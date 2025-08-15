मिर्जापुर/सीतापुर/बहराइच: 15 अगस्त को चारों और आजादी का जश्न में मनाया जा जा रहा था. इसी जश्न को यादगार बनाने के लिए तिरंगा यात्रा में शामिल हुए 2 लोगों को लोगों की हादसे में मौत हो गई. मिर्जापुर में तेज रफ्तार मैजिक गाड़ी के अनियंत्रित होकर पलटने से एक बच्चे की मौत हो गई औ तीन लोग घायल हैं. वहीं, सीतापुर में हुए बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी घायल हो गए हैं. बहराइच में स्वतंत्रता दिवस के लिए फूल तोड़ने गए किशोर की मौत हो गई.

कॉलेज विसुन्दरपुर के पास पलटी मैजिक गाड़ी: भाजपा जिला मंत्री डॉक्टर सी एल बिंद और पूर्व जिला पंचायत सदस्य तुलसी बिंद के नेतृत्व में देहात कोतवाली क्षेत्र के टिकापुरमसारी गांव से तिरंगा यात्रा दुमोहिया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी झुरी बिंद के प्रतिमा तक निकाली गई थी. तिरंगा यात्रा संपन्न होने के बाद सभी मैजिक गाड़ी से वापस गांव लौट रहे थे. इस दौरान तेज रफ्तार मैजिक गाड़ी शहर कोतवाली क्षेत्र के आदर्श इंटर कॉलेज विसुन्दरपुर के पास पहुंचने पर पलट गई. मैजिक गाड़ी पलटने से चार लोग दब गए. चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने दौड़कर दबे सभी को बाहर निकाला.

10 वर्षीय बच्चे की मौतः इसी दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस के माध्यम से जिला मंडलीय अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने टिकापुर गांव के रहने वाले सत्यम उर्फ डीएम (12) को मृत्यु घोषित कर दिया. वही, घायल शुभम बिंद (10) और रूपेश बिंद (13) के साथ अनिल कुमार (37) का इलाज चल रहा है. सीओ सिटी विवेक जावला ने बताया कि तिरंगा यात्रा से लौट रही मैजिक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसमें एक बच्चे की मौत हुई है, तीन लोग घायल हैं. मैजिक में कुल आठ लोग सवार थे. बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. चालक मौके से फरार हो गया है. घटना की जांच की जा रही है.

बहराइच में रोते-बिलखते परिजन. (ETV Bharat)

इसीतरह सीतापुर जिले के थाना सदरपुर क्षेत्र के जहांगीराबाद में स्वतंत्रता दिवस दर्दनाक घटना हो गई. सरदार वल्लभ भाई पटेल अमृत सरोवर तालाब पर ध्वजारोहण के बाद तीन युवक एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे. विनय, एहरार और फहीम तिरंगा को एक लोहे की पाइप में लगाकर ले जा रहे थे. तभी दानपुरवा से अहिरोरी जाने वाले मार्ग पर 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन से पाइप टकरा गया. जिससे तीनों युवक झुलस गए. घायलों को तत्काल एक निजी अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने फहीम को जिला अस्पताल रेफर कर दिया. परिजन जिला अस्पताल न ले जाकर खैराबाद के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. फहीम ग्राम पंचायत जहांगीराबाद की प्रधान साजिदा खातून का बेटा था. वह तीन भाइयों में मझला था. घटना से परिवार में कोहराम मच गया है. वही अन्य दोलघायल युवकों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है.

खेत में लगे तार के उतर रहा था करंटः बहराइच: पयागपुर थाना क्षेत्र के मधनगरा ग्राम के रहने वाले बृज किशोर के दोनों बेटे राजाराम व 10 वर्षीय मुकेश स्वतंत्रता दिवस होने के चलते स्कूल के लिए फूल तोड़ने घर के पास गए हुए थे. फूल तोड़ने के बाद जब वह लौट रहे थे. इसी दौरान गांव के रहने वाले राम धीरज मिश्रा द्वारा फसल को जानवरों से बचाने के लिए खेत के चारों ओर तार में करंट लगाया गया था. इसी की चपेट में मुकेश और राजाराम आ गए. दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया. जहां पर उसकी मौत हो गई. वहीं, राजा राम को प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है. मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया. एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि मुकेश कक्षा चार का छात्र था. परिजनों के अनुसार 15 अगस्त होने के चलते वह फूल तोड़ने के लिए गया हुआ था. इसी दौरान करंट की चपेट में आ और मौत हो गई. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी दोषी होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी.



