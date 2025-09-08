ETV Bharat / state

बच्चा बेचने का मामला: दंपती के बच्चों को भेजा गया बालगृह! महिला इलाज के लिए एमएमसीएच में भर्ती

पलामू में बच्चा बेचने के मामले की जांच की जा रही है. वहीं महिला को इलाज के लिए एमएमसीएच में भर्ती कराया गया है.

Children of couple who sold their child in Palamu were sent to Balgrih
महिला से पूछताछ करते सदस्य (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 8, 2025 at 4:39 PM IST

2 Min Read

पलामूः आर्थिक तंगी के कारण बच्चा बेचने वाले दंपती के दो बच्चों को बालगृह जबकि दो बेटियों को सखी वन स्टेप सेंटर भेजा गया है. जबकि रेस्क्यू हुआ नवजात महिला के साथ है, महिला के ठीक होने के साथ ही बच्चा मिशनरीज ऑफ चैरिटी में भेजा जाएगा.

पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के लोटवा की पिंकी देवी नामक महिला के द्वारा अपने नवजात बेटे को बेचने का मामला प्रकाश में आया था. पिंकी देवी ने लातेहार के रहने वाले एक दंपती को 50 हजार रुपए में नवजात को बेच दिया था. मीडिया में खबर आने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले में संज्ञान लिया था, जिसके बाद बच्चे को लातेहार से रेस्क्यू किया गया था.

पूरे मामले में जानकारी लेने के लिए झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर रविवार की देर शाम पीड़ित के घर भी गए थे और उनके साथ बातचीत भी की है. महिला पिंकी देवी को स्तन कैंसर जैसी बीमारी है, जिसके इलाज के लिए उसने अपने बच्चों को बेच दिया था. महिला को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया है.

पलामू बाल कल्याण समिति के माध्यम से महिला के दो बेटों को बाल गृह जबकि दो बेटियों को सखी वन स्टेप सेंटर भेजा गया है. पूरे मामले में बाल कल्याण समिति जांच कर रही है और रिपोर्ट तैयार कर रही है. बाल कल्याण समिति पूरे परिवार की काउंसेलिंग करेगी. बाल कल्याण समिति सदस्य रवि शंकर ने बताया कि बच्चों को बालगृह एवं सखी वन स्टेप सेंटर भेजा गया है और पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

पलामू में बच्चा बेचने का मामलापलामू बाल कल्याण समितिPALAMU CHILD WELFARE COMMITTEEमुख्यमंत्री हेमंत सोरेनCHILD SELLING CASE IN PALAMU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.