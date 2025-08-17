ETV Bharat / state

सेप्टिक टैंक में गिरे बच्चे को बचाने के दौरान हुआ हादसा, सीतापुर में तीन लोगों की मौत - THREE DIED IN SITAPUR

लहरपुर सीओ नागेंद्र चौबे ने कहा कि सीतापुर में सेप्टिक टैंक में उतरे अनिल गुप्ता, राजकुमार और रंगीलाल की दम घुटने से मौत हो गयी.

सीतापुर में बच्चे को बचाने गये तीन लोगों की मौत
Published : August 17, 2025 at 3:36 PM IST

Updated : August 17, 2025 at 3:44 PM IST

सीतापुर: जिले के सकरन थाना क्षेत्र के सुकेठा गांव में रविवार को उस समय मातम छा गया, जब सेप्टिक टैंक में गिरे एक बच्चे को बचाते समय तीन लोगों की मौत हो गयी. बच्चे सहित एक अन्य का इलाज जारी है. तीन लोगों की मौतों के कारण गांव में मातम छा गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

बच्चे को सकुशल निकाला गया: रविवार सुबह करीब 10 बजे ग्राम सुकेठा निवासी विवेक (10 वर्ष) पुत्र सोहन गुप्ता गांव के ही अनिल के घर के सामने बने टैंक में गिर गया. बताया जा रहा है कि विवेक को बचाने गए अनिल कुमार (40 वर्ष) पुत्र पूरन टैंक में उतर गए और बच्चे को बाहर निकाल दिया, लेकिन वह खुद डूबने लगे.

जानकारी देते लहरपुर सीओ नागेंद्र चौबे

उनको डूबता देख गांव के राज कुमार (45 वर्ष) पुत्र श्रीराम ने बचाने का प्रयास किया, तो वह भी डूबने लगे. इतने में रंगी लाल (45 वर्ष) पुत्र चक्कर उन्हें बचाने के लिए में नीचे उतरे लेकिन वह भी सफल न हुए. तीनों लोग उसी टैंक में डूब गए.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांडा में तीनों मृत घोषित: अंत में दीपू (25 वर्ष) पुत्र राजकुमार और अन्य ग्रामीणों ने तीनों डूब रहे व्यक्तियों को बचाने का प्रयास किया. इसमें दीपू भी घायल हो गया. दीपू और विवेक का उपचार किया जा रहा है. वहीं अनिल, राज कुमार, रंगीलाल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांडा लाया गया. वहां चिकित्सक सुनील यादव ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.

जहरीली गैस के कारण तीनों का दम घुटा: लहरपुर सीओ नागेंद्र चौबे ने बताया कि घर के बाहर सेप्टिक टैंक में एक लड़का उतरा था. उसके अंदर जहरीली गैस होने के कारण वह बेहोश हो गया. उसको बचाने के लिए 3 लोग और टैंक में उतरे और तीनों की मौत हो गई. बच्चे को बचा लिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

