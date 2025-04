ETV Bharat / state

दामाद के साथ भागने वाली सास अनीता को थाने में मनाने पहुंचे बच्चे, रोते-रोते बेटा हुआ बेहोश, बोली- राहुल के साथ ही रहना है - SAAS DAMAD LOVE STORY

तस्वीर में सास अनीता के साथ दामाद राहुल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 17, 2025 at 11:24 PM IST | Updated : April 18, 2025 at 6:58 AM IST 3 Min Read

अलीगढ़ : दामाद के साथ भागने वाली सास अनीता को मनाने के लिए गुरुवार को बच्चे थाने पहुंचे. आठ घंटे तक बच्चे मां को साथ चलने के लिए मनाते रहे. नौ साल का बेटा रोते-रोते बेहोश हो गया. लेकिन अनीता नहीं मानी. अनीता ने कहा कि वह दामाद से प्रेमी बने राहुल के साथ ही रहना चाहती है. पुलिस ने अनीता को वन स्टॉप सेंटर भेजा है, जहां उसकी काउंसिलिंग की जा रही है. बता दें, अनीता होने वाले दामाद के साथ 6 अप्रैल को फरार हो गई थी. दोनों कुछ दिन तक बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ दिन रहे. उसके बाद नेपाल जाने की प्लानिंग थी. लेकिन दोनों 16 अप्रैल को लौट आए और थाने में जाकर सरेंडर कर दिया. अनीता की बेटी की शादी राहुल के साथ 16 अप्रैल को होनी थी. घर वाले मनाने थाने पहुंचे : गुरुवार को अनीता के परिवार के लोग थाने पहुंचे और साथ चलने के लिए कहा. लेकिन अनीता ने मना कर दिया. इसके बाद दोनों बच्चों ने करीब आठ घंटे तक रो-रोकर मां को मनाने की कोशिश. बच्चों ने कहा कि हमारे साथ घर चलकर रहो. बेटा रोते-रोते हुआ बेहोश : नौ साल का बेटा मां को मनाने के लिए रो-रोकर बेहोश हो गया, लेकिन अनीता का दिल नहीं पसीजा. लोगों ने बताया कि अनीता का पति भी साथ रखने के लिए राजी है, लेकिन वह किसी की बात नहीं मान रही है. अनीता के मायके के लोग भी समझाते रहे. पति से नहीं रखना रिश्ता: पुलिस कस्टडी में अनीता ने कहा कि राहुल के साथ ही जीवन बिताना चाहती है. पति जितेंद्र से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती. अनीता ने बताया कि वह टेंशन के चलते घर छोड़कर राहुल के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर चली गई थी. वहां से नेपाल जाने की प्लानिंग थी. लेकिन पता चला की पुलिस तलाश रही है तो वापस लौट आए.

