पलामू में मां द्वारा बेटे को बेचने का मामला: बच्चे को किया गया रेस्क्यू, 50 हजार में हुआ था सौदा
पलामू में मां द्वारा बेटे को बेचने के मामले में बच्चे को रेस्क्यू किया गया है. फिलहल बच्चा अपनी मां के पास है.
Published : September 7, 2025 at 10:10 AM IST
पलामू: जिले में एक मां द्वारा बेटे को बेचे जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नवजात का रेस्क्यू कर लिया है. बच्चे को फिलहाल उसकी मां को सौंपा गया है. लेस्लीगंज पुलिस महिला को लेकर लातेहार पहुंची थी. इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई बाल कल्याण समिति के द्वारा की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश
दरअसल, पलामू लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के लोटा गांव की पिंकी देवी नामक महिला ने अपने नवजात बेटे को लातेहार के एक दंपती को 50 हजार रुपये में बेच दिया था. मीडिया में खबर प्रकाशित 'मां ने 50 हजार में कर दिया अपने बेटे का सौदा! जानें, क्या है पूरा मामला' होने के बाद इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया.
मुख्यमंत्री ने पूरे मामले में पलामू डीसी को कार्रवाई का निर्देश दिया था. इसके बाद लेस्लीगंज थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लातेहार से बच्चे का रेस्क्यू किया है. लेस्लीगंज थाना की एक टीम पिंकी देवी को लेकर लातेहार गई थी, जिसके बाद नवजात का रेस्क्यू किया गया.
परिजनों को मिला आर्थिक सहायता
जिस दंपती के हाथों नवजात को बेचा गया था, वह निसंतान है. शनिवार को पलामू की बाल कल्याण समिति पिंकी देवी के घर गई थी और पूरे मामले की जानकारी ली थी. बाल कल्याण समिति ने भी जिला प्रशासन को कार्यवाही का निर्देश दिया था. जिसके बाद पलामू जिला प्रशासन पूरे मामले में पिंकी देवी के घर पहुंची और पूरे हालात की जानकारी ली. लेस्लीगंज प्रखंड कार्यालय के तरफ से परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई.
बच्चे का रेस्क्यू किया गया है और पूरे मामले की जानकारी बाल कल्याण समिति को दी जा रही है. बच्चे को खरीदने वाली दंपती के पास कोई भी संतान नहीं है. पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है- उत्तम कुमार राय, लेस्लीगंज थाना प्रभारी
क्यों बेचा गया नवजात को
दरअसल, नवजात को बेचने वाली दंपती गरीबी और बीमारी से जूझ रही है. बच्चे को जन्म देने वाली पिंकी को स्तन कैंसर जैसी बीमारी है. पिंकी देवी के पहले से दो बेटे और दो बेटियां मौजूद है. पिंकी देवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि गरीबी के कारण उन्होंने बच्चे को बेच दिया है.
