आईईडी विस्फोट में बीएसएफ के 2 जवान घायल
  • 16 जनवरी 2025: बीजापुर में आईईडी विस्फोट, दो कोबरा कमांडो घायल
  • 12 जनवरी 2025: सुकमा आईईडी ब्लास्ट में 10 वर्षीय बच्ची घायल, बीजापुर आईईडी की चपेट में दो पुलिसकर्मी घायल
  • 10 जनवरी 2025: नारायणपुर के ओरछा में प्रेशर आईईडी विस्फोट की दो घटनाएं, ग्रामीण की मौत, तीन घायल
  • 06 जनवरी 2025: बीजापुर जिले में एक वाहन को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया, 8 जवान शहीद हो गए. ड्राइवर की मौत
  • 3 जनवरी 2025: नक्सली के आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के तीन जवान घायल.
बीजापुर में नक्सली साजिश फेल, 10 किलो का आईईडी बरामद
दंतेवाड़ा आईईडी ब्लास्ट में दो सुरक्षाकर्मी घायल, एरिया डोमिनेशन के दौरान हुआ धमाका
सुकमा में बड़ी नक्सल साजिश नाकाम, आईईडी प्लांट करते तीन नक्सली गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

BDS TEAMCHILLAMARKA CAMPAIGNBHOPALPATNAM BLOCKSHANAL PARK AREA5 IEDS DEFUSED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.