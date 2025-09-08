ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस ने बच्चा चोरी गिरोह का किया भंडाफोड़, 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस द्वारा इंटर-स्टेट गैंग के 10 सदस्य गिरफ्तार किए गए है. इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 8, 2025 at 1:07 PM IST

Updated : September 8, 2025 at 2:00 PM IST

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली से एक बार फिर चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां राजधानी दिल्ली में बाल तस्करी करने वाले गिरोह का दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया गया है और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़: साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एडिशनल डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस की साउथ-ईस्ट ज़िला स्पेशल स्टाफ टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें स्पेशल स्टाफ की टीम ने अंतरराज्यीय बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. दिल्ली पुलिस ने इस ऑपरेशन के दौरान एक वर्ष से कम आयु के छह मासूम बच्चों को सुरक्षित बचाया, जिनमें से एक छह माह का शिशु केवल 48 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया गया.

इंटर-स्टेट गैंग के 10 सदस्य गिरफ्तार: एडिशनल डीसीपी ने आगे जानकारी साझा करते हुए बताया कि बाल तस्करी करने वाले गिरोह के कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो बच्चों की अवैध खरीद-फरोख्त और तस्करी में सक्रिय थे. यह गिरोह दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों में सक्रिय था और मासूम बच्चों को अवैध रूप से बेचने की कोशिश करता था. बहरहाल दिल्ली पुलिस ने इस बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर लगातार जांच में जुटी हुई है.

समाज की सतर्कता और सहयोग बेहद ज़रूरी: आशंका जताई जा रही है कि बाल तस्करी गिरोह के सदस्य अस्पतालों और गरीब परिवारों को टारगेट कर बच्चों की खरीद-फरोख्त का धंधा चला रहे थे. समय रहते की गई कार्रवाई से बच्चों की ज़िंदगी बचाई जा सकी. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इनके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी जारी है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में समाज की सतर्कता और सहयोग बेहद ज़रूरी है, ताकि कोई भी बच्चा अपराधियों का शिकार न बन सके.

Last Updated : September 8, 2025 at 2:00 PM IST

