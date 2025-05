ETV Bharat / state

रोजी मजदूरी करने वाले मां बाप के बच्चे राष्ट्रीय खेल हॉकी में कर रहे कमाल, यहां से निकले नेशनल और स्टेट प्लेयर - NATIONAL GAME HOCKEY

राष्ट्रीय खेल हॉकी की बारिकियां सीख रहे ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 15, 2025 at 6:53 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 7:04 PM IST 3 Min Read

जांजगीर चांपा:वैसे तो स्कूलों में ग्रीष्म कालीन अवकाश शुरू हो गया है, लेकिन जांजगीर में एक ऐसी जगह है, जहां जाने के लिए बच्चे गर्मी की छुट्टियों का ही इंतजार करते हैं. वहां जा कर हॉकी की बारिकियां सीखते हैं और अपने खेल का जौहर राष्ट्रीय खेलों में भी दिखाते है. इस मैदान में सीखे 300 खिलाड़ी नेशनल और 500 से अधिक खिलाड़ी स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में खेल का जौहर दिखा चुके हैं. हॉकी की ट्रेनिंग: पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब. कभी इस तरह की भावना खेल के प्रति लोगों में हुआ करती थी, लेकिन अब पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी बराबर स्थान दिया जा रहा है, तभी तो बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा निखर कर सामने आने लगी है. जांजगीर के भाठापार के मेजर ध्यान चंद हॉकी मैदान में इन दिनों हॉकी का एक माह का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, जिसमें 50 से अधिक बालक बालिका प्रशिक्षण शिविर में आ रहे हैं और खेल की बारिकियों को सीख रहे हैं. राष्ट्रीय खेल हॉकी (ETV Bharat)

