धनबाद स्टेशन पर चलती लगेज स्कैनिंग मशीन में फंसा बच्चे का हाथ, बाल बाल बची जान
धनबाद में एक बच्चे का हाथ स्कैनिंग मशीन में फंस गया, काफी मशक्कत के बाद कटर ऑपरेटर ने बच्चे का हाथ सुरक्षित निकाल लिया.
Published : October 7, 2025 at 1:18 PM IST
धनबादः रेलवे स्टेशन पर सोमवार की रात एक बड़ा हादसा टल गया. एक बच्चे की जान पर आफत आ गई थी. स्टेशन पर लगी स्कैनिंग मशीन चालू थी, इस दौरान एक बच्चे का हाथ मशीन में फंस गया. गनीमत रही कि मौके पर तैनात कर्मियों की नजर अस पर पड़ गई. आनन फानन में स्कैनर मशीन को बंद किया गया. लेकिन बच्चे का हाथ फंसा रहा. आरपीएफ और रेल कर्मियों के द्वारा बाहर से मिस्त्री को बुलाया गया. स्कैनिंग मशीन की प्लेट को कटर से काट कर बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया. जिसके बाद परिजन, आरपीएफ एवं अन्य रेल कर्मियों ने राहत की सांस ली.
स्कैनर मशीन में बच्चे का हाथ फंसा
घटना धनबाद स्टेशन के साउथ प्लेटफॉर्म साइड एग्जिट गेट की है. सोमवार की रात पुराना बाजार के रहने वाले राजीव अग्रवाल अपने परिवार के साथ इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से धनबाद स्टेशन पहुंचे थे. उनके साथ उनका बेटा शुभम अग्रवाल भी था. बारिश के कारण सभी एग्जिट गेट के पास खड़े थे और बारिश समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे. इस दौरान छोटा सा बच्चा शुभम खेलत-खेलते स्कैनर मशीन के पास चला गया और उसका हाथ मशीन में फंस गया.
स्कैनर मशीन की प्लेट काट कर बच्चे का हाथ निकाला
रेल कर्मियों की नजर पड़ने के बाद फौरन मशीन को रोका गया. थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया. गनीमत रहा कि आरपीएफ की टीम भी मौके पर मौजूद थी. सभी ने मिलकर मशीन में फंसे बच्चे के हाथ को बाहर निकालने की काफी कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली.
इसके बाद कटर ऑपरेटर को बुलाया गया जिसने स्कैनिंग मशीन की प्लेट को काट दिया. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद बच्चे का हाथ सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली.
