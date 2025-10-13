ETV Bharat / state

खूंटी में बिखर रहा बचपन! मां की तलाश में भटकता रहा मासूम, सीडब्ल्यूसी ने भेजा अनाथालय

खूंटी में बच्चों का बचपन बिखर रहा है. बच्चों से मां-बाप का अटैचमेंट कम हो रहा है. दो साल में 19 बच्चे अनाथालय पहुंचे हैं.

Concept Image
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 13, 2025 at 3:16 PM IST

खूंटी: बाल कल्याण समिति यानी सीडब्ल्यूसी ने एक सात साल के भटकते बच्चे को बरामद किया है. जांच में यह खुलासा हुआ है कि उसकी मां, किसी दूसरे के साथ भाग गई और पिता रोजगार की तलाश में बाहर चला गया. सीडब्ल्यूसी अब सामाजिक जांच कराने की पहल कर रहा है.

पुलिस ने बच्चे को सीडब्ल्यूसी को सौंपा

दरअसल खूंटी जिले के अति पिछड़े एवं नक्सल प्रभावित अड़की प्रखंड क्षेत्र में रहने वाला एक बच्चा, भटकता हुआ खूंटी पुलिस के हाथ लगा. भूख और प्यास से परेशान वह बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा था. जिसके बाद पुलिस ने बच्चे को खाना खिलाया और पता लगाने में जुट गई कि बच्चा आखिर किसका है? कुछ पता नहीं चलने के बाद, पुलिस ने सीडब्ल्यूसी से संपर्क कर बच्चे को उनके सुपूर्द किया और सीडब्ल्यूसी ने उसे अनाथालय भेज दिया.

जानकारी देते पदाधिकारी अल्ताफ खान (Etv bharat)

मां की तलाश में खूंटी पहुंचा बच्चा

कमेटी ने जांच शुरू की तो पाया कि बच्चे का पिता रोजगार की तलाश में बाहर चला गया है, जबकि उसकी मां, दूसरे पुरुष के साथ भाग गई है. उसके बाद बच्चा अपनी मां की तलाश में खूंटी पहुंच गया. सात साल का मासूम बच्चा 60 किमी पैदल चलकर खूंटी कैसे पहुंचा? यह जांच की जा रही है.

कुछ दिन पहले भटकता हुए बच्चे को खूंटी पुलिस ने बरामद कर बाल कल्याण समिति के सुपूर्द किया है. सीडब्ल्यूसी ने बच्चे को सहयोग विलेज में रखवा दिया है. भूख प्यास से परेशान बच्चे को पुलिस ने बरामद किया था, बच्चे के परिजनों की तलाश की गई लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने के बाद, बच्चे को सीडब्ल्यूसी के हवाले कर दिया गया. कागजी प्रक्रिया के बाद मासूम बच्चे को सहयोग विलेज भेज दिया गया. सहयोग विलेज में बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और वहां मौजूद दूसरे बच्चों के साथ रह रहा है. बच्चे के बयान पर टीम ने जांच की और उसके घर का पता लगाया गया. बच्चे का पिता रोजगार की तलाश में बाहर गया है और मां किसी दूसरे शख्स के साथ चली गई. बच्चा अपनी मां को ढूंढते-ढूंढते खूंटी पहुंच गया था: अल्ताफ खान, पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण

बाल कल्याण समिति ने 19 बच्चों को आवासित किया

खूंटी में दो साल में अब तक 19 बच्चों को सीडब्ल्यूसी ने आवासित किया है. जिनके माता पिता अपने बच्चे को छोड़कर चले गए या किसी कारणों से माता पिता की मौत हो गई. बच्चों के माता पिता की मौत के बाद परिजनों ने बच्चों को अनाथालय पहुंचाया, जिसमें ऐसे बच्चे भी शामिल हैं, जिनके माता और पिता एक किसी गैर के साथ रिलेशनशिप में रहने लगे और वो बच्चा अनाथ हो गया. बाल कल्याण समिति वैसे बच्चों को आवासित करने के साथ साथ उन्हें कौशल से जोड़ने का प्रयास करती है. इसके साथ ही कुछ दंपती कागजी प्रक्रिया के बाद ऐसे बच्चों को गोद ले लेते हैं. अभी हाल के आंकड़ों के अनुसार, कुछ बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया जारी है.

बिखर रहा है निर्दोष बच्चों का बचपन

जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में इस तरह की तश्वीर कोई नई नहीं है. गरीबी और बेरोजगारी की यह तस्वीर सिर्फ एक परिवार की नहीं है बल्कि उस हकीकत का आईना है जिसमें कई निर्दोष बच्चों का बचपन बिखर जाता है. उन्होंने बताया कि गांव समाज मेंं सामाजिक जांच कराई जा रही है और जांच के बाद बच्चे को पुनर्वासित किया जाएगा.

जन जागरूकता अभियान की जरूरत

सीडब्ल्यूसी ने बताया कि क्षेत्र में बच्चों के प्रति माता पिता के अटैचमेंट की कमी है. यही कारण है कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और बच्चे अनाथ हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि जन जागरूकता अभियान के साथ साथ सामाजिक जांच कराने की पहल की जाएगी ताकि बच्चों का बचपन खराब न हो.

बाल कल्याण समिति झारखंडCHILD WANDERING IN SEARCH OF MOTHERमां की तलाश में खूंटी पहुंचा बच्चाJHARKHAND ORPHANAGEINNOCENT CHILD SEARCH OF MOTHER

