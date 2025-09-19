ETV Bharat / state

सिरसा में बच्चा खरीद-फरोख्त गिरोह का पर्दाफाश, बिहार के दंपती से तीन वर्षीय मासूम बरामद

सिरसा: सिरसा की सीआईए पुलिस ने बच्चा खरीद-फरोख्त में संलिप्त एक दंपती को गिरफ़्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. इस मामले में पहले ही पंजाब पुलिस द्वारा बच्चे का अपहरण करने वाले गिरोह के कुछ सदस्यों को गिरफ़्तार किया जा चुका था. सिरसा पुलिस को पंजाब से सूचना प्राप्त हुई थी कि किडनैप किए गए तीन वर्षीय मासूम को एक बिहारी दंपती ने गिरोह से खरीदा है और वे अब सिरसा की ओर आ रहे हैं.

बस रुकवाकर दपंती को पकड़ा: सूचना मिलते ही सिरसा की सीआईए टीम हरकत में आ गई. पुलिस ने फरवाईं गांव के पास नाकाबंदी कर दी और पंजाब की ओर से आने वाले सभी वाहनों की गहन जांच शुरू कर दी. आज सुबह पुलिस को उस समय सफलता मिली जब फरवाईं गांव के निकट एक बस में सफर कर रहे बिहार निवासी एक दंपती को रोका गया. उनके साथ एक तीन वर्षीय बच्चा भी था, जिसकी पहचान अपहरण किए गए बच्चे के रूप में हुई.

बच्चे को सुरक्षित परिजनों को सौंपा गया: पुलिस द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में दंपती कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. इसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने खुलासा किया कि "यह बच्चा उन्होंने पंजाब के खन्ना में सक्रिय एक मानव तस्करी गिरोह से खरीदा था. दंपती का इरादा था कि वे इस बच्चे को आगे किसी और को बेचेंगे. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस को सूचना दी और बच्चे को सुरक्षित अपने परिजनों को सौंप दिया गया."