बालोद : बालोद जिले के डुमरघुंचा शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षिका देवश्री देवांगन की लगभग एक वर्ष से लगातार अनुपस्थिति से स्कूल संचालन में दिक्कतें आ रही हैं. जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से की है. ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षिका की अनुपस्थिति की जानकारी समय-समय पर अफसरों को दी गई है.लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई.

शिक्षिका बार-बार बढ़ा रहीं अवकाश : ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षिका ने लगातार अपने छुट्टी को बढ़ाया है. इससे पहले वो गर्भवती थी तो उन्होंने अवकाश लिया था.लेकिन अब डिलिवरी के बाद भी अवकाश को बढ़ा रहे हैं. हाल ही में फिर से 3 महीने छुट्टी बढ़ाने का आवेदन दिया गया है. इसके बाद हम लोग अब अपने बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो इसलिए कलेक्टर के पास पहुंचे.

भगवान भरोसे पढ़ाई, लंबी छुट्टी पर शिक्षिका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

6 अगस्त 2025 को स्कूल में आयोजित पालक बैठक में प्रधान पाठक माधुरी निषाद ने शिक्षिका देवश्री देवांगन की अनुपस्थिति के बारे में जानना चाहा, लेकिन शिक्षिका ने पंजी नहीं दिखाए और कहा कि उसे केवल संकुल संयोजक इंदौरिया सर को ही दिखाना है, जबकि स्थानीय शिक्षा समिति और ग्रामवासी इसे देखने के हकदार हैं. शिकायत बीईओ कार्यालय डौण्डीलोहारा में भी की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है- बुद्धदेव साहू, पंच प्रतिनिधि



ग्रामीण पूरन लाल साहू ने इस मामले की सही जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो. ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक का स्कूल में लगातार अनुपस्थित रहना शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिह्न खड़े कर रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षा का स्तर ना गिरे इस बात की हमें चिंता है. हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं. लेकिन लगातार शिक्षक की अनुपस्थिति से बच्चों के शिक्षा पर भी काफी गहरा असर देखने को मिल रहा है.

