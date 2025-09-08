ETV Bharat / state

गरीबी और बेबसी के कारण सरकार को चाहते थे बच्चा सौंपना, सीडब्ल्यूसी ने की पहल, दंपती की लौटी मुस्कान

पलामूः इलाके में एक नवजात को बेचे जाने की खबर पूरे देश में सुर्खियों में है. लेकिन इससे पहले भी पलामू में गरीबी और बेबसी से जुड़े हुए बच्चों की कहानी निकल कर सामने आई है. दरअसल पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के रबदा के रहने वाले एक नवजात को हाइड्रोसिफेलस नामक बीमारी हो गई थी. इस बीमारी में के कारण नवजात का सिर बड़ा हो गया था और उसके अंदर फ्लूइड जमा हो गया था. नवजात के माता-पिता मजदूरी करते हैं.

31 जुलाई को सतबरवा के रबदा के रहने वाले दंपती नवजात को लेकर पलामू बाल कल्याण समिति के कार्यालय पहुंचे थे. बाल कल्याण समिति में दंपती ने साफ तौर पर कहा कि वह नवजात को नहीं रखना चाहते हैं, वे बच्चे को सरकार को सौंप देना चाहते हैं. काफी समझाने के बावजूद दंपती बच्चे को समिति के टेबल पर रख कर चले गए.

जानकारी देते बाल कल्याण समिति के सदस्य (Etv Bharat)

दंपती के इस कदम के बाद बाल कल्याण समिति ने मामले में पहल की. बच्चे को तत्काल मिशन ऑफ चैरिटी में रखा गया और स्वास्थ्य जांच शुरू की गई. 2 अगस्त को बच्चे को रिम्स में भर्ती करवाया गया. डॉक्टर की सलाह पर ऑपरेशन की तैयारी शुरू की गई. 18 अगस्त को रिम्स में बच्चे का ऑपरेशन किया गया जो सफल हुआ. सीडब्ल्यूसी की निगरानी में बच्चे को वापस पलामू लाया गया और सतबरवा के रबदा के दंपती की काउंसलिंग की गई. बाद में सीडब्ल्यूसी ने बच्चे को परिजनों को सौंप दिया.