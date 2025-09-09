ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस का बड़ा प्लान: बच्चों की तस्करी के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने की तैयारी, अन्य राज्यों पर भी पैनी नजर

दिल्ली के साउथ ईस्ट जिले के डीसीपी हेमंत तिवारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस अब बच्चों की तस्करी करने वाले इस पूरे सिंडिकेट की जड़ें उखाड़ने के लिए यूपी पुलिस समेत उन सभी राज्यों की पुलिस से संपर्क कर रही है, जहां बच्चों की बिक्री और सौदेबाजी के सबूत मिले हैं. बहुत जल्द ही हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और अन्य शहरों से भी मासूम बच्चों को बरामद किया जा सकता है.

अब दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और अन्य राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे सिंडिकेट को पकड़ने की तैयारी में है. इसके लिए दिल्ली पुलिस की एसआईटी काम पर लग गई है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सराय काले खां बस अड्डे से छह माह के मासूम की चोरी का मामला अब एक बड़े संगठित सिंडिकेट तक जा पहुंचा है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने तकनीकी जांच, डंप डेटा और सीसीटीवी के आधार पर अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें डॉक्टर, बिचौलिए, पति-पत्नी और महिला एजेंट शामिल हैं. इस आरोपियों पूछताछ में जो नेटवर्क सामने आया है, उसने पुलिस की नींद उड़ा दी है.

अब तक की एक बड़ी कार्रवाई: दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह अब तक की एक बड़ी कार्रवाई है. पुलिस ने न सिर्फ दिल्ली के सराय काले खां से अपहृत 6 माह के मासूम को सकुशल बरामद किया, बल्कि आगरा, नैनीताल और राजस्थान से भी कई बच्चों को बरामद किया. अब इस मामले में आगे की जांच में दिल्ली पुलिस अन्य राज्यों की पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चला रही है. विशेषकर यूपी के आगरा पुलिस से सबसे ज्यादा मदद ली जा रही है, जिससे इस पूरे सिंडिकेट को पकड़ा जा सके.

दिल्ली के साउथ ईस्ट जिले के डीसीपी हेमंत तिवारी (ETV Bharat)

पूछताछ से मिले हैं अहम सुराग: जिन 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन आरोपियों से पूछताछ में कई नए नाम और ठिकाने सामने आए हैं. दिल्ली पुलिस की एसआईटी के हाथ ऐसे डिजिटल साक्ष्य लगे हैं, जिनसे बच्चों की तस्करी करने के नेटवर्क का दायरा साफ हो रहा है. आरोपियों के मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और पैसों के लेन-देन से जुड़ी जानकारियों को खंगाला जा रहा है, जिससे अन्य आरोपियों को साक्ष्य साथ गिरफ्तार किया जा सके.

गिरोह का मॉडस ऑपरेंडी: पुलिस तफ्तीश में सामने आया है कि यह सिंडिकेट संगठित तरीके से बच्चों का अपहरण करता था. इसके अलावा अनवांटेड डिलीवरी वाले बच्चों को उठाकर बेच देता था. इतना ही नहीं पुलिस के मुताबिक कई बार फर्जी दस्तावेज बनाकर बच्चों को गोद लेने का झांसा भी दिया जाता था. 5 से 7 लाख रूपये तक में एक बच्चे को बेचा जा रहा था. ये भी बात सामने आई है कि कुछ लोगों ने ज्यादा बच्चे होने पर नवजात बच्चे को बेच भी दिया.

आगे और भी गिरफ्तारी की उम्मीद: फिलहाल गिरफ्तार किए गए 10 आरोपियों में से कुछ को न्यायिक हिरासत और कुछ को पुलिस रिमांड में भेजा गया है. वहीं ,कई अन्य फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है. पुलिस को उम्मीद है कि देशभर में सक्रिय इस नेटवर्क की सभी कड़ी जल्द जोड़ ली जाएगी और अन्य राज्यों से बेचे गए बच्चों को भी बचाया जाएगा.



