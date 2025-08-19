जयपुर: अब तक विधानसभा की कार्यवाही केवल नेताओं और विधायकों तक सीमित रहती थी, लेकिन जल्द ही राजस्थान विधानसभा में बच्चों की आवाज भी गूंजेगी. शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत छात्र-छात्राएं मॉक सेशन में हिस्सा लेकर विधानसभा की प्रक्रिया और लोकतंत्र की बारीकियां सीखेंगे. यह पहल 'राजस्थान युवा सभा' के नाम से शुरू हो रही है.

समग्र शिक्षा उपायुक्त डॉ. ओमप्रभा के अनुसार इस प्रतियोगिता का आगाज़ विद्यालय स्तर से होगा. 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकेंगे. पहले चरण में हर विद्यालय में मॉक सेशन होगा और मेरिट के आधार पर एक छात्र और एक छात्रा का चयन किया जाएगा.

विद्यालय स्तर से चुने गए छात्र-छात्राएं ब्लॉक स्तर पर आयोजित गतिविधियों में शिरकत करेंगे.

ब्लॉक स्तर से चयनित विद्यार्थी जिला स्तर पर पहुंचेंगे.

अंत में जिला स्तर से चयनित छात्र-छात्राएं राज्य स्तरीय मॉक विधानसभा 'राजस्थान युवा सभा' में हिस्सा लेंगे.

पढ़ें:विधानसभा में युवा संसद : 13 राज्यों के 168 स्टूडेंट्स ने पक्ष-विपक्ष में बैठकर की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा

पारदर्शी होगी चयन प्रक्रिया: उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर पांच सदस्यीय चयन समिति' बनाई जाएगी. इस समिति में शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि चयन निष्पक्ष और पारदर्शी हो. विद्यालय स्तर पर चयन की पूरी प्रक्रिया के लिए बजट का प्रावधान भी शिक्षा विभाग की ओर से किया गया है.

प्रबल कार्यक्रम से जुड़ी है पहल: समग्र शिक्षा उपायुक्त डॉ. ओमप्रभा के अनुसार 'राजस्थान युवा सभा' पहल को जीवन कौशल विकास के लिए संचालित प्रबल कार्यक्रम से जोड़ा गया है. इस कार्यक्रम के तहत कुल 14 थीम आधारित गतिविधियां अगस्त से सितंबर तक सभी विद्यालयों में आयोजित की जा रही हैं. इसी श्रंखला में विधानसभा मॉक सेशन भी शामिल है, हालांकि कार्यक्रम कब विधानसभा में आयोजित होगा, इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है, लेकिन शिक्षा विभाग का मानना है कि यह पहल राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर साबित होगी.

शिक्षा विभाग का उद्देश्य: उन्होंने कहा कि राजस्थान युवा सभा केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक सोच है. इसका मकसद राजकीय विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करना और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ बढ़ाना है. इस पहल से विद्यार्थियों को न केवल राजनीति और लोकतंत्र की जमीनी समझ मिलेगी, बल्कि वे विधानसभा जैसी प्रतिष्ठित संस्था में बैठकर बहस और चर्चा का अनुभव भी हासिल करेंगे. इससे उनकी संवाद क्षमता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की योग्यता में वृद्धि होगी.