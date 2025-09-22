ETV Bharat / state

चिल्लामरका अभियान: बीजापुर में सीआरपीएफ ने 5 आईईडी किया डिफ्यूज

बीजापुर: भोपालपटनम ब्लॉक के नेशनल पार्क एरिया में सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है. चिल्लामरका कैंप से निकली 214 बटालियन सीआरपीएफ, 206 बटालियन, जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के जवानों और बीडीएस की संयुक्त टीम ने एरिया डॉमिनेशन अभियान के दौरान नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया.

सीआरपीएफ ने 5 आईईडी किया डिफ्यूज: फोर्स से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को सुरक्षाबलों की टीम चिल्लामरका से कांडलापड़ती के लिए निकली थी. जंगल और पहाड़ों में सर्च ऑपरेशन के दौरान चिल्लामरका से लगभग 4 किलोमीटर दूर काडला की ओर जाते समय जवानों को बम प्लांट होने का संदेह हुआ. तत्काल बीडीएस टीम को मौके पर जांच के लिए बुलाया गया.

नक्सली साजिश नाकाम: तलाशी के दौरान बीडीएस टीम ने नाले किनारे सीरीज में लगे 5 आईईडी मिले. सभी बम जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नक्सलियों ने लगाए थे. विशेषज्ञों की देखरेख में सभी विस्फोटकों को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया. सुरक्षाबलों की इस कार्रवाई से नक्सलियों की एक बड़ी योजना विफल हो गई. वहीं, जवानों की सतर्कता के चलते संभावित बड़ी घटना टल गई.