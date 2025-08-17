ETV Bharat / state

झोला छाप डॉक्टर की करतूत, लगातार इंजेक्शन से गई किशोर की जान! - PATIENT DIED IN PRIVATE CLINIC

Published : August 17, 2025 at 2:06 PM IST

पलामू: जिला में हुसैनाबाद के पचंबा गांव निवासी कामेश राम के 6 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार की निजी क्लिनिक में हुए इलाज के बाद मौत हो गयी. इसके पीछे बच्चे को लगातार इंजेक्शन देने की बात परिजनों के द्वारा की गयी है.

बच्चे के पिता कामेश राम ने बताया कि 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के बाद उनका पुत्र सचिन कुमार घर आया. उसे लगा की बिच्छू ने डंक मार दिया है. परिवार के लोगों के साथ उसे हुसैनाबाद भेजा गया. नजदीक में हड़ही नदी के पास कथित डाक्टर पंकज कुमार का क्लिनिक दिखा, बच्चे को परिजन वहीं ले गये. दोपहर में चिकित्सक द्वारा बच्चे को दो इंजेक्शन देकर भेज दिया गया. इसके बाद जब बेचैनी बढ़ने लगी तो पुनः घर के लोग सचिन को डॉ. पंकज कुमार के पास लाए. उन्होंने बच्चे को दो इंजेक्शन और लगा दिया.

इसके बाद बच्चे की हालत बिगड़ता देख परिजन उसे मेदिनीराय मेडिकल अस्पताल लेकर गए. चिकित्सकों ने गलत इलाज बताकर इजाज शुरू किया, मगर सचिन कुमार ने शनिवार रात 12 बजे दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद अक्रोशित परिजन व गांव के लोगों ने जमकर बवाल काटा. इस बीच कथित चिकित्सक पंकज कुमार फरार होने में कामयाब हो गया. इस मामले को लेकर दर्जनों ग्रामीण व परिजन हुसैनाबाद थाना में आरोपी कथित डाक्टर के खिलाफ आवेदन दिया है.

मृतक बच्चे के पिता कामेश राम ने बताया कि चिकित्सक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई व उचित मुआवजा की मांग उन्होंने की है. इस संबंध में थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी ने बताया कि आवेदन प्राप्त होने पर मामले की छानबीन कर उचित कार्रवाई की जाएगी. उधर अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक विनेश राम ने कहा कि फर्जी चिकित्सकों के खिलाफ छापामारी अभियान समय समय पर चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सभी अवैध क्लिनिकों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए टीम गठित की गई है.

