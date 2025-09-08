बच्चा बेचने का मामला: दंपती के बच्चों को भेजा गया बालगृह! महिला इलाज के लिए एमएमसीएच में भर्ती
पलामू में बच्चा बेचने के मामले की जांच की जा रही है. वहीं महिला को इलाज के लिए एमएमसीएच में भर्ती कराया गया है.
Published : September 8, 2025 at 4:39 PM IST
पलामूः आर्थिक तंगी के कारण बच्चा बेचने वाले दंपती के दो बच्चों को बालगृह जबकि दो बेटियों को सखी वन स्टेप सेंटर भेजा गया है. जबकि रेस्क्यू हुआ नवजात महिला के साथ है, महिला के ठीक होने के साथ ही बच्चा मिशनरीज ऑफ चैरिटी में भेजा जाएगा.
पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के लोटवा की पिंकी देवी नामक महिला के द्वारा अपने नवजात बेटे को बेचने का मामला प्रकाश में आया था. पिंकी देवी ने लातेहार के रहने वाले एक दंपती को 50 हजार रुपए में नवजात को बेच दिया था. मीडिया में खबर आने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले में संज्ञान लिया था, जिसके बाद बच्चे को लातेहार से रेस्क्यू किया गया था.
पूरे मामले में जानकारी लेने के लिए झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर रविवार की देर शाम पीड़ित के घर भी गए थे और उनके साथ बातचीत भी की है. महिला पिंकी देवी को स्तन कैंसर जैसी बीमारी है, जिसके इलाज के लिए उसने अपने बच्चों को बेच दिया था. महिला को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया है.
पलामू बाल कल्याण समिति के माध्यम से महिला के दो बेटों को बाल गृह जबकि दो बेटियों को सखी वन स्टेप सेंटर भेजा गया है. पूरे मामले में बाल कल्याण समिति जांच कर रही है और रिपोर्ट तैयार कर रही है. बाल कल्याण समिति पूरे परिवार की काउंसेलिंग करेगी. बाल कल्याण समिति सदस्य रवि शंकर ने बताया कि बच्चों को बालगृह एवं सखी वन स्टेप सेंटर भेजा गया है और पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
ये भी पढ़ेंः