रांची: झारखंड में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया. राजधानी रांची समेत पूरे प्रदेश में मंदिरों में भजन-कीर्तन और पूजा-अर्चना के साथ उत्सव का माहौल रहा. रांची में जन्माष्टमी के अवसर पर भक्ति और उल्लास का अनोखा संगम भी देखने को मिला.

कृष्ण जन्माष्टमी में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन आयोजन

दरअसल, रांची के शहरी क्षेत्रों के कई मंदिरों, कॉलोनियों और स्कूलों में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को यादगार बनाने के लिए अलग–अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. कहीं मटकी फोड़ प्रतियोगिता का रोमांच है तो कहीं बच्चों द्वारा राधा कृष्ण फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. छोटे-छोटे बच्चे कृष्ण और राधा का वेश धारण कर मंच पर उतरे तो दर्शकों ने ताली बनाकर उनका जोरदार स्वागत किया. उनकी मासूम अदाओं ने माहौल को भक्तिमय और आनंद से भर दिया.

रांची में धूमधाम से मनाई गई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (Etv Bharat)

कृष्ण से जुड़ी लीलाओं का चित्रण किया

कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर शहर के कई स्कूलों और सांस्कृतिक संस्थानों में खास आयोजन किए गए. बच्चों ने श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंगों पर नाटक प्रस्तुत किए. वहीं कई जगहों पर रैंप वॉक का आयोजन किया गया. जिसमें छोटे प्रतिभागियों ने राधा–कृष्ण, गोप–गोपियों और बड़े भाई बलराम की भूमिकाओं में अपनी छवि पेश की. इसने न केवल उत्सव को जीवंत बनाया बल्कि बच्चों के भीतर अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़ाव की भावना को भी गहरा किया.

भक्ति में सराबोर रहे बच्चे

इस दौरान मंदिरों में भी खास तैयारियां देखी गई. जहां झूले सजाए गए हैं, भजनों की गूंज और घंटों की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिरस में सराबोर हो गया. श्रद्धालु देर रात तक विशेष पूजा और झांकी का आनंद लेते. कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजनों ने रांची का माहौल पूरी तरह उत्सवी बना दिया. बच्चे जहां प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाकर आनंद ले रहे हैं, वही बड़ों के लिए यह आयोजन भक्ति और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर साबित हो रहे हैं.

