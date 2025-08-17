ETV Bharat / state

रांची में जन्माष्टमी की रही धूम, मटकी फोड़ कॉम्पिटिशन से लेकर फैंसी ड्रेस में बच्चों ने बिखेरी छटा - SRI KRISHNA JANMASHTAMI 2025

रांची में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया. इस दौरान मंदिरों में भजन-कीर्तन और पूजा-अर्चना के साथ उत्सव का माहौल दिखा.

SRI KRISHNA JANMASHTAMI 2025
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी में सराबोर बच्चे (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 17, 2025 at 5:55 PM IST

2 Min Read

रांची: झारखंड में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया. राजधानी रांची समेत पूरे प्रदेश में मंदिरों में भजन-कीर्तन और पूजा-अर्चना के साथ उत्सव का माहौल रहा. रांची में जन्माष्टमी के अवसर पर भक्ति और उल्लास का अनोखा संगम भी देखने को मिला.

कृष्ण जन्माष्टमी में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन आयोजन

दरअसल, रांची के शहरी क्षेत्रों के कई मंदिरों, कॉलोनियों और स्कूलों में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को यादगार बनाने के लिए अलग–अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. कहीं मटकी फोड़ प्रतियोगिता का रोमांच है तो कहीं बच्चों द्वारा राधा कृष्ण फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. छोटे-छोटे बच्चे कृष्ण और राधा का वेश धारण कर मंच पर उतरे तो दर्शकों ने ताली बनाकर उनका जोरदार स्वागत किया. उनकी मासूम अदाओं ने माहौल को भक्तिमय और आनंद से भर दिया.

रांची में धूमधाम से मनाई गई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (Etv Bharat)

कृष्ण से जुड़ी लीलाओं का चित्रण किया

कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर शहर के कई स्कूलों और सांस्कृतिक संस्थानों में खास आयोजन किए गए. बच्चों ने श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंगों पर नाटक प्रस्तुत किए. वहीं कई जगहों पर रैंप वॉक का आयोजन किया गया. जिसमें छोटे प्रतिभागियों ने राधा–कृष्ण, गोप–गोपियों और बड़े भाई बलराम की भूमिकाओं में अपनी छवि पेश की. इसने न केवल उत्सव को जीवंत बनाया बल्कि बच्चों के भीतर अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़ाव की भावना को भी गहरा किया.

भक्ति में सराबोर रहे बच्चे

इस दौरान मंदिरों में भी खास तैयारियां देखी गई. जहां झूले सजाए गए हैं, भजनों की गूंज और घंटों की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिरस में सराबोर हो गया. श्रद्धालु देर रात तक विशेष पूजा और झांकी का आनंद लेते. कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजनों ने रांची का माहौल पूरी तरह उत्सवी बना दिया. बच्चे जहां प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाकर आनंद ले रहे हैं, वही बड़ों के लिए यह आयोजन भक्ति और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर साबित हो रहे हैं.

ये भी पढ़ें: रांची में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम, बाल रूप में दिखे गोपाल, मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

जहां रात में सुनाई पड़ती थी बांसुरी की सुरीली धुन, ऐसा है हजारीबाग के प्राचीन बंशीधर मंदिर का इतिहास!

कृष्ण जन्माष्टमी पर कब और कैसे करें लड्डू गोपाल की पूजा, जानें पूरी विधि

रांची: झारखंड में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया. राजधानी रांची समेत पूरे प्रदेश में मंदिरों में भजन-कीर्तन और पूजा-अर्चना के साथ उत्सव का माहौल रहा. रांची में जन्माष्टमी के अवसर पर भक्ति और उल्लास का अनोखा संगम भी देखने को मिला.

कृष्ण जन्माष्टमी में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन आयोजन

दरअसल, रांची के शहरी क्षेत्रों के कई मंदिरों, कॉलोनियों और स्कूलों में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को यादगार बनाने के लिए अलग–अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. कहीं मटकी फोड़ प्रतियोगिता का रोमांच है तो कहीं बच्चों द्वारा राधा कृष्ण फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. छोटे-छोटे बच्चे कृष्ण और राधा का वेश धारण कर मंच पर उतरे तो दर्शकों ने ताली बनाकर उनका जोरदार स्वागत किया. उनकी मासूम अदाओं ने माहौल को भक्तिमय और आनंद से भर दिया.

रांची में धूमधाम से मनाई गई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (Etv Bharat)

कृष्ण से जुड़ी लीलाओं का चित्रण किया

कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर शहर के कई स्कूलों और सांस्कृतिक संस्थानों में खास आयोजन किए गए. बच्चों ने श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंगों पर नाटक प्रस्तुत किए. वहीं कई जगहों पर रैंप वॉक का आयोजन किया गया. जिसमें छोटे प्रतिभागियों ने राधा–कृष्ण, गोप–गोपियों और बड़े भाई बलराम की भूमिकाओं में अपनी छवि पेश की. इसने न केवल उत्सव को जीवंत बनाया बल्कि बच्चों के भीतर अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़ाव की भावना को भी गहरा किया.

भक्ति में सराबोर रहे बच्चे

इस दौरान मंदिरों में भी खास तैयारियां देखी गई. जहां झूले सजाए गए हैं, भजनों की गूंज और घंटों की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिरस में सराबोर हो गया. श्रद्धालु देर रात तक विशेष पूजा और झांकी का आनंद लेते. कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजनों ने रांची का माहौल पूरी तरह उत्सवी बना दिया. बच्चे जहां प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाकर आनंद ले रहे हैं, वही बड़ों के लिए यह आयोजन भक्ति और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर साबित हो रहे हैं.

ये भी पढ़ें: रांची में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम, बाल रूप में दिखे गोपाल, मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

जहां रात में सुनाई पड़ती थी बांसुरी की सुरीली धुन, ऐसा है हजारीबाग के प्राचीन बंशीधर मंदिर का इतिहास!

कृष्ण जन्माष्टमी पर कब और कैसे करें लड्डू गोपाल की पूजा, जानें पूरी विधि

For All Latest Updates

TAGGED:

श्रीकृष्ण मंदिर रांचीरांची में जन्माष्टमी की धूमKRISHNA JANMASHTAMI SPECIALKRISHNA JANMASHTAMI CELEBRATIONSRI KRISHNA JANMASHTAMI 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.