खूंटी में बिखर रहा बचपन! मां की तलाश में भटकता रहा मासूम, सीडब्ल्यूसी ने भेजा अनाथालय

खूंटी: बाल कल्याण समिति यानी सीडब्ल्यूसी ने एक सात साल के भटकते बच्चे को बरामद किया है. जांच में यह खुलासा हुआ है कि उसकी मां, किसी दूसरे के साथ भाग गई और पिता रोजगार की तलाश में बाहर चला गया. सीडब्ल्यूसी अब सामाजिक जांच कराने की पहल कर रहा है.

पुलिस ने बच्चे को सीडब्ल्यूसी को सौंपा

दरअसल खूंटी जिले के अति पिछड़े एवं नक्सल प्रभावित अड़की प्रखंड क्षेत्र में रहने वाला एक बच्चा, भटकता हुआ खूंटी पुलिस के हाथ लगा. भूख और प्यास से परेशान वह बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा था. जिसके बाद पुलिस ने बच्चे को खाना खिलाया और पता लगाने में जुट गई कि बच्चा आखिर किसका है? कुछ पता नहीं चलने के बाद, पुलिस ने सीडब्ल्यूसी से संपर्क कर बच्चे को उनके सुपूर्द किया और सीडब्ल्यूसी ने उसे अनाथालय भेज दिया.

जानकारी देते पदाधिकारी अल्ताफ खान (Etv bharat)

मां की तलाश में खूंटी पहुंचा बच्चा

कमेटी ने जांच शुरू की तो पाया कि बच्चे का पिता रोजगार की तलाश में बाहर चला गया है, जबकि उसकी मां, दूसरे पुरुष के साथ भाग गई है. उसके बाद बच्चा अपनी मां की तलाश में खूंटी पहुंच गया. सात साल का मासूम बच्चा 60 किमी पैदल चलकर खूंटी कैसे पहुंचा? यह जांच की जा रही है.

कुछ दिन पहले भटकता हुए बच्चे को खूंटी पुलिस ने बरामद कर बाल कल्याण समिति के सुपूर्द किया है. सीडब्ल्यूसी ने बच्चे को सहयोग विलेज में रखवा दिया है. भूख प्यास से परेशान बच्चे को पुलिस ने बरामद किया था, बच्चे के परिजनों की तलाश की गई लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने के बाद, बच्चे को सीडब्ल्यूसी के हवाले कर दिया गया. कागजी प्रक्रिया के बाद मासूम बच्चे को सहयोग विलेज भेज दिया गया. सहयोग विलेज में बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और वहां मौजूद दूसरे बच्चों के साथ रह रहा है. बच्चे के बयान पर टीम ने जांच की और उसके घर का पता लगाया गया. बच्चे का पिता रोजगार की तलाश में बाहर गया है और मां किसी दूसरे शख्स के साथ चली गई. बच्चा अपनी मां को ढूंढते-ढूंढते खूंटी पहुंच गया था: अल्ताफ खान, पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण

