सिरसा में बच्चा खरीद-फरोख्त गिरोह का पर्दाफाश, बिहार के दंपती से तीन वर्षीय मासूम बरामद

सिरसा पुलिस ने बच्चा खरीद-फरोख्त में संलिप्त बिहारी दंपती को पकड़ा, अपहरण किए गए तीन वर्षीय बच्चे को सुरक्षित बरामद किया.

CHILD TRAFFICKING RACKET
बिहार के दंपती से तीन वर्षीय मासूम बरामद (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 19, 2025 at 7:24 PM IST

सिरसा: सिरसा की सीआईए पुलिस ने बच्चा खरीद-फरोख्त में संलिप्त एक दंपती को गिरफ़्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. इस मामले में पहले ही पंजाब पुलिस द्वारा बच्चे का अपहरण करने वाले गिरोह के कुछ सदस्यों को गिरफ़्तार किया जा चुका था. सिरसा पुलिस को पंजाब से सूचना प्राप्त हुई थी कि किडनैप किए गए तीन वर्षीय मासूम को एक बिहारी दंपती ने गिरोह से खरीदा है और वे अब सिरसा की ओर आ रहे हैं.

बस रुकवाकर दपंती को पकड़ा: सूचना मिलते ही सिरसा की सीआईए टीम हरकत में आ गई. पुलिस ने फरवाईं गांव के पास नाकाबंदी कर दी और पंजाब की ओर से आने वाले सभी वाहनों की गहन जांच शुरू कर दी. आज सुबह पुलिस को उस समय सफलता मिली जब फरवाईं गांव के निकट एक बस में सफर कर रहे बिहार निवासी एक दंपती को रोका गया. उनके साथ एक तीन वर्षीय बच्चा भी था, जिसकी पहचान अपहरण किए गए बच्चे के रूप में हुई.

बच्चे को सुरक्षित परिजनों को सौंपा गया: पुलिस द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में दंपती कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. इसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने खुलासा किया कि "यह बच्चा उन्होंने पंजाब के खन्ना में सक्रिय एक मानव तस्करी गिरोह से खरीदा था. दंपती का इरादा था कि वे इस बच्चे को आगे किसी और को बेचेंगे. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस को सूचना दी और बच्चे को सुरक्षित अपने परिजनों को सौंप दिया गया."

खन्ना, पंजाब से किया गया था अगवा: इस पूरे मामले की पुष्टि सिरसा के डीएसपी अर्शदीप सिंह ने की. उन्होंने बताया कि "उक्त तीन वर्षीय मासूम लड़के को खन्ना, पंजाब से अगवा किया गया था. बच्चे के परिजनों द्वारा दी गई शिकायत पर पंजाब पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए किडनैपिंग गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान गिरोह ने खुलासा किया कि बच्चा एक बिहारी दंपती को बेच दिया गया है, जो अब सिरसा की ओर रवाना हुए हैं."

डीएसपी अर्शदीप सिंह ने कहा कि "गिरोह की जानकारी मिलते ही सिरसा पुलिस को अलर्ट किया गया, जिसके बाद नाकेबंदी के दौरान बस में सवार होकर आ रहे दंपती को काबू कर लिया गया. दंपती के कब्जे से बच्चा बरामद कर लिया गया और फिर उसके परिजनों को सौंप दिया गया. गिरफ्तार दंपती को आगे की कार्रवाई के लिए पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया है. इस मामले में अब आगे की जांच और कार्रवाई पंजाब पुलिस द्वारा की जाएगी."

बच्चा खरीद फरोख्त गिरोहसिरसा पुलिस की कार्रवाईबच्चा खरीदने वाली गैंगबच्चा खरीदने वाली दपंती गिरफ्तारCHILD TRAFFICKING RACKET

