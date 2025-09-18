ETV Bharat / state

डीग: स्कूल जा रहे 10 साल के बच्चे की मौत, बस में चढ़ने के बाद बेहोश होकर गिरा

9 साल के बच्चे की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर) ( ETV Bharat Deeg )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 18, 2025 at 2:45 PM IST 2 Min Read