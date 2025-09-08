ETV Bharat / state

बच्चा बेचने का मामला: दंपती के बच्चों को भेजा गया बालगृह! महिला इलाज के लिए एमएमसीएच में भर्ती

पलामूः आर्थिक तंगी के कारण बच्चा बेचने वाले दंपती के दो बच्चों को बालगृह जबकि दो बेटियों को सखी वन स्टेप सेंटर भेजा गया है. जबकि रेस्क्यू हुआ नवजात महिला के साथ है, महिला के ठीक होने के साथ ही बच्चा मिशनरीज ऑफ चैरिटी में भेजा जाएगा.

पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के लोटवा की पिंकी देवी नामक महिला के द्वारा अपने नवजात बेटे को बेचने का मामला प्रकाश में आया था. पिंकी देवी ने लातेहार के रहने वाले एक दंपती को 50 हजार रुपए में नवजात को बेच दिया था. मीडिया में खबर आने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले में संज्ञान लिया था, जिसके बाद बच्चे को लातेहार से रेस्क्यू किया गया था.

पूरे मामले में जानकारी लेने के लिए झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर रविवार की देर शाम पीड़ित के घर भी गए थे और उनके साथ बातचीत भी की है. महिला पिंकी देवी को स्तन कैंसर जैसी बीमारी है, जिसके इलाज के लिए उसने अपने बच्चों को बेच दिया था. महिला को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया है.