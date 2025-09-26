छतरपुर की बेरहम एंबुलेंस; बीमार बच्चे तो हुई दस्त तो ड्राइवर ने रास्ते में उतारा, थमी सांसें
छतरपुर से 100 किलोमीटर दूर बक्सवाहा इलाके के कुशमाड़ गांव का मामला. प्रभारी बीएमओ ने कहा जांच में दोषी मिलने पर ड्राइवर पर होगी कार्रवाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 1:05 PM IST|
Updated : September 26, 2025 at 1:27 PM IST
छतरपुर: सरकारी 108 एंबुलेंस को जीवन रक्षक सेवा कहा जाता है, लेकिन बकस्वाहा की एक दिल दहला देने वाली घटना ने इस दावे की पोल खोलकर रख दी है. छतरपुर से 100 किलोमीटर दूर बक्सवाहा इलाके में एंबुलेंस चालक की मनमानी से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई. अधिकारियों द्वारा चालक के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही जा रही है.
बक्सवाहा इलाके के कुशमाड़ गांव के अनन अहिरवार का पांच साल का बेटा शिवम डायरिया (उल्टी-दस्त) से पीड़ित था. परिवार को लोग इलाज के लिए उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बकस्वाहा ले गए. डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताकर बच्चे को दमोह रेफर कर दिया और परिजन उसे लेकर 108 एंबुलेंस से दमोह रवाना हुए. बकस्वाहा से करीब 7 किमी दूर जुझारपुरा गांव पहुंचते ही शिवम की हालत बिगड़ गई.
परिजनों को सड़क किनारे उतार कर एंबुलेंस लेकर दमोह के लिए निकल गया ड्राइवर
इसी बीच बच्चे को एंबुलेंस में ही दस्त हो गया जिस पर एंबुलेंस ड्राइवर भड़क गया. और उसने अमानवीयता दिखाते हुए मरीज और उसके परिजनों को सड़क किनारे उतार दिया और गाड़ी लेकर दमोह के लिए निकल गया. लाचार परिवार 7 किलोमीटर पैदल चलकर वापस गांव कुशमाड़ पहुंचा, जहां शिवम की हालत और बिगड़ गई.
परिजन उसे दोबारा बकस्वाहा अस्पताल लाए, लेकिन तब तक मासूम की सांसें थम चुकी थीं. बच्चे के चाचा शंकर अहिरवार का कहना है कि अगर एंबुलेंस चालक हमें समय पर दमोह पहुंचा देता तो शिवम की जान बच सकती थी. ड्राइवर की बेरहमी ने हमारे बच्चे की जान ले ली.
प्रभारी बीएमओ ने दिया दोषी पर कार्रवाई का आश्वासन
वहीं इस मामले पर बकस्वाहा के प्रभारी बीएमओ डॉ. रविराज का कहना है "बुधवार को एक बच्चे को रेफर किया गया था. यदि 108 के चालक द्वारा वास्तव में मरीज को बीच रास्ते में उतारा गया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."
क्या बोले तहसीलदार
वहीं बक्सवाहा में पदस्थ तहसीलदार भरत पांडे से बात की गई तो उन्होंने कहा "छतरपुर प्रभारी को जांच के आदेश दे दिए गए हैं. जांच में अगर चालक को दोषी पाया जाता है उस पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी."