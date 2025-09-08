ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस ने बच्चा चोरी गिरोह का किया भंडाफोड़, 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली से एक बार फिर चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां राजधानी दिल्ली में बाल तस्करी करने वाले गिरोह का दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया गया है और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़: साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एडिशनल डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस की साउथ-ईस्ट ज़िला स्पेशल स्टाफ टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें स्पेशल स्टाफ की टीम ने अंतरराज्यीय बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. दिल्ली पुलिस ने इस ऑपरेशन के दौरान एक वर्ष से कम आयु के छह मासूम बच्चों को सुरक्षित बचाया, जिनमें से एक छह माह का शिशु केवल 48 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया गया.

इंटर-स्टेट गैंग के 10 सदस्य गिरफ्तार: एडिशनल डीसीपी ने आगे जानकारी साझा करते हुए बताया कि बाल तस्करी करने वाले गिरोह के कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो बच्चों की अवैध खरीद-फरोख्त और तस्करी में सक्रिय थे. यह गिरोह दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों में सक्रिय था और मासूम बच्चों को अवैध रूप से बेचने की कोशिश करता था. बहरहाल दिल्ली पुलिस ने इस बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर लगातार जांच में जुटी हुई है.