जयपुर: जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (JIFF) और आर्यन रोज फाउंडेशन द्वारा आयोजित 8वां आर्यन इंटरनेशनल चिल्ड्रन्स फिल्म फेस्टिवल ऑफ जयपुर (AICFF) 2025, 10वां सिक्सटीन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स (16IFF) 2025 और लॉन्चिंग एडिशन के रूप में कल्चर एंड टूरिज्म फिल्म फेस्टिवल (CTFF) और वर्ल्ड स्टूडेंट फिल्म फेस्टिवल (WSFF) का सफल आयोजन संपन्न हुआ. दो दिनों तक चले इस समारोह में हजारों बच्चों ने 15 देशों की 71 फिल्मों का आनंद लिया और फिल्म निर्माण के गुर भी सीखे.

समापन दिवस पर इंटरनेशनल फिल्मों की धूम: फेस्टिवल के दूसरे और अंतिम दिन स्कूल विद्यार्थियों के लिए कई अंतरराष्ट्रीय फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई. रूस की शॉर्ट फिक्शन फिल्में याश्का द कट्लफिश (डेनिस बोरोडिन) और लेस रेव्स/द ड्रीम्स (मारिया बैवा), फ्रांस की एनिमेशन शॉर्ट द फॉरेस्ट ऑफ द हनी बीज (एरवान ले गल), भारत की एनिमेशन शॉर्ट बाहुबली: क्राउन ऑफ ब्लड (सीजन 1, एपिसोड 6–डार्क सीक्रेट्स), यूनाइटेड किंगडम की डांटे’स इंफर्नो–द एस्केंशन (सोफियान फ्रांसिस), चीन/मकाओ की मॉर्फियस (गुओझेंग हे), मेक्सिको की ओलगुइटा (मारीमार हरेरियास प्लीगो) और चीन की द लॉस्ट गॉट (शुआई वांग) दिखाई गई.

सांस्कृतिक विविधता की झलक: इसके अलावा इस फिल्म फेस्टिवल में सांस्कृतिक विविधता की झलक दिखाने के लिए जापान की एनिमेशन फीचर ड्रैगन हार्ट–एडवेंचर्स बियांड दिस वर्ल्ड (इसामु इमाकाके), सर्बिया की चर्दक (मिलेता पोस्टिक, प्रेड्राग जोल्डिक), यूनाइटेड किंगडम की द सिल्वर लाइनिंग (मिकी ऑल्टॉफ) का भी प्रदर्शन किया गया. इन फिल्मों ने बच्चों को विभिन्न देशों की सांस्कृतिक विविधता, कहानी कहने की शैली और एनिमेशन और शॉर्ट फिक्शन का अनूठा अनुभव दिया.

दर्शकों की पसंदीदा फिल्में: दर्शकों ने कई फिल्मों को सराहा, जिनमें इप्शिता भट्टाचार्य की फिल्म द ब्लीडिंग टाइड सबसे चर्चित रही. यह फिल्म मौसम परिवर्तन से महिलाओं में होने वाले बदलाव और मासिक धर्म पर उसके असर को बेहद संवेदनशील तरीके से दर्शाती है. इसकी सिनेमेटोग्राफी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. इसके अलावा जयपुर ऐज ए कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी खास आकर्षण रही, जिसने बच्चों को शिक्षा और मनोरंजन का बेहतरीन संगम प्रदान किया. फेस्टिवल के सहायक निदेशक ऐश्वर्या चौहान ने बताया कि चारों फिल्म फेस्टिवल्स का अगला संस्करण 2026 में और भी बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा.