गरीबी और बेबसी के कारण सरकार को चाहते थे बच्चा सौंपना, सीडब्ल्यूसी ने की पहल, दंपती की लौटी मुस्कान

पलामू में बाल कल्याण समिति की पहल ने एक गरीब दंपती के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी.

CHILD PROTECTION
कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, पलामू (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 8, 2025 at 5:47 PM IST

2 Min Read

पलामूः इलाके में एक नवजात को बेचे जाने की खबर पूरे देश में सुर्खियों में है. लेकिन इससे पहले भी पलामू में गरीबी और बेबसी से जुड़े हुए बच्चों की कहानी निकल कर सामने आई है. दरअसल पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के रबदा के रहने वाले एक नवजात को हाइड्रोसिफेलस नामक बीमारी हो गई थी. इस बीमारी में के कारण नवजात का सिर बड़ा हो गया था और उसके अंदर फ्लूइड जमा हो गया था. नवजात के माता-पिता मजदूरी करते हैं.

31 जुलाई को सतबरवा के रबदा के रहने वाले दंपती नवजात को लेकर पलामू बाल कल्याण समिति के कार्यालय पहुंचे थे. बाल कल्याण समिति में दंपती ने साफ तौर पर कहा कि वह नवजात को नहीं रखना चाहते हैं, वे बच्चे को सरकार को सौंप देना चाहते हैं. काफी समझाने के बावजूद दंपती बच्चे को समिति के टेबल पर रख कर चले गए.

जानकारी देते बाल कल्याण समिति के सदस्य (Etv Bharat)

दंपती के इस कदम के बाद बाल कल्याण समिति ने मामले में पहल की. बच्चे को तत्काल मिशन ऑफ चैरिटी में रखा गया और स्वास्थ्य जांच शुरू की गई. 2 अगस्त को बच्चे को रिम्स में भर्ती करवाया गया. डॉक्टर की सलाह पर ऑपरेशन की तैयारी शुरू की गई. 18 अगस्त को रिम्स में बच्चे का ऑपरेशन किया गया जो सफल हुआ. सीडब्ल्यूसी की निगरानी में बच्चे को वापस पलामू लाया गया और सतबरवा के रबदा के दंपती की काउंसलिंग की गई. बाद में सीडब्ल्यूसी ने बच्चे को परिजनों को सौंप दिया.

'पांच महीने के नवजात को लेकर दंपती सीडब्ल्यूसी पहुंचे थे. दंपती बच्चे को सरकार को सौंपना चाहते थे. परिजन बच्चे को छोड़ कर चले गए थे. बच्चे की स्थिति काफी क्रिटिकल थी. उसे मिशन ऑफ चैरिटी में रखा गया. बाद में बच्चे का सफल ऑपरेशन किया गया.' -रवि शंकर, सदस्य, बाल कल्याण समिति, पलामू

