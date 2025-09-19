ETV Bharat / state

अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर 11 वर्षीय बच्चा GRP को रोते हुए मिला, राजस्थान से हुआ था अपहरण

अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से जीआरपी ने रोते हुए एक नाबालिग बच्चे को बरामद किया. पूछताछ में पता चला कि उसका अपहरण हुआ था.

Rajasthan Child found in Ambala
अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से बरामद अपहृत बच्चा और पुलिस हिरासत में आरोपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 19, 2025 at 3:52 PM IST

अंबाला: रेल एसपी अंबाला के आदेश पर अंबाला स्टेशन पर इन दिनों पुलिस की ओर से लगातार सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान जीआरपी को रोते हुए एक 11 साल का बच्चा मिला. पूछताछ में बच्चे ने बताया कि वह राजस्थान के दौसा का रहने वाला है. जब बच्चे से रोने का करना पूछा गया तो उसने बताया कि उसको राजस्थान से बहला फुसलाकर लाया गया है. आगे चेकिंग देख किडनैपर उसे छोड़ भाग गया.

किडनैपर स्टेशन परिसर से गिरफ्तार: जीआरपी ने बच्चे के माता-पिता को सूचना दी. सूचना के बाद परिजन बच्चे को लेने के लिए अंबाला कैंट पहुंचे. बच्चे के निशानदेही पर अंबाला शहर से किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल किडनैपर को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी जीआरपी की ओर से की जा रही है ताकि उससे और भी बड़े खुलासे हो सके.

राजस्थान से किडनैप हुआ 11 वर्षीय बच्चा अंबाला स्टेशन पर मिला (Etv Bharat)

क्या बोले जीआरपी प्रभारी: जीआरपी अंबाला कैंट के थाना इंचार्ज हरीश ने बताया कि "रेलवे एसपी अंबाला के निर्देश पर हर रोज रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया जाता है. इसी दौरान 7 नंबर प्लेटफार्म पर एक 11 वर्षीय बच्चा रोते हुए मिला. जब उस बच्चे से रोने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि उसको किडनैपर उसे राजस्थान के दौसा से बहला-फुसलाकर लाया है. स्टेशन पर चेकिंग को देख वह भाग गया. पुलिस ने इसकी सूचना बच्चे के परिजनों को दी गई तो वो भी अंबाला पहुंचे. बाल कल्याण समिति (CWC) में काउंसलिंग कराई गई तो बच्चा नॉर्मल हुआ. इसके बाद उसने सारी बात बताई और किडनैपर को पहचानने की बात कही."

न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी में पुलिस: थाना इंचार्ज हरीश ने बताया कि "एसपी के आदेश पर रात को ही कई टीमें लगी हुई थी. सूचना मिली थी कि अंबाला शहर में एक अनजान व्यक्ति सोया हुआ है. जब टीम वहां बच्चे और उसके पिता को लेकर पहुंची तो बच्चे ने अपहरणकर्ता को पहचान लिया. किडनैपर आशु दिल्ली का रहने वाला है. उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

बच्चे के पिता ने जीआरपी की जमकर तारीफ की: बच्चे के पिता जगमाल मीणा ने बताया कि "हमारा बच्चा 3-4 दिन पहले कॉपी लेने गया हुआ था. इसी दौरान गुम हो गया. बच्चा अंबाला कैंट पहुंच गया था तो एसपी मैडम ने अब हमारे हवाले कर दिया है. एसपी मैडम और जीआरपी ने बहुत अच्छा काम किया है."

