मध्य प्रदेश में बच्चों की जनसंख्या में 42 फीसदी घटी, 1971 से लगातार गिरावट का दौर जारी

सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिकल रिपोर्ट 2023 ( ETV Bharat )

Published : September 12, 2025