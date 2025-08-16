डीग: जिले के कामां उपखंड के सहसन गांव में दो बच्चों की 24 घंटे के भीतर मौत हो गई. परिजनों का कहना है कि दोनों बच्चों के बुखार हुआ था. मृतक बच्चों में 9 वर्षीय सुमैया और 7 वर्षीय अनस शामिल हैं. परिवार का तीसरा बच्चा भी वायरल बुखार से पीड़ित है. बारिश के बाद गांव में वायरल बुखार बढ़ गया है. घर-घर में बुखार के मरीज मिल रहे हैं. सरपंच प्रतिनिधि जुबेर खान ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और स्वास्थ्य विभाग से तत्काल कार्रवाई तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की.

सीएमएचओ ने जांच टीम भेजी: डीग के सीएमएचओ डॉ. विजय सिंघल ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने बताया कि सहसन गांव में दो बच्चों की मौत हुई है. एक बच्चे को परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर के पास दिखाया, जबकि दूसरे को कामां के सीएचसी अस्पताल में डॉक्टर मंसूर अली ने प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर किया, जहां उसकी मौत हो गई. सीएमएचओ ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि मौतें डेंगू या किसी अन्य बीमारी से हुई है. उन्होंने गांव में सैंपल जांच और सर्वे के लिए टीम तैनात कर दी है.

सरपंच ने बताई पूरी घटना: सरपंच जुबेर ने बताया कि दोनों बच्चों की तबीयत 14 अगस्त को खराब हुई. उन्हें जुरहरा के एक झोलाछाप डॉक्टर के पास ले जाया गया, जिसने बच्चों को ड्रिप लगाई. इसके बाद 14 अगस्त की रात 2 बजे सुमैया (9) की मौत हो गई. 15 अगस्त को अनस (7) की हालत बिगड़ने पर उसे डॉक्टर मंसूर अली के पास ले जाया गया, जिसने उसे अलवर रेफर किया. वहां उसकी रात 11 बजे मौत हो गई. परिवार की तीसरी बेटी (2 वर्ष) भी बीमार है. गांव में दो बच्चों की मौत से दहशत फैल गई है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की मांग की जा रही है. ग्रामीणों ने डेगूं की आशंका जताई है. सीएमएचओ का का कहना है कि सैंपल लेने के लिए जांच टीम लगा दी है. सर्वे कराया जा रहा है, यदि जांच में डेंगू की आशंका होगी तो डेंगू से संबंधित कार्रवाई की जाएगी.